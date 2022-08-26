快訊

CL不來台灣了！王必勝曝公文還沒到指揮中心 因問題太多

美國知名資安報告警示：中共假訊息宣傳戰迅速國際化

增116例中重症！40多歲男1劑都沒打染疫隔天亡 增3童MIS-C

抓住夏天的尾巴！秘境沙灘、遼闊草原、純樸漁港　精選8個避開人群超Chill「墾丁私房景點」

欣傳媒／ 欣傳媒
圖來源／Flickr @Roy Lu、Jimmy Lin攝影
圖來源／Flickr @Roy Lu、Jimmy Lin攝影

每到夏天就要去海邊！是否看著夏日的大好青空就會激起你向著海岸前行的想法呢？《欣傳媒》帶著你抓住夏天的尾巴，朝著國境之南邁去，但我們這次不跟你說要去哪邊戲水，反而要告訴你如果不下水，墾丁還有哪些好去處，就讓我們順著公路繞過島嶼最南端，在港口、山脈、沙灘與草原中看見不一樣的墾丁之美！

（攝／Jimmy Lin）

看海美術館

座落在屏東車城海口港旁的看海美術館，場館空間不大，但因位處港邊，海風徐徐吹來，呈現出與其他美術館截然不同的氛圍。2021年看海美術館曾推出轟動一時的《春江獸月夜》特展，由本土藝術家阿咧帶來大大小小逗趣可愛的怪獸包圍了美術館，尤其比美術館還高的春江獸吸引了所有人目光，又萌又吸睛。

此為2021年「春江獸」展覽（圖來源／屏東縣政府）

目前看海美術館推出的展覽為《眠夢感官浮游》，邀請了日裔巴西籍藝術家 Oscar Oiwa呈現出既寫實又魔幻的作品。下次前來國境之南，建議順道停留看海美術館，吹海風、踩沙灘、看藝術，多麼愜意！

萬里桐漁港

萬里桐漁港為恆春一個寂靜的小港口，早些年這裡曾因為海角七號爆紅，但日子久了，觀光客也少了，但卻也更能感受萬里桐純樸、安靜的港口風景。

（攝／Jimmy Lin）

萬里桐的海岸生態豐富，現今已劃為海域生態保護區，全區遍佈珊瑚礁岸，這裡也是浮潛的熱門地點，就算是平日也能看見海面載浮載沉著許多探索大海的旅人。萬里桐漁港腹地不大，如果不是要浮潛，其實走走拍拍半小時就能逛完，但這裡特別適合坐在堤岸邊，吹著海風、聊著天，尤其是在傍晚時分的夕景之下，這才是擁有南方氣息的美好午後！

山海漁港

離萬里桐漁港不遠的山海漁港，雖然腹地比起萬里桐漁港還大，但進入漁港前需要在漁村小巷中蜿蜒，車輛會車困難，如果假日前來，建議還是先將車輛停放至大馬路旁的停車場，再步行前往會比較保險。

（攝／Jimmy Lin）

有「台版小希臘」之稱的山海漁港是由珊瑚礁地形建造而成，這裡也因為地形像螃蟹螫角，舊名為「蟳廣嘴」。來到漁港，可以看見岸邊聚集著許多釣客，靜靜地等待著水中的魚上鉤，若走到港口的堤岸回頭望，可以看到漁村的平房沿著山腳錯落而建，山海漁港不同於一般漁港總被觀光客簇擁著，反而保持著靜謐且質樸的氛圍，也很適合在這裡欣賞夕景呢！

關山

關山位於屏東縣恆春半島西南方，是欣賞日落的絕佳地點，因海拔位置為周遭的制高點，向著海岸線望去，能夠俯瞰整條紅紫坑海岸線，伴隨著緩緩落下的夕陽與燒成橘紅色的彩霞，十分浪漫！

（圖來源／Flickr @Roy Lu）

關山這邊擁有許多觀景平台，由於大多為私人土地，因此皆須酌收門票費，編輯推薦將導航定位在「關山遊憩區」，將車輛停妥後，認明「關山遊憩區觀景平台」（由恆春鎮公所管理的），走一小段路上去後會有一個木棧道觀景平台，美美日落就在那等著你啦！雖然是公部門管理，但還是有門票費用哦！不過絕對超值啦！

小巴里島

小巴里島位於墾丁後壁湖區域的沿海，雖位於大馬路旁，但路口並沒有設置明顯標誌，建議直接導航即可，如果看到道路兩旁的白線停了不少的車輛，那就說明你已經到囉！小巴里島擁有沙坦以及珊瑚礁岩景緻，比起墾丁的其他沙灘，這裡可以說是一處秘境。沙灘上布滿滿滿奇異形狀的珊瑚礁岩，海水清澈，且因為位處灣口內，不太受到海象影響，也顯得更安全，每到假日也會看到不少家長帶著小朋友來此戲水哦！

（攝／Jimmy Lin）

小巴里島岩的沙灘是由小石礫、貝殼、珊瑚組成，海水中生態豐富，可以輕易觀察到各種魚類的蹤跡，甚至還能夠看見海星、海膽哦！因此這裡也是浮潛的熱門水域，不過還是要特別留意，因海水中有不少珊瑚礁岩，建議穿著鞋子保護你的腳ㄚ，免得被礁石割傷囉！

大尖山

當你進入墾丁國家公園的範圍，很難不被這座屹立的孤峰所吸引，大尖山看似高聳，但其實海拔才318 公尺，由於四周的地形平緩，更顯其巍峨，從不同的角度觀賞，還會發現它呈現不同的形狀呢！

（攝／Jimmy Lin）

與其說大尖山是一座山，倒不如說它是一顆大石頭，因為差異侵蝕的關係，原本在土壤中的堅硬石頭在經年累月的侵襲下逐漸露出地表，漸漸變成一座孤峰。那麼要從哪裡欣賞大尖山呢？編輯推薦兩個地方，第一個直接導航到「墾丁牧場放牧區」，這裡離大尖山十分近，如果幸運還能看見牛群在山下吃草呢！另一處是「埔頂大草原」，這邊尖山有點距離，但如果透過長焦鏡頭形成壓縮感，會有截然不同的感覺哦！

水蛙窟大草原

來到宛如Window桌面的水蛙窟大草原，彷彿置身在紐西蘭般，遼闊的草原搭配上藍天白雲以及彷彿無止盡的白色柵欄，絕對是個記憶體殺手！

（攝／Jimmy Lin）

要前來水蛙窟大草原可以直接導航至「小水蛙窟大草原」，這邊並沒有明顯的停車空地，雖道路兩旁皆是白線，但還是要小心停車避免影響到行車安全哦！停妥車輛後，沿著入口走進，馬上就能看見諾大的草原美景，很難想像在墾丁能欣賞到如此異國的草原景致，如果要我說，我認為這裡是全台最美的草原了！

滿州沙灘

滿州沙灘位於恆春與滿州的交界處，由於離開了人潮最多的恆春，這裡遊客少了許多，可以說是一處秘境沙攤。滿州沙灘緊鄰太平洋，沙灘範圍不小，不同於南灣、小灣等沙灘，滿州沙灘由於人潮少，更顯得自在，更有南國愜意的氛圍，不時也會看見有衝浪客來這裡挑戰海浪（但這裡屬於無人沙灘，沒有救生員，因此還是不建議戲水呦！）無論是否戲水，踏在沙灘上，感受從太平洋輕輕拂來的海風，多麼舒適呀！

（攝／Jimmy Lin）

另外，滿州沙灘除了適合觀賞日出，由於這一帶沒有過多的人為活動，滿州沙灘也成為墾丁觀賞星空的一個絕佳地點哦！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

文／Jimmy Lin

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206026

美術館 戲水 浮潛

延伸閱讀

林心如靠霍建華肩墾丁放閃 46歲曬比基尼身材太狂

飛來橫禍！女子海邊遊玩 突遭沙灘傘刺中胸口喪命

墾丁路途必停！ 屏東「別有洞天咖啡館」峇里島氛圍拍照景點， 天空階梯、海景盪鞦韆超好拍

墾丁一顆水蜜桃芒果要價400元？ 網細看發現：連品項都騙

相關新聞

抓住夏天的尾巴！秘境沙灘、遼闊草原、純樸漁港　精選8個避開人群超Chill「墾丁私房景點」

每到夏天就要去海邊！是否看著夏日的大好青空就會激起你向著海岸前行的想法呢？《欣傳媒》帶著你抓住夏天的尾巴，朝著國境之南邁去，但我們這次不跟你說要去哪邊戲水，反而要告訴你如果不下水，墾丁還有哪些好去處，

從早吃到晚！精選高雄南華商圈、新興夜市10大經典美食 吃喝一整天 吃完繼續逛

udn走跳美食／班班 寫在造訪新興市場/南華商圈之前 新興市場是過去長輩們對他的稱呼，也是過去在還沒有捷運紅橘線交會之前就很繁忙的一個商圈，靠近中正中山路口的舊大港埔或稱大圓環的最繁華地帶

金門夜景精選TOP9！伴隨藍眼淚的城市燈火 仰望星空超CHILL夜間新玩法

有別於都市的車水馬龍，純樸的金門大約晚餐過後街上就人煙稀少，但可別以為金門人就沒有夜生活！唱KTV、酒吧還是有的，而這篇要告訴大家賞金門夜景的好去處，不管是廈門夜景，還是俯瞰城鎮仰望星空，或者夜遊古蹟，金門的夜晚也可以很有趣，幸運的話還能看到藍眼淚喔！

宵夜口袋名單！澎湖人氣特色鹹酥雞店 香辣滋味像在吃麻辣鍋

鹽酥雞是國人的宵夜或下酒菜首選之一，近年崛起的福來趣啃麻辣鹹酥雞以帶有中藥香味的麻辣粉聞名，店內採用中藥行元素進行裝潢，放置食材的檯面做成輪車，外觀造型相當新穎。

道地中式早午餐！高雄金鮮虱目魚粥 綜合粥一次吃到魚皮、魚肉、魚丸、鮮蚵 錯過煎魚腸別說你來過

udn走跳美食／班班 寫在造訪金鮮虱目魚粥之前 忠孝商圈總是充滿了許多平價美味，從早上吃到宵夜都能滿足，前些日子前往黃家牛肉麵時發現了對面有間沒有吃過的虱目魚專賣店，就已經收入口袋名單，這

外星寶寶降落！屏東南州啟用全台首座環保共融公園 水舞鞦韆讓人玩到不想回家～

屏東縣力推的「一鄉鎮一特色公園」這次輪到南州！全台首座環保共融公園落成，首創將環保概念融入遊具設計，打造白天、夜晚都有音樂與水幕及燈光的「水舞鞦韆」，還有當地的特產-毛豆造型太陽能座椅，老舊公園變身全新的遊戲場所，更成為酷炫的網紅拍照打卡點，你還不快來看看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。