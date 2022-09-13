放空看海好Chill！屏東海口港旅遊服務中心、看海美術館 天空與大海相互映照 狀闊美麗太好拍了

海口港旅遊服務中心、看海美術館這麼形容這個地方真的沒有錯，的確是看海的美術館，帶大家先來看看下面這張地圖。海口港旅遊服務中心、看海美術館（同一棟館）就位在海口港邊，這裡不定時會舉辦展場與活動，下次到墾丁的路上，記得轉個彎進來逛一逛。

海口港旅遊服務中心、看海美術館：放空看海

此回來是陰天，天空不作媒，沒有關係，海水不是藍的，可是船隻和藝術裝置是藍的就好。站在這戶外的空間，滿滿的海景與海風，就是有其獨特的氣息，特別的舒服。

海口港旅遊服務中心、看海美術館：旅遊服務中心一偶

海口港旅遊服務中心、看海美術館的一樓部分區域是旅遊服務中心，大家想要問什麼，或是想索取相關旅遊資訊都可以來，也別忘了，和這一尊很像童子軍的可愛吉祥物拍照。

海口港旅遊服務中心、看海美術館：眠夢-感官浮游特展

我們八月造訪時，海口港旅遊服務中心、看海美術館內所展示的是眠夢-感官浮游，這是一個360度沈浸式的繪畫特展，走進其中彷彿置身於黑白的異想空間，被環形繪畫所包圍，是很特別的感受。

海口港旅遊服務中心、看海美術館：望海平台

欣賞完眠夢-感官浮游，別忘記要登上二樓，這裡有一個望海平台，天氣好的時候拍出來的照片真的很美，雖然天氣不好拍出來也很壯闊，可是藍天白雲就是討喜，所以Vicky稍稍後製了一下照片。

相信不少人會被這裡的景觀給吸引，也很希望自己能拍出美照來，所以這裡常常需要排隊拍照（記得防曬-因為很曬）。但大家都知道，這屏東落山風，還有加上海風可不是在開玩笑，穿裙子絕對會變成飄飄裙，所以一定要穿長一點的裙子來，還有戴帽子也要注意，不然會變成汪洋中的一頂帽。

下面這張照片就是沒有後製的，天氣看起來陰陰的，所以想要拍出美照，還是建議天氣晴朗的時候來，因為這樣可以拍出好美、好療癒的照片。

海口港旅遊服務中心、看海美術館

電話：08-882-5601

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

開放時間：10:00-18:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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