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金門夜景精選TOP9！伴隨藍眼淚的城市燈火 仰望星空超CHILL夜間新玩法

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/IG@rx_minitravel
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有別於都市的車水馬龍，純樸的金門大約晚餐過後街上就人煙稀少，但可別以為金門人就沒有夜生活！唱KTV、酒吧還是有的，而這篇要告訴大家賞金門夜景的好去處，不管是廈門夜景，還是俯瞰城鎮仰望星空，或者夜遊古蹟，金門的夜晚也可以很有趣，幸運的話還能看到藍眼淚喔！

金門夜景-遠眺廈門

金門慈湖/慈湖三角堡咖啡廳

慈湖慈堤附近有許多觀景平台、觀日平台，金黃餘暉映照於海面上，遠處清晰可見的高樓就是廈門，是夜晚欣賞廈門夜景的熱門景點。而慈湖三角堡是早期重要的軍事堡壘據點，周圍展示了六輛戰車，堡壘上面有個咖啡廳，在金門的晚上想看夜景，那麼點一杯飲品，聽著海風眺望廈門的燈火不妨是個好選擇。

圖/IG@si_zu_kka_347
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地址｜金門縣金寧鄉慈湖路3段200號

咖啡廳營業時間｜15:00-22:00

同安渡頭

登上船型的觀景平台，彷彿站在即將出海的船頭上，一顆圓圓的大蛋黃停留在小金門烈嶼島正上方，遠方高低不同的房子則是廈門，同安渡頭能一次看到小金門、廈門、金門大橋，建議可以從黃昏待到晚上，就能一次把金門日落和金門夜景盡收眼底。

圖/IG@jowsdong
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圖/IG@jowsdong
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地址｜ 金門縣金城鎮同安渡頭

小金門雙口海灘

雙口海灘不位於金門本島，而是在小金門，是整個金門離廈門最近的海灘，可以欣賞夕陽，亦可以眺望廈門的夜景，繁華的高樓大廈、城市燈火彷彿觸手可及，對比出金門的寧靜之美，小金門最適合看夜景的地方非這裡莫屬。

圖/IG@jamie_chang___
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地址｜金門縣烈嶼鄉雙口

金門夜景-城鎮星空

燕南書院

燕南書院位於小山坡上，是金門最早的文教聖地，內部的太文巖寺是金門五大名廟之一。燕南書院外廣場上設有一面超大型書卷裝置藝術，成為另類的金門打卡景點，而居高臨下的地理位置，可鳥瞰金城鎮的風光，雖然沒有開放夜間參觀，但能飽覽整個金城夜景，還能看到遠方的廈門，也是個賞夜景的好地方。

圖/IG@abby_life_11_06
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地址｜ 金門縣金城鎮古區268號

開放時間｜08:00-17:00

南石滬公園

有「金門版迷你張家界」之稱的南石滬公園，過去是開挖地下花崗岩石的礦場，在這裡有全國首創的「喊泉」設施，只要對著大喇叭大喊，就能啟動噴泉，分貝越高水柱越高，有趣又紓壓。除此之外，夜晚這裡的星空也美的讓人捨不得眨眼，吹著海風抬頭看，就能將星星盡收眼底。

圖/IG@kinmen_life1984
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圖/IG@liyaqi0302
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地址｜金門縣金湖鎮南石滬公園

喊泉開放時間｜9:00-17:00 (每週四進行設備保養維護，不對外開放使用)

喊泉費用｜$10元/次

蘭湖

蘭湖是金門第二大水利工程「蘭林水庫」轉型而來，是當地村落重要的引水灌溉來源，湖中有座小島，小島上有座由碧瓦白柱所建的精緻蘭亭，並以九曲木橋與岸上連接，夜晚點燈後的九曲橋燈光倒映在湖面上，漫步其中格外浪漫。

圖/IG@nana_h16739
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地址｜金門縣金湖鎮瓊徑路旁

金門夜景-夜遊景點

水頭得月樓

得月樓於1931年建造，也是水頭聚落最高的建築，得月樓其實並非單獨的建築，而是黃輝洋樓的一部份。當時正是金門地方治安最壞的時候，而水頭聚落位在海邊，也是強盜上岸覬覦的對象，因此得月樓是用來防禦用的，經過整修後重新開放參觀變成金門重要的旅遊景點。

圖/IG@0314lili
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地址｜金門縣金城鎮前水頭45號

時間｜週一至周日：08:30 – 17:00

清金門鎮總兵署

如果怕時間不夠來不及跑完所有行程，不妨將清金門鎮總兵署安排成晚餐後的夜遊景點吧！夜晚點燈後的清金門鎮總兵署更有味道，和白天有著截然不同的感受，四進式兩廊的四合院是少見保留非常完整的清朝衙門建築，其中還展示了用毛筆寫的判書、地牢招供刑具及犯人蠟像，逼真的場景彷彿穿越時空回到清朝。

圖/IG@km_wanttogo
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圖/IG@tidus.lin
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地址｜金門縣金城鎮浯江街53號

時間｜週一至週日 09:00~22:00

莒光樓

說到金門夜景絕對不能少了金門重要戰地精神地標「莒光樓」，3樓有免費望遠鏡，白天可遠眺廈門，傍晚時分也能賞日落，夜晚點燈後的莒光樓更是別有風味，可以看到燈火通明的廈門夜景，不同時間來都能看到不同的風貌，是金門夜晚很適合看夜景的景點之一。

圖/IG@chu_c_c
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圖/IG@jnc_dailyh
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地址｜金門縣金城鎮賢城路1號

時間｜週一至週日 08:00~22:00

藍眼淚

不只馬祖有藍眼淚，金門也看得到！每年春夏交際4-6月是藍眼淚的好發季節，透過藻類大規模聚集、撞擊後發出漂亮的藍光，沙岸地形讓藍眼淚會隨著浪花捲上岸邊，形成夢幻的景象。金門藍眼淚在成功沙灘、尚義海堤、新湖漁港、歐厝沙灘和南石滬公園等很多地方都有機會看到喔！

圖/IG@shengkai_travel
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圖/IG@sunny780113
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延伸閱讀>>大金門、小金門傻傻分不清楚？金門烈嶼必去景點&美食一日遊

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夜景 藍眼淚 咖啡廳

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