道地中式早午餐！高雄金鮮虱目魚粥 綜合粥一次吃到魚皮、魚肉、魚丸、鮮蚵 錯過煎魚腸別說你來過

寫在造訪金鮮虱目魚粥之前

忠孝商圈總是充滿了許多平價美味，從早上吃到宵夜都能滿足，前些日子前往黃家牛肉麵時發現了對面有間沒有吃過的虱目魚專賣店，就已經收入口袋名單，這天趁著空檔就跑來吃吃看，招牌寫著所有的湯品都是使用魚骨熬煮不加任何味素，讓人看了就更加有信心，很期待可以吃到好吃的煎虱目魚腸，話不多說帶大家一塊來嚐嚐！

金鮮虱目魚粥環境

位於市場商圈內的金鮮虱目魚粥環境簡單乾淨，沒有太多華麗的裝潢。

醬料及餐具也都是自行取用，內用的話有內用顏色的菜單，可以先找到座位再畫單點餐。

金鮮虱目魚粥菜單

品嘗在金鮮虱目魚粥

綜合粥 （70元）

這碗70元真的超級划算！魚皮、魚肉、魚丸、鮮蚵一次都能吃到之外，完全都不是裝飾的而已，每一樣都有個不少塊，讓你吃到最新鮮的海鮮滋味，呈現的方式走一個飯湯的路線，白飯在煮的過程中吸了魚骨湯及海鮮的風味，每一湯匙都能撈到料，簡直就是佛心來的啦！

煎魚腸 （60元）

看到哪一家有煎魚腸就是一定要點來吃吃看，金鮮虱目魚粥的做法吃起來比較像是半煎炸的方式，有點酥酥的香氣很足夠，而且經過他們每天新鮮採購，再經過子的處理工序，吃起來沒有腥味，但尾韻會有一些些像是吃秋刀魚那樣的苦味，要不是已經點了粥，超想要再點一碗白飯來配。

荷包蛋 （15元）

這荷包蛋也太罪惡了，外頭蛋白酥酥的，蛋黃卻還是爆漿的半熟狀態，自己超愛！

油豆腐（10元）

雖然只是放在醬汁裡面滷，不算是太入味，但10元而已沒有甚麼好挑剔的。

造訪金鮮虱目魚粥後記

許多在市場裡面的店家真的是人不可貌相，一定要親自走進來吃看看才知道有多厲害，這一餐吃下來還不到160元，但是卻是飽到不行，整體來說主食的表現上是可圈可點的，湯頭跟配料都相當的美味，份量也給的很霸氣，魚腸的口感也頗具有他們的特色，配菜的種類選擇性也足夠，對於高雄人要吃吃中式早餐又是另外一個好選擇，中午要來碗綜合粥也相當經濟實惠，我也要常常再來吃他們的煎魚腸。

金鮮虱目魚粥

地址：高雄市苓雅區忠孝二路93號。

電話：07-3303753。

營業時間：08：00 – 14：00 週日公休。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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