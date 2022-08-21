外星寶寶降落！屏東南州啟用全台首座環保共融公園 水舞鞦韆讓人玩到不想回家～
屏東縣力推的「一鄉鎮一特色公園」這次輪到南州！全台首座環保共融公園落成，首創將環保概念融入遊具設計，打造白天、夜晚都有音樂與水幕及燈光的「水舞鞦韆」，還有當地的特產-毛豆造型太陽能座椅，老舊公園變身全新的遊戲場所，更成為酷炫的網紅拍照打卡點，你還不快來看看！
以睽違33年再現身、四色資源回收桶「外星寶寶」「紅辣椒(塑膠)」、「黃金鼠(金屬)」、「藍博士(紙類)」、「翡翠蛙(玻璃)」作為主題，讓30歲以上的爸媽會心一笑，連結與小朋友的共同回憶；另外還有三種造型的攀爬塊、六座不同造型的溜滑梯、網橋，還有擺盪的滑索、敲擊樂器等等可訓練小朋友五感的豐富遊具；公園中最大的特色，就是刺激吸睛的「水舞鞦韆」了！盪鞦韆時有水幕落下，像在瀑布裡玩耍，無論白天或晚上，音樂及燈光會隨著時間變化，夜間還藏了一顆愛心等大家來發現，想必到時候搶玩、拍照打卡的大小朋友一定會大排長龍！
另外，公園也結合在地特產-「毛豆」，選用節能LED燈具打造毛豆造型太陽能座椅，讓爸媽、長輩們可以休息、喘口氣，園區內也選用天然木屑、細石等環保材料，作為遊具下方的鋪面，增添透水性，以利水回收循環再利用，圍繞著「可回收、低汙染、省資源」三大概念建造這座公園，成為親子共享、網美打卡的全方位新景點！
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