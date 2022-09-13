快訊

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

想吃要靠快手！南部最難訂餐廳「AKAME」用直火料理串聯部落風土

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖片提供：AKAME】

前進屏東霧台鄉，在蜿蜒道路的沿途裡，抵達脫鞋子部落，被溪和山逐漸療癒了心靈。

在那個遙遠兜兜轉轉的屏東霧台鄉、「脫鞋子部落」裡有間餐廳，是屏東人口中：「連我都吃不到捏∼」的店、是其他地區的人口耳相傳：「訂到我一定會專程去一趟！」如此形容的店，「AKAME」被稱為南台灣最難訂到的餐廳，所言一點都不假。

▲用餐前，還可前往全台最高的谷川大橋遊走，欣賞跨越隘寮北溪河的壯觀橋墩。（攝影：Cecilia）
▲用餐前，還可前往全台最高的谷川大橋遊走，欣賞跨越隘寮北溪河的壯觀橋墩。（攝影：Cecilia）

▲AKAME被稱為南台灣最難訂到的餐廳
▲AKAME被稱為南台灣最難訂到的餐廳

2015年創立AKAME，主廚彭天恩總是謙虛地說著「僅是一間部落的燒烤店」，但其實深究後還真不簡單，從新加坡江振誠餐廳工作開始，就已經立志最終要返回部落，彭天恩學過各式菜色，最終以山中、在地、新鮮卻又真誠的飲食體驗呈現的AKAME，以部落裡最享受的火烤當成料理特色，創新結合部落文化，翻轉出部落飲食的新滋味。店裡柴燒的爐窯已經是第三代，看主廚料理，彷彿是以火跟食材談戀愛般的細細呵護與幾近研究，不設限套餐式的呈現方法，以部落就是要分享的心情讓客人能同時吃下最完美溫度的瞬間。從肉類料理、海鮮甚至到野菜，每一道料理中都可以找出與部落、風土間的巧妙連結。

▲暈黃燈光之下，用食物來巧遇部落文化吧。
▲暈黃燈光之下，用食物來巧遇部落文化吧。

走過7年的AKAME提供晚餐服務，近期創立新姊妹餐廳MATHARIRI則是以能看山看水的午餐時光，搭配線上選物平台TA by AKAME，把料理立體與串連部落軸線，屏東山林裡的時光突然被連結起來了。

　

極上美味

用火與料理直球對決，研究出火侯與各式食材最絕配的關鍵點，在主廚近乎於「鑽研」的研究下，細心呵護慢烤、或直火炙燒，佐以深具部落特色醬料與食材，讓用餐也在跟大地致敬。

慢烤16小時牛／牛筋

慢烤16小時的經典菜色，每晚下班前送進烤箱、以溫火慢烤到隔天再取出的自慢之作。牛筋慢烤軟化後，軟嫩化膠質盈口，出餐前再以直火將牛筋表面炙燒，產生迷人焦糖色和甜味，增加風味層次。

慢烤羊腿／羊菲力

羊菲力以炙烤表面逼出焦香，塗抹上刺蔥味噌增加底蘊，胡椒葉包裹以中火燒烤。羊菲力肉汁與嫩度是最大驚喜，搭配自製山羊肉醬汁和焦糖山芋頭乾，是舒服但又直拳對決的煙燻饗宴。

東北角花枝

使用新鮮東北角花枝火烤到最甜美的斷生階段，以樹豆味噌作為抹盤沾醬，時而結合在地物產香檸簡單調味，品嚐水潤彈牙鮮味海洋與大地結合的交織口感。

　

店家資訊

AKAME

地址：屏東縣霧台鄉好茶村古茶柏安街17巷8號

電話：無（僅能線上預約）

FB：AKAME

時間：週三至日18:00-24:00

消費：料理約200~3,000元不等，平均一人消費約1,200元以上，視點餐情況一定要預約，也可包場請洽官網。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燒烤 新加坡 江振誠

延伸閱讀

屏東／大鮪魚航海樂園 全台首座聲光鞦韆、2000坪讓小孩嗨翻天！

屏東超商挖眼案震驚社會 施暴男二審仍僅判5年

屏東／寧靜走訪全台最美的祠堂 百年古蹟宗聖公祠

揭露陳時中競辦通訊錄 徐巧芯：陳的「網路人設」是焦糖

相關新聞

超浮誇海鮮丼！高雄「森川丼丼」超巨大鰻魚握壽司、飽滿鮭魚卵 給你滿滿的海味

喜歡海鮮丼飯的你絕對不能錯過位在楠梓車站附近的這家丼飯專賣店：森川丼丼，森川丼丼不僅是有著滿滿日式風格的日本料理店，所提供的丼飯選擇更是多到難以細數，從鋪上滿滿海鮮的生丼，到有著多汁牛豬肉的熟丼，甚至還推出了壽星必點的獨家鮭魚蛋糕。喜歡吃肉的你可千萬別錯過今天要介紹的這家澎湃的日式料理啦!

想吃要靠快手！南部最難訂餐廳「AKAME」用直火料理串聯部落風土

前進屏東霧台鄉，在蜿蜒道路的沿途裡，抵達脫鞋子部落，被溪和山逐漸療癒了心靈。 在那個遙遠兜兜轉轉的屏東霧台鄉、「脫鞋子部落」裡有間餐廳，是屏東人口中：「連我都吃不到捏∼」的店、是其他地區的人口耳相傳：「訂到我一定會專程去一趟！」如此形容的店，「AKAME」被稱為南台灣最難訂到的餐廳，所言一點都不假。

屏東探店！滿州咖啡廳「吳物」 古物童玩選物買回家 銷魂炸醬麵好吃又飽足 大人味焦糖布丁口齒留香

udn走跳美食／jason 屏東滿州咖啡廳又插旗一間了！巷弄中的白色平房，不只有吃的還有古玩可買，銷魂的拌拌麵，有獨特肉醬醬汁帶著豆干口感，份量滿多有飽足感，大人口味的焦糖布丁，苦甜口齒留香

免費進入童話世界！高雄愛麗絲「奇幻樂園」夜晚亮燈更夢幻 巨大珍奶好好拍 還有秘境「愛琴小伊亞」讓你置身地中海

最童趣、最浪漫的打卡點在高雄！有如童話故事愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」，以及浪漫希臘風情的「愛琴小伊亞」，想置身童話或異國的朋友來這裡準沒錯。 位於高雄左營蓮池潭兒童公園的「奇幻樂園」以愛麗

在地飄香30餘年！高雄東方設計大學生不願公開的時代眼淚，「書香園」35元鍋燒意麵，超級佛心、味道也講究

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間高雄湖內美食，絕對是時代的眼淚，記載著學生們的學生時光的酸甜苦辣。這間高雄湖內美食，竟然可以在這物價飛漲的年代，一碗鍋燒意麵只要35

台灣八景之一！屏東恆春最南端純白色鵝鑾鼻燈塔，雖然是很芭樂的景點，但真的很好拍好殺底片

udn走跳美食／jason 雖然是個芭樂景點，但它卻是台灣八景之一，台灣最南端的純白色燈塔，同時也是國內燈塔燈光射程最遠的燈塔，散步在國家公園內林蔭內，純白色的建築搭配湛藍天空與海景，走過珊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。