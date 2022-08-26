全新打造「澎湖輪」預計明年8月營運！開啟離島旅運方式新體驗

「台華輪」作為往返高雄與澎湖間的重要交通運輸，歷經了33年的服務，未來將由全新打造的「澎湖輪」接替。

圖片來源／台灣設計研究院

由交通部航港局偕同台灣航業公司與台灣設計研究院，邀請JC Architecture邱柏文設計師操刀船舶外觀與室內設計準則，在藍色公路的計畫之下，運用專業設計力於船舶運輸上，以嶄新的設計開啟藍色公路全新的一頁。

圖片來源／台灣設計研究院

「澎湖輪」結合藍色公路品牌Taiwan Hi形象色彩與澎湖意象，藍色的靜謐是平靜與沉著、令人放鬆的色彩，將澎湖地方元素的質感與色彩，帶入船艙內並重新詮釋，轉化成為空間軟、硬裝質感。

外觀設計上，藉由色塊的切割，降低船體厚重的視覺感，側面大範圍色塊微微與水面脫開，使整體視覺變得輕盈，船艏設計顯得更流暢並加強向前的動力感，細節再以線條收邊；室內藉由不同紋理、材質、光影反應出多種層次，提出專屬澎湖輪的室內設計準則，供日本內海造船廠進行細部設計及建造。

圖片來源／台灣設計研究院

澎湖輪目前正在日本內海船廠設計建造中，8月開工後，預計於明年4月進行下水，明年8月返台進行營運。以往我們總是搭著飛機直達，在不斷追求快速省時的情況下，希望創造旅行的另一種體驗方式、提供另一種視角，遠離城市喧囂，體會舒適行駛在海面上的遼闊與風景，顛覆對船舶旅運不一樣的想像，讓船舶不只是一種交通方式，也是旅程篇章裡美好的記憶，開創我國海洋運輸環境嶄新的美學篇章。

主辦單位：交通部航港局執行團隊：台灣航業股份有限公司建造單位：內海造船株式會社設計單位：台灣設計研究院、JC Architecture專業顧問：財團法人船舶暨海洋產業研發中心

文章來源：台灣設計研究院Editor／Sasa

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