抓住夏天的尾巴！秘境沙灘、遼闊草原、純樸漁港　精選8個避開人群超Chill「墾丁私房景點」

每到夏天就要去海邊！是否看著夏日的大好青空就會激起你向著海岸前行的想法呢？《欣傳媒》帶著你抓住夏天的尾巴，朝著國境之南邁去，但我們這次不跟你說要去哪邊戲水，反而要告訴你如果不下水，墾丁還有哪些好去處，就讓我們順著公路繞過島嶼最南端，在港口、山脈、沙灘與草原中看見不一樣的墾丁之美！

（攝／Jimmy Lin）

看海美術館

座落在屏東車城海口港旁的看海美術館，場館空間不大，但因位處港邊，海風徐徐吹來，呈現出與其他美術館截然不同的氛圍。2021年看海美術館曾推出轟動一時的《春江獸月夜》特展，由本土藝術家阿咧帶來大大小小逗趣可愛的怪獸包圍了美術館，尤其比美術館還高的春江獸吸引了所有人目光，又萌又吸睛。

此為2021年「春江獸」展覽（圖來源／屏東縣政府）

目前看海美術館推出的展覽為《眠夢感官浮游》，邀請了日裔巴西籍藝術家 Oscar Oiwa呈現出既寫實又魔幻的作品。下次前來國境之南，建議順道停留看海美術館，吹海風、踩沙灘、看藝術，多麼愜意！

萬里桐漁港

萬里桐漁港為恆春一個寂靜的小港口，早些年這裡曾因為海角七號爆紅，但日子久了，觀光客也少了，但卻也更能感受萬里桐純樸、安靜的港口風景。

（攝／Jimmy Lin）

萬里桐的海岸生態豐富，現今已劃為海域生態保護區，全區遍佈珊瑚礁岸，這裡也是浮潛的熱門地點，就算是平日也能看見海面載浮載沉著許多探索大海的旅人。萬里桐漁港腹地不大，如果不是要浮潛，其實走走拍拍半小時就能逛完，但這裡特別適合坐在堤岸邊，吹著海風、聊著天，尤其是在傍晚時分的夕景之下，這才是擁有南方氣息的美好午後！

山海漁港

離萬里桐漁港不遠的山海漁港，雖然腹地比起萬里桐漁港還大，但進入漁港前需要在漁村小巷中蜿蜒，車輛會車困難，如果假日前來，建議還是先將車輛停放至大馬路旁的停車場，再步行前往會比較保險。

（攝／Jimmy Lin）

有「台版小希臘」之稱的山海漁港是由珊瑚礁地形建造而成，這裡也因為地形像螃蟹螫角，舊名為「蟳廣嘴」。來到漁港，可以看見岸邊聚集著許多釣客，靜靜地等待著水中的魚上鉤，若走到港口的堤岸回頭望，可以看到漁村的平房沿著山腳錯落而建，山海漁港不同於一般漁港總被觀光客簇擁著，反而保持著靜謐且質樸的氛圍，也很適合在這裡欣賞夕景呢！

關山

關山位於屏東縣恆春半島西南方，是欣賞日落的絕佳地點，因海拔位置為周遭的制高點，向著海岸線望去，能夠俯瞰整條紅紫坑海岸線，伴隨著緩緩落下的夕陽與燒成橘紅色的彩霞，十分浪漫！

（圖來源／Flickr @Roy Lu）

關山這邊擁有許多觀景平台，由於大多為私人土地，因此皆須酌收門票費，編輯推薦將導航定位在「關山遊憩區」，將車輛停妥後，認明「關山遊憩區觀景平台」（由恆春鎮公所管理的），走一小段路上去後會有一個木棧道觀景平台，美美日落就在那等著你啦！雖然是公部門管理，但還是有門票費用哦！不過絕對超值啦！

小巴里島

小巴里島位於墾丁後壁湖區域的沿海，雖位於大馬路旁，但路口並沒有設置明顯標誌，建議直接導航即可，如果看到道路兩旁的白線停了不少的車輛，那就說明你已經到囉！小巴里島擁有沙坦以及珊瑚礁岩景緻，比起墾丁的其他沙灘，這裡可以說是一處秘境。沙灘上布滿滿滿奇異形狀的珊瑚礁岩，海水清澈，且因為位處灣口內，不太受到海象影響，也顯得更安全，每到假日也會看到不少家長帶著小朋友來此戲水哦！

（攝／Jimmy Lin）

小巴里島岩的沙灘是由小石礫、貝殼、珊瑚組成，海水中生態豐富，可以輕易觀察到各種魚類的蹤跡，甚至還能夠看見海星、海膽哦！因此這裡也是浮潛的熱門水域，不過還是要特別留意，因海水中有不少珊瑚礁岩，建議穿著鞋子保護你的腳ㄚ，免得被礁石割傷囉！

大尖山

當你進入墾丁國家公園的範圍，很難不被這座屹立的孤峰所吸引，大尖山看似高聳，但其實海拔才318 公尺，由於四周的地形平緩，更顯其巍峨，從不同的角度觀賞，還會發現它呈現不同的形狀呢！

（攝／Jimmy Lin）

與其說大尖山是一座山，倒不如說它是一顆大石頭，因為差異侵蝕的關係，原本在土壤中的堅硬石頭在經年累月的侵襲下逐漸露出地表，漸漸變成一座孤峰。那麼要從哪裡欣賞大尖山呢？編輯推薦兩個地方，第一個直接導航到「墾丁牧場放牧區」，這裡離大尖山十分近，如果幸運還能看見牛群在山下吃草呢！另一處是「埔頂大草原」，這邊尖山有點距離，但如果透過長焦鏡頭形成壓縮感，會有截然不同的感覺哦！

水蛙窟大草原

來到宛如Window桌面的水蛙窟大草原，彷彿置身在紐西蘭般，遼闊的草原搭配上藍天白雲以及彷彿無止盡的白色柵欄，絕對是個記憶體殺手！

（攝／Jimmy Lin）

要前來水蛙窟大草原可以直接導航至「小水蛙窟大草原」，這邊並沒有明顯的停車空地，雖道路兩旁皆是白線，但還是要小心停車避免影響到行車安全哦！停妥車輛後，沿著入口走進，馬上就能看見諾大的草原美景，很難想像在墾丁能欣賞到如此異國的草原景致，如果要我說，我認為這裡是全台最美的草原了！

滿州沙灘

滿州沙灘位於恆春與滿州的交界處，由於離開了人潮最多的恆春，這裡遊客少了許多，可以說是一處秘境沙攤。滿州沙灘緊鄰太平洋，沙灘範圍不小，不同於南灣、小灣等沙灘，滿州沙灘由於人潮少，更顯得自在，更有南國愜意的氛圍，不時也會看見有衝浪客來這裡挑戰海浪（但這裡屬於無人沙灘，沒有救生員，因此還是不建議戲水呦！）無論是否戲水，踏在沙灘上，感受從太平洋輕輕拂來的海風，多麼舒適呀！

（攝／Jimmy Lin）

另外，滿州沙灘除了適合觀賞日出，由於這一帶沒有過多的人為活動，滿州沙灘也成為墾丁觀賞星空的一個絕佳地點哦！

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文／Jimmy Lin

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