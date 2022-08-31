盤點5大小琉球民宿 療癒海景、溫暖小家、異國度假風隨你選 就要讓你鬆一夏

位於屏東縣的小琉球是全台灣唯一的珊瑚礁島嶼，由於島嶼上的海域充滿著可愛的海龜，加上小琉球距離台灣本島非常近，搭船只需要20分鐘左右就能抵達，因此，小琉球可以說是許多人夏天必去的離島旅行地點首選。今天ReadyGo為準備去小琉球的你精選了5家小琉球住宿推薦，讓你可以按照自己的需求選擇適合的住宿地點，放鬆又舒適地度過整個假期。

小琉球住宿推薦：夏琉民宿

圖／IG@summerflowhostel

＊推薦給：想將療癒海景收進眼底的你

夏琉民宿位於小琉球南邊，共有本館「夏琉」以及新館「窩厝」兩個館別，距離小琉球南端的厚石裙礁海灘、大福漁港都非常近，良好的視野加上完美的地點，讓你只要往夏琉民宿的海景房窗外探頭，就能將遼闊的美麗海景盡收眼底，每天早上都能被小琉球好像不用錢的太陽給叫醒（笑）。

夏琉民宿是一棟由老闆以二手木材親手打造的民宿，除了有單獨的房型之外，也提供包棟的服務，另外，如果你擔心晚上不知道該在小琉球安排什麼活動，也可以參與夏琉民宿推出的潮間帶導覽或是觀星行程，讓你透過在地人民宿老闆的親切解說更加認識小琉球這座美麗而小巧的島嶼。

地址：​屏東縣琉球鄉中正路5-8號

電話：0988-774-447

小琉球住宿推薦：鯨囍旅宿

圖／FB@小琉球鯨囍旅宿

＊推薦給：想在外地找尋「家的感覺」的你

位於小琉球民宅區的鯨囍旅宿，是一家老宅改造的民宿，距離小琉球最著名的洪媽媽早餐約5分鐘腳程，並提供各式各樣的潛水體驗服務。雖然鯨囍旅宿的公共空間不算大，也沒有太多的公共設施，但房間裡卻非常寬廣，而且佈置的也非常溫馨，給人一種家的感覺。

像編輯之前去住的豪華雙人房不僅擁有約6坪的空間，還附有方便曬泳裝的陽台，加上鯨囍旅宿的定價非常合理，淡季時一個人一個晚上可以用不到1,200元的價格入住豪華雙人房，非常推薦給每晚住房預算沒有太多的小資族們。

地址：小琉球和平路1巷20-1號

電話：0930-513-335

小琉球住宿推薦：泰美風情旅店

圖／IG@chiucafe、IG@queen_12337

＊推薦給：喜歡異國渡假風情的你

鄰近小琉球白砂碼頭的泰美風情旅店，是一家帶有濃濃南洋渡假風的精緻民宿，熱愛泰國文化的老闆，將小琉球最美的海洋風光結合泰國的異國情調，打造讓人秒置身泰國的泰美風情旅店。

泰美風情旅店裡小至面紙盒、枕頭套，大至餐桌、椅子等大型傢俱，都是老闆親自前往泰國挑選帶回來的，老闆的用心讓泰美風情旅店從裡到外洋溢著滿滿的泰國蘭納氛圍，不用出國就能擁有在異國的度假體驗。

除了一整棟挑高的潔白建築之外，泰美風情旅店也擁有一大片綠意盎然的庭院，充滿著泰式慵懶氛圍的造景，且白天和夜晚各有不同的風情，讓你隨便拍都美到不行。

地址：屏東縣琉球鄉漁福村三民路129-6號

電話：0905-283-293

小琉球住宿推薦：小琉球尊順祿藝術旅店

圖／FB@小琉球 尊順祿藝術旅店、IG@ricexu0905

＊推薦給：想在民宿大拍美照的你

近期在小琉球人氣非常高的尊順祿藝術旅店，外觀由彩色壓克力裝飾而成，看起來就像是到了童話裡的彩色城堡度假一般，非常有特色。除了超有異國感的建築風格之外，尊順祿藝術旅店的房間裝潢也根據不同國家的氣候特性設計了不同的風格房型，像是「211南極冰屋－特色雙人房」就是以南極的冰天雪地作為發想主題，並以愛斯基摩人的冰屋當作整體設計風格，潔白的冰屋搭配一隻隻可愛的企鵝玩偶，讓你不用出國就可以體驗在極地看企鵝的療癒感受，實在是太可愛又太有創意啦！

另外，尊順祿藝術旅店設有無邊際的泳池，讓你走到哪就能拍到哪，光是在這邊拍的美照就能把手機的記憶體給狠狠塞爆啦（笑）

地址： 屏東縣琉球鄉本漁路160巷13號

電話： 08-8613505

小琉球住宿推薦：小琉球樂嶼海景民宿

圖／FB@小琉球樂嶼海景民宿、IG@yuj__0112

＊推薦給：準備和小朋友一起旅行同樂的你

擁有藍白色小木屋造型的小琉球樂嶼海景民宿，光用看的就讓人有種心曠神怡的感覺，小琉球樂嶼海景民宿除了擁有乾淨舒適、可以看海景的房間之外，戶外也設有兒童遊戲區、電動車，以及水位比較淺一些的戲水池，讓小朋友好好放放電。另外，小琉球樂嶼海民宿距離美人洞風景區、小琉球海洋館也非常近，很適合帶著家人孩子一起遊玩拍照，留下精彩美好的回憶。

地址：屏東縣琉球鄉三民路1-61號

電話：08-861-2797

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