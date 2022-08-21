外星寶寶降落！屏東南州啟用全台首座環保共融公園 水舞鞦韆讓人玩到不想回家～

屏東縣力推的「一鄉鎮一特色公園」這次輪到南州！全台首座環保共融公園落成，首創將環保概念融入遊具設計，打造白天、夜晚都有音樂與水幕及燈光的「水舞鞦韆」，還有當地的特產-毛豆造型太陽能座椅，老舊公園變身全新的遊戲場所，更成為酷炫的網紅拍照打卡點，你還不快來看看！

2022-08-21 11:00