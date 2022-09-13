想吃要靠快手！南部最難訂餐廳「AKAME」用直火料理串聯部落風土

【文：行遍天下，圖片提供：AKAME】

前進屏東霧台鄉，在蜿蜒道路的沿途裡，抵達脫鞋子部落，被溪和山逐漸療癒了心靈。

在那個遙遠兜兜轉轉的屏東霧台鄉、「脫鞋子部落」裡有間餐廳，是屏東人口中：「連我都吃不到捏∼」的店、是其他地區的人口耳相傳：「訂到我一定會專程去一趟！」如此形容的店，「AKAME」被稱為南台灣最難訂到的餐廳，所言一點都不假。

▲用餐前，還可前往全台最高的谷川大橋遊走，欣賞跨越隘寮北溪河的壯觀橋墩。（攝影：Cecilia）

▲AKAME被稱為南台灣最難訂到的餐廳

2015年創立AKAME，主廚彭天恩總是謙虛地說著「僅是一間部落的燒烤店」，但其實深究後還真不簡單，從新加坡江振誠餐廳工作開始，就已經立志最終要返回部落，彭天恩學過各式菜色，最終以山中、在地、新鮮卻又真誠的飲食體驗呈現的AKAME，以部落裡最享受的火烤當成料理特色，創新結合部落文化，翻轉出部落飲食的新滋味。店裡柴燒的爐窯已經是第三代，看主廚料理，彷彿是以火跟食材談戀愛般的細細呵護與幾近研究，不設限套餐式的呈現方法，以部落就是要分享的心情讓客人能同時吃下最完美溫度的瞬間。從肉類料理、海鮮甚至到野菜，每一道料理中都可以找出與部落、風土間的巧妙連結。

▲暈黃燈光之下，用食物來巧遇部落文化吧。

走過7年的AKAME提供晚餐服務，近期創立新姊妹餐廳MATHARIRI則是以能看山看水的午餐時光，搭配線上選物平台TA by AKAME，把料理立體與串連部落軸線，屏東山林裡的時光突然被連結起來了。





極上美味

用火與料理直球對決，研究出火侯與各式食材最絕配的關鍵點，在主廚近乎於「鑽研」的研究下，細心呵護慢烤、或直火炙燒，佐以深具部落特色醬料與食材，讓用餐也在跟大地致敬。

慢烤16小時牛／牛筋

慢烤16小時的經典菜色，每晚下班前送進烤箱、以溫火慢烤到隔天再取出的自慢之作。牛筋慢烤軟化後，軟嫩化膠質盈口，出餐前再以直火將牛筋表面炙燒，產生迷人焦糖色和甜味，增加風味層次。

慢烤羊腿／羊菲力

羊菲力以炙烤表面逼出焦香，塗抹上刺蔥味噌增加底蘊，胡椒葉包裹以中火燒烤。羊菲力肉汁與嫩度是最大驚喜，搭配自製山羊肉醬汁和焦糖山芋頭乾，是舒服但又直拳對決的煙燻饗宴。

東北角花枝

使用新鮮東北角花枝火烤到最甜美的斷生階段，以樹豆味噌作為抹盤沾醬，時而結合在地物產香檸簡單調味，品嚐水潤彈牙鮮味海洋與大地結合的交織口感。





店家資訊

AKAME

地址：屏東縣霧台鄉好茶村古茶柏安街17巷8號

電話：無（僅能線上預約）

FB：AKAME

時間：週三至日18:00-24:00

消費：料理約200~3,000元不等，平均一人消費約1,200元以上，視點餐情況一定要預約，也可包場請洽官網。





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