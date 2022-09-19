高雄黑糖手搖飲先驅！珍珠粉角粉條「招牌三寶」一次滿足咀嚼控 沒喝過就太可惜了

創立於2012年，至今即將邁入第十個年頭的 【黑糖奶奶三犬本舖】 ，在高雄已有三家直營分號本舖，前些日子也剛光榮開幕迎接第四家分舖，可見其人氣居高不下！那到底有什麼好喝的魔法在裡頭呢？立刻帶大家來一探究竟！

關於近幾年爆紅竄起的 ＂黑糖＂ 飲品也在這邊幫大家補充一下相關小知識：黑糖又名紅糖，是沒有經過高度純煉的蔗糖，含有豐富礦物質及其營養成分，包括鈣、鉀、鐵、鎂及葉酸等，故讓黑糖嘗起來有股淡淡苦酸又帶點焦香的特殊風味！也就是這個無法替代的甜香滋味，在國內及海外掀起一陣黑式旋風，至今蔚為風潮！





而【黑糖奶奶三犬本舖】的黑糖們也是大有來頭，嚴選來自 新竹寶山的在地優質黑糖 ，作法亦是慢工出細活的代表，需先用文火耐心慢炒至焦糖化，過程耗時又得聚精會神避免過焦！不僅如此，炒製完成後還須待冷卻控溫至少8小時，讓黑糖熟成並完全融合至香氣爆發，聽完店家的介紹，著實令人垂涎欲滴啊！最後不得不說，他們還研發出不同濃度的黑糖去對應不同的飲品，實在是相當用心！

▲【黑糖奶奶三犬本舖】的超人氣必喝飲品一字排開！

▲鳳梨木耳露添加店家自己熬煮的蜜鳳梨與無漂白過白木耳，喝起來甜蜜又養顏。

▲歐椰丹緋紅茶則是加入黑糖凍及椰果，以略帶花香的斯里蘭卡高山紅茶為基底，整體層次豐富、料滿甜酸。

▲黑糖紅茶奶奶則推薦給單純想享受黑糖香及茶香的奶茶愛好者們。

最後壓軸則是招牌必喝、人氣第一的 三寶黑糖奶奶 ，整杯加入濃醇厚的黑糖與小農鮮乳做搭配，再放入招牌三寶：珍珠、粉角、粉條，共同演繹這杯不敗飲品！為咀嚼控的最愛，配料一次到位、爽度十足！而如果想要拍到美美的黑白漸層感，要記得先和店員告知呢！（無茶類咖啡因，所以小朋友們也可輕鬆享用！）

獨家研發口袋小點心 三犬脆皮布朗尼 ，整體巧克力香氣厚實、口感紮實不膩口，搭配茶類飲品剛剛好！獨立包裝、常溫即食的特點也讓它成為中秋送禮的首選！店家透漏目前炙手可熱的禮盒還能預訂，詳情可以直接洽詢店家。

▲店內人氣TOP10，選擇障礙的話，看這張圖選擇準沒錯！

說起高雄手搖飲品品牌【黑糖奶奶三犬本舖】還有一段鮮為人知的小故事，當初於2012年時，【黑糖奶奶】則是在路邊以攤販形式起家的，爾後來客穩定也越來越多人知曉，為追求更安全衛生的製作環境與堅持並提升高品質的產品，才於現今的光華路上開設第一家創始本舖！兄妹三人攜手三隻心愛的犬隻毛小孩，亦擴大版圖分鋪並更名為如今大家所看到的【黑糖奶奶三犬本舖】！

【黑糖奶奶三犬本舖十全2號鋪】

地址：高雄市三民區十全一路347號

電話：07 313 3369

營業時間：10:00–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3c4Nbn2





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