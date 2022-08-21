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宵夜口袋名單！澎湖人氣特色鹹酥雞店 香辣滋味像在吃麻辣鍋

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

鹹酥雞是國人的宵夜或下酒菜首選之一，福來趣啃麻辣鹹酥雞以帶有中藥香味的麻辣粉聞名全台，口味極為與眾不同，就連澎湖離島都能看到它的蹤跡。


福來趣啃希望台灣中藥行的文化得以傳承發揚國際，在麻辣調味方面，使用了多達20多種香料中藥材調配製成，凡是吃過的人都會覺得齒頰留香，味道特殊，正因為這樣的成功創「辛」，才得以讓這個品牌在澎湖出現。

澎湖店老闆是在地人，先前也從事餐飲工作，在品嚐過福來趣啃的餐點後，認為味道、香氣都跟其他鹹酥雞店很不一樣，麻辣香讓人彷彿在吃麻辣鍋般，極具特色也很讓人驚豔，因此決定加盟。

造型新穎的特色輪車，採用中藥行元素進行裝潢，非常搶眼。
造型新穎的特色輪車，採用中藥行元素進行裝潢，非常搶眼。

福來趣啃有近40種餐點可選擇，食材也相當創新，比較常出現在滷味店才會有的雞爪、雞腳踝這裡也能買到；玉米筍、青椒、四季豆、花椰菜等蔬菜品項一應俱全；肉類和魷魚等招牌菜炸成金黃酥脆貌，看起來讓人垂涎欲滴。

霸王魷魚是喜愛海鮮的饕客必選餐點，被炸得酥酥脆脆的外表，讓人看了食慾大增，咬下去鮮嫩又彈牙；人氣餐點鹹酥雞，肉質鮮嫩肥美，且肉塊大小也不會太小。

▲霸王魷魚
▲霸王魷魚

▲糯米腸、米血、甜不辣、百頁都是店內的人氣炸物。
▲糯米腸、米血、甜不辣、百頁都是店內的人氣炸物。

▲平常鮮少在鹹酥雞店見到的雞翅，福來趣啃也有販售，外層麵衣不會過厚，咬起來非常多汁。
▲平常鮮少在鹹酥雞店見到的雞翅，福來趣啃也有販售，外層麵衣不會過厚，咬起來非常多汁。

口味雖然是主打麻辣風味，但也有椒鹽不辣的選擇，充滿著溫順的胡椒香但不會刺鼻辣口，讓不敢吃辣的民眾也可以嘗試。而麻辣口味有2種選項，可以選擇招牌麻辣和地獄麻辣，兩種差別在於使用的辣粉不同，地獄麻辣使用鬼椒辣椒粉做調味，嗜辣的朋友可別錯過了。


老闆也特別提醒大家，餐點為現點現炸，可以提前打電話訂餐以節省在現場等候時間，而趁熱吃的口感絕對是最棒的，歡迎大家多多來店自取，把握最佳品味時間！


【福來趣啃麻辣鹹酥雞－澎湖店】

店家地址：澎湖縣馬公市建國路36號

店家電話：069270275

營業時間：周一至周日16:00~01:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3B8FypX


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澎湖 海鮮 麻辣鍋

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