忍不住又剁手了！「鯊魚先生」空降高雄大遠百 大型公仔與多樣周邊隨你挑 這麼可愛誰擋得住

太可愛了吧！喜歡鯊魚的朋友還沒Follow到？「鯊魚先生」繼新竹巨城快閃店後，現正巡遊登陸高雄大遠百啦！可愛顯眼的大型鯊魚先生公仔不拍對不起自己，在暑假的尾聲和鯊魚先生一起「鯊」出重圍。

圖／飛躍文創提供

首度登陸南台灣的「鯊魚先生」高雄大遠百快閃店為粉絲帶來夏日感爆棚的鯊魚先生衝浪造型3D立體大型公仔，同時融合了高雄本土地標，將85大樓、蓬萊大港橋等通通打造成現場打卡牆，這麼高雄風格的夏日氛圍真的太Chill了。

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只有更多沒有最多，今夏最「鯊」的鯊魚先生帶來滿滿好物商品，周邊種類豐富多元，防疫必備小物、手機3C辦公周邊、生活居家一次買齊，必買清單裡的40公分鯊魚先生絨毛布偶、軟爛必備鯊魚先生冷氣毯及兩用抱枕毯、3C族必備手機支架及行動電源通通都有，還有更多新品等你來挖寶，快手刀搶購一波。

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快閃店必備！不僅有鯊魚先生紀念拍貼機、姓名貼機、扭蛋機等，聽說還有別人沒有的氣球機、大頭貼機，玩好玩滿真的太快樂了。「鯊魚先生」高雄大遠百快閃店即日起至10/5，將不定期更新商品，高雄首場寵粉下殺，拭鏡布、萬用墊、螢幕保護墊8折優惠，現在還推出限量滿額加碼送的活動，快到現場歡樂一夏，喜歡鯊鯊的粉絲你還在等什麼？

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鯊魚先生高雄大遠百快閃店

地點：高雄大遠百購物中心 9F特賣場營業時間：即日起至10/5；週一至週日 11:00~22:00

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