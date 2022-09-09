澎湖浮球秘境太好拍！IG打卡美照景點「南寮古厝」 還有大海龜等你來同框

南寮古厝社區其實人不多，但藏著網美IG打卡照都會來拍的浮球秘境。走在社區裡有不少童趣藝術彩繪，還有特殊的傳統建築，非常的美，很值得澎湖旅遊時安排行程來走走哦～

南寮古厝介紹

在南寮風車有機農場用餐完後，我們直接走到旁邊的南寮古厝。

一進來南寮古厝社區就有好拍的彩繪，南寮社區魚灶，可能因為大中午的，就只有我們一家人在逛，整個社區隨便我們拍！

接著會看到南寮硓𥑮樹屋，很多網美都會來拍照，不過現場我覺得氣味不是很好聞，只待了一下子就趕快走出來。

前面這一大段路都看不到浮球，要走很後面才能看到，途中會有古色古香的建築，還有大海龜。

這棟是歷史建築許返古宅。

很可愛的小商店藝術裝置，超有澎湖風格。

貓咪慵懶的在睡覺，小孩們看到貓咪都捨不得走了。

這個資源回收桶的彩繪也太可愛了啦！超想去丟垃圾，哈！

澎湖南寮古厝很多人說沒什麼好逛的，但我覺得是很有澎湖當地特色的小村子，很值得走訪！龜辟港社壁畫也別忘了拍！

大海龜超立體十分生動。

要走入浮球秘境之前，會先看到有福同享社區裝置藝術，這裡也是超好拍，我覺得看起來好像算盤，又好像一串串的小丸子。

各種浮球藝術裝置就是特色，還有一群小海龜出沒。

經過趙氏古厝之後，轉個彎就會看到浮球秘境。

哇，浮球秘境也太好拍了，整個超繽紛的，不論從哪個角度取景都是很有fu。

在這邊應該每個老公的拍照技術都會被稱讚了吧！

如果要問我澎湖有印象的景點是哪一個，我覺得南寮古厝真的很有自己的特色哦！

南寮古厝散步地圖

南寮古厝散步地圖如上，從南寮保寧宮一路走進去，就會看到上述我介紹的這些網美IG拍照點哦！

南寮古厝

地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號

開放時間：24hr

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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