走入歷史 哈瑪星貿易大樓、愛國婦人會館 在地故事的起點

哈瑪星貿易大樓；圖片提供／蘇琨峰

在今年「2022臺灣文博會在高雄」及接下來的「台灣設計展在高雄」，從8月起開始重新開放六處歷史場景並導入設計開放參觀外，在接下來3個月期間，更推出高雄各地文資秘境景點與經典文化場館。透過陸續推出的30條文博遶境路線與近百場在地小旅行路線，讓民眾能透過這些活動更了解高雄的歷史故事、珍貴古蹟與發現秘境。而在六處歷史場景的重新開放下，也以其中的「哈瑪星貿易大樓」與首次開放的「愛國婦人館」，來向民眾述說高雄的吃冰歷史、珍貴日式古蹟的維護及高雄港過往的輝煌歷史。

愛國婦人會館；圖片提供／蘇琨峰

哈瑪星貿易大樓；圖片提供／蘇琨峰

哈瑪星貿易大樓；圖片提供／蘇琨峰

哈瑪星貿易大樓 大港閱冰台灣一直到日治時期才開始有製冰技術，高雄最早的製冰廠在哨船頭，在1910年代因打狗水道以及發電場的設置，開始提供製冰產業最重要的元素「水」和「電」，加上高雄漁業的興盛，也開始了高雄製冰供給漁業冰凍需求的大量使用。同時除了供漁業所需的冰塊外，也興起了一股當地人的吃冰文化。早年尤其在鼓山渡輪站附近製冰廠林立，更有使用臉盆大的碗公來吃冰的盛況！

大港閱冰會場；圖片提供／蘇琨峰

大港閱冰會場中展示不少已難得一見的舊時製冰器材；圖片提供／蘇琨峰

大港閱冰會場中展示不少已難得一見的舊時製冰器材；圖片提供／蘇琨峰

大港閱冰會場中展示不少已難得一見的舊時製冰器材；圖片提供／蘇琨峰

現場也呈現了已難得看見的冰品，像是雞蛋冰、當時在街上穿梭用桶裝現場手搖的手搖冰、最早的台式無油叭噗冰、或是在大正年代（1912-1926）自日本引進的枝仔冰（冰棒），後來才有了專門製做冰棒的「小美行」（小美冰淇淋），而在1950-1960年代則成了冰棒的全盛時期，也讓冰品的款式越來越多樣，吃冰的飲食文化也深入民眾生活日常。從漁港所需的製冰工廠，演變到民眾日常小吃甚至成了高雄的飲食文化，這段有趣與珍貴的歷史，也趁著這次文博會重新發掘，重新了解。

大港閱冰會場；圖片提供／蘇琨峰

大港閱冰會場中介紹高雄百年吃冰歷史；圖片提供／蘇琨峰

大港閱冰會場中介紹高雄百年吃冰歷史；圖片提供／蘇琨峰

愛國婦人會館 博覽會的起點若說到博覽會，高雄在1931年就曾舉行過「高雄港勢博覽會」籍以展示當時高雄這城市的繁榮與產業特色。世界博覽會的概念是自日治時期引進台灣，用以向世界展示城市發展與特色。除了「高雄港勢博覽會」外，1935年高雄也曾再次舉行過「高雄博覽會」，而「愛國婦人會館」則是高雄港勢博覽會的第四會場，其優雅的亞當式建築，在當時也為高雄港勢博覽會增添不少會場風光。在九十一年後，許多未對外開放的「愛國婦人會館」，更成為了此次文博會文博繞境主題下的重要歷史景點，再次呈現其珍貴難得的建築樣貌。

愛國婦人會館；圖片提供／蘇琨峰

「愛國婦人會館」當初創立原由為提供軍中慰問、病患看護診療及烹飪裁縫，或是相關婦女德行觀念宣傳場所。在台灣的支部則是集結了台灣與日本統治階級的女性成員，除了宣傳政治理念外，也培養這些夫人們透過社交活動來營造自身賢妻良母的形象。

愛國婦人會館介紹高雄關於舉辦博覽會的源起；圖片提供／蘇琨峰

在此次的文博會也再度打開愛國婦人會館，讓當初會館創立的理念－女性該有的樣貌、自主意識與對社會的貢獻再次飄揚在這大港城市之中。而趁此次文博會，在愛國婦人會館中也以「Perfume」為題來呈現這女性美好且具度影響的力量，讓11 位國內外藝術創造者集結於此－像是王怡方、張琇涵、渡邊直美（Naomi Watanabe）ｘ吉田ユ二（Yuni Yoshida），以及特別企劃－謬思設計獎Yen Ting Cho互動藝術的卓彥廷，一同來演繹「Perfume」這主題，回應著最初的歷史脈絡，也一同碰撞出新女力時代的火花。

愛國婦人會館二樓展館；圖片提供／蘇琨峰

「愛國婦人會館」同時也是日治時期所遺留下保持仍相當完好的歷史建築，在此次的開放中，也特地展示並介紹這棟歷史建築獨特的建築元素，像是不同於其他日式古蹟建築的門廊柱式、米字氣窗、特有的地面紅十字圖樣或是外牆壁面蛋鏢飾等，都做了相當詳盡的介紹。喜愛欣賞日式歷史建築的民眾也不妨趁這機會前來一探究竟喔！

愛國婦人會館建築歷史介紹；圖片提供／蘇琨峰

愛國婦人會館歷史介紹；圖片提供／蘇琨峰

愛國婦人會館具獨特的門廊建築樣式；圖片提供／蘇琨峰

愛國婦人會館具獨特的米字窗；圖片提供／蘇琨峰

愛國婦人會館；圖片提供／蘇琨峰

【大港閱冰：向太陽宣戰－冰品設計暨冰品展】展覽地點：哈瑪星貿易商大樓2樓

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