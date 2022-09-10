高CP值鍋物壽司！老饕大讚的草屯美食「澎漁海味」 新鮮直送澎湖海鮮加手作壽司超澎湃

草屯美食又一發～澎漁海味.壽司.鍋物非常厲害！不僅吃得到澎湖新鮮生猛海鮮，還有超大顆的手作壽司，火鍋套餐超澎湃，日本和牛、美國安格斯PR、澳洲M9等高檔肉品給一大盤用料不手軟。尤其壽司更是厲害，不輸日本料理店等級，網友都說是被火鍋耽誤的壽司店!火鍋套餐份量十足連大胃王也能吃得心滿意足，吃完還可買澎湖的新鮮海產回家有夠讚。

澎漁海味壽司鍋物地點交通

澎漁海味壽司鍋物位在南投草屯虎山路上，導航輸入地址很容易找到。路邊好停車，餐廳對面的巷子裡也有空地可以停，交通很便利。

澎漁海味壽司鍋物環境

大門口就有座位區，等候位子不必罰站相當貼心，旁邊立牌看到店內甜點是哈根達斯冰淇淋。

老闆經常到澎湖挑選新鮮海味進貨，今天我們來的時候看到特大顆的澎湖高麗菜，是老闆親自帶回來的，台灣很少見到這麼大顆的高麗菜，當然要拍照留念一下～

座位區分一二樓，一樓主要是2~4人座位，挑高空間即使客滿也不會覺得擁擠，整個裝潢蠻有質感的。

二樓的座位比較大，座位與座位之間有隔板，算是半開放式包廂。有6人、12人座位，多人聚餐也沒問題。

澎漁海味壽司鍋物跟一般的火鍋店最大不同就是主打澎湖直送海鮮，除了火鍋還有各種手作壽司、炸物。尤其是壽司用料很實在，份量相當扎實，完全不輸日本料理店非常超值，幾乎每桌必點。

火鍋沾醬區檯面乾乾淨淨，旁邊還有飲料機也是無限供應，自助取用。

澎漁海味壽司鍋物菜單

澎漁海味壽司鍋物菜單上選項非常多樣，以火鍋為主，套餐都有主食附菜盤、附餐、醬料、飲品，358元起就能享受。低消一人一鍋，加收10%服務費，用餐時間雖然寫90分鐘，未客滿其實可以坐超過時間也沒關係，老闆非常親切。

澎漁海味壽司鍋物推薦餐點

來到澎漁一定要品嘗超人氣壽司，份量相當紮實。可單點也可點火鍋套餐升級加價，一份不到100元比日本料理店還要划算。

天使紅蝦壽司

新鮮的天使紅蝦肉質Q彈，味道好甜!再加上鮭魚卵以及美乃滋，整個海味十足!新鮮的天使紅蝦肉質飽滿越咬越香甜，第一道握壽司就讓我們讚不絕口。

捲壽司、花壽司

捲壽司、花壽司裡頭竟然還有包了一整隻炸蝦！！老闆也太佛心了～單點一份只要48元CP值大爆表。

安格斯牛炙燒干貝握壽司

新鮮海味加上頂級用料，這樣的握壽司竟然在火鍋店出現真是讓人驚艷！安格斯牛炙燒後逼出油脂香氣，香甜的肉汁與軟嫩的干貝一起送入口中，那滋味真是太棒了。

澎漁的握壽司品項很多，我們點的鮭魚握壽司、炙燒鮭魚壽司、鰻魚握壽司、安格斯炙燒牛這幾款都是人氣招牌，每一份都很好吃。尤其是厚切鮭魚油花漂亮極了~大口咬滿嘴的香氣，再加上牛奶皇后壽司米做成的香Q醋飯，每一口都讓人心滿意足。不得不說這裡的握壽司太強了～網友大讚澎漁是被火鍋耽誤的壽司店！

澎漁的炸物也很厲害，吃火鍋很推薦再加點炸物。日式唐揚炸雞大塊的去骨雞腿肉炸到金黃色澤，外酥內嫩又多汁，一大盤98元相當超值！

澎湖墨魚香腸

這道炸物是店內人氣必點，墨魚香腸裡頭有滿滿大塊花枝肉，用料超實在～澎湖花枝味道好甜，越咬越香，滿嘴的海味真的很過癮！

澎湖飛魚卵香腸

香腸裡滿滿的飛魚卵，咬的時候可以感受到波茲波茲的口感，加點蒜末一起吃，鹹香甜的滋味超級涮嘴。

飲品

點火鍋都有附一杯58元飲品，可補差價換其他飲品。我們點了古早味烏梅汁、鮮柳橙綠茶、奇萊山冷泡茶，三杯飲料都很好喝，烏梅汁香濃極了；柳橙綠茶還吃的到果肉，味道比較甜一些；我個人最喜歡奇萊山冷泡茶，高山茶葉喝起來會回甘，配火鍋剛剛好。

安格斯牛小排火鍋套餐 648元

牛肉火鍋套餐內容不少，大盤肉加上菜盤、附餐、飲料、餐後還有哈根達斯冰淇淋。

菜盤份量不少，除了豆皮、澎湖花枝丸之外，其餘都是根莖葉類在地小農蔬菜，水果玉米好好吃喔。比較特別的是海鮮有白蝦、澎湖小卷、澎湖花枝丸，鮮甜的澎湖海味很加分！

湯底有7種選項，這一鍋剝皮辣椒雞鍋湯本身就有雞肉，加上菜盤的蔬菜涮煮，甘甜中帶點微辣越煮越好吃。湯不夠還可以免費加剝皮辣椒雞原湯，這樣加湯後味道不會被稀釋，依然很好喝。

安格斯牛小排一大盤份量十足，Prime級油花非常漂亮，這裡的肉品等級超棒。

高檔牛小排下鍋涮個幾秒，顏色變的粉嫩就可以開吃。接近入口即化的口感，油脂香氣與香甜肉汁在嘴裡爆發，太享受了～～

北海道干貝草蝦+伊比利豬海陸雙拼套餐 928元

海陸雙拼套餐更澎湃！大肉盤加上一大盆新鮮海味、菜盤、附餐、飲料、哈根達斯冰淇淋，這樣的份量連大胃王都能吃得飽足。

這一鍋湯底我們選招牌石頭鍋，用麻油爆炒過味道好香，單喝湯頭就很甘甜。加入菜盤的蔬菜海鮮一起煮，滋味更加分。特別一提，他們家的鍋子是高溫聚熱快的日本鑄鐵鍋，更能把食材的甜味逼出來，鍋具選得好吃起來更美味。

伊比利豬份量超多，一人份就這麼大盤，光是吃肉就很開心，等一下還有一大盆海鮮呢！！

伊比利豬肉質軟嫩又有Q度，吃橡木果實長大的西班牙國寶豬特有的香氣非常迷人，完全不輸牛肉。不吃牛的朋友很推薦點這一道伊比利豬，份量多又好吃。

澎漁的海鮮盆份量真的很浮誇，草蝦、北海道干貝、澎湖鮮蚵、新鮮魚片、澎湖軟絲、扇貝、九孔鮑魚、還有澎湖特有的石鮔砲管，滿滿一大盆很超值。

我們特別愛澎湖鮮蚵，是來自澎湖名店郭家牡蠣的新鮮海味，每顆都非常飽滿，鮮嫩好吃。

海鮮盆的份量真的很多，煮完後要分三盤才裝得完。每一種海味都新鮮好吃，尤其是北海道干貝一次給4顆很有誠意，再加上大草蝦、澎湖鮮蚵、澎湖軟絲，光是吃海鮮就很滿足啊～

特別一提，海鮮盆裡面的澎湖砲管就是這個澎湖特產石鮔章魚的腳，在台灣很少火鍋店吃的到，口感非常爽脆，比普通章魚腳還要好吃耶~吃完火鍋可以買整包回家。

龍蝦海鮮+伊比利豬海陸雙拼套餐 1438元

這一套也是超級澎湃，龍蝦海鮮拼盤加上伊比利豬大肉盤、還有菜盤、附餐、飲料、哈根達斯冰淇淋，這樣的海陸套餐不到1500太超值了。

這套的湯底我們選和風昆布鍋，清爽甘甜的湯頭涮煮海鮮，最能吃到新鮮海味。

伊比利豬的油花分佈真的很漂亮，一大盤肉個人獨享真是很滿足。

伊比利豬的肉質真的很棒，不吃牛的朋友吃完一盤大誇好好吃。

龍蝦海鮮盆內容也是無敵浮誇，大龍蝦加上白蝦、澎湖軟絲、澎湖鮮蚵、北海道干貝、澎湖花枝、鮮魚、澎湖砲管、淡菜、九孔鮑魚、扇貝⋯十幾種新鮮海味個人獨享，海鮮控會超開心。

龍蝦個頭不小，而且貼心分切成小塊，下鍋比較好煮熟。打開龍蝦頭還有金黃蝦膏，下鍋後蝦膏融入湯汁，整鍋湯變得更好喝。

龍蝦肉緊緻Q彈不會粉粉的，新鮮吃得出來。香甜的海味每一口都是一級棒!愛吃海鮮的朋友很推薦點龍蝦套餐，超滿足～

滿滿十多種新鮮海味，每一道都讓人喜歡，尤其是干貝好鮮甜，還有澎湖直送的各種海鮮品質超棒，我們狂吃海鮮吃得好開心。

這是別人點的麻油火鍋套餐-台灣雞佛加土雞腿，份量也是好多看起來好好吃喔~這次我們主攻海鮮，下次回訪再來點這個麻油火鍋套餐試試。

我們點的三套火鍋套餐甜點都有哈根達斯冰淇淋，三種口味都好吃，吃飽喝足再加上冰淇淋超完美。

澎漁除了火鍋、壽司、新鮮海味之外，店內也有販售澎湖當地特產。像這個興源澎湖小管醬、干貝醬在網路上非常有名，單吃當作小菜，或是拌飯、拌麵、甚至加入火鍋一起煮都是極品美味。澎漁價格比網路團購還要加運費便宜許多，很多客人吃完都會外帶買回家。

吃完火鍋還可以到店門口的海鮮櫃挑選澎湖海味，老闆經常到澎湖挑選食材同時進貨，這裡的澎湖海產價格很實惠，不必加運費比網路商城還要超值。

像我們剛剛點的澎湖飛魚卵香腸、澎湖墨魚香腸、澎湖石鮔砲管、澎湖花枝…都可以單包零買，吃完美味鍋物再買澎湖海味回家，一舉兩得。

澎漁海味壽司鍋物整體心得

在草屯就能吃到澎湖新鮮直送的海鮮，這家火鍋店太厲害了！火鍋套餐內容超澎湃，大肉盤、海鮮盆還有菜盤、附餐、飲品整個份量十足而且食材新鮮好好吃。還有手作壽司也很強，連炸物都有水準CP值很高，喜歡吃火鍋的朋友，這一家澎漁一定要收入口袋名單。

澎漁海味.壽司.鍋物

粉絲團：澎漁海味壽司鍋物FB

地址：南投縣草屯鎮虎山路589號

電話：049-2305588

營業時間：11:00–22:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」