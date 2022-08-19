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從早營業到半夜！澎湖在地人口袋名單 「夏天茶飲」價格親民真材實料

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台灣的手搖飲料店，遍佈大街小巷，買杯手搖飲料就跟到便利商店消費一樣方便。即便飛到澎湖玩，一樣有好喝的手搖飲，尤其在酷熱的夏天，來上一杯，真的清涼解渴透心涼。


位在馬公市光復路上的【夏天茶飲】，是澎湖在地人買飲料的口袋名單之一，會擄獲消費者芳心的原因，是因為老闆非常注重飲料品質，店內用料都是使用健康、天然的食材，而且老闆強調飲料都是當日現做，絕對不會把幾天前的存貨拿來賣，當然，飲料好喝是最重要的賣點，同時他也是一家推廣無糖減糖的健康店家，杯杯真材實料的好口碑已傳遍澎湖島上每一處。

初次來訪不知道要點什麼飲料的你，不妨嘗試這幾款人氣商品吧！

鮮奶茶

身為奶茶控的你，一定要喝過【夏天茶飲】的鮮奶茶！茶品加入牛奶依照黃金比例調製，再依照個人喜好加進糖及冰塊，茶香伴隨著濃厚乳香，讓人迫不及待大口暢飲，是一杯經典不敗、又不會踩雷的好滋味。

柳橙百香

將新鮮柳橙擠出原汁再加入百香果調味，酸酸甜甜的滋味，再混搭綠茶，水果酸甜香氣裡有著淡淡的茶香，先別說在盛夏時來上一杯柳橙百香，可以緩解酷夏悶熱的暑氣，還能喝到滿滿維生素C，簡直可以說是美顏聖品啊!

墾丁冰茶

內行人必喝的墾丁冰茶，以白桃烏龍作為基底茶，再添加椰果與小紫蘇等配料的手搖飲，是咀嚼控最愛點的飲品之一，經常讓人忍不住一杯接一杯，擔心奶類的熱量太高，又想邊喝邊咀嚼東西？那一定要來杯墾丁冰茶消暑解渴。

特別的是，夏天茶飲的營業時間從早上營業至深夜，在半夜吃宵夜想搭配手搖飲，不怕沒地方買，而且夏天茶飲的價格很親民，讓你用銅板價就能喝到好喝的手搖茶！來到澎湖旅遊，一定要來朝聖這間深夜飲料店，試試這家澎湖在地的好味道。

【夏天茶飲】

店家地址：澎湖縣馬公市光復路96之1號

店家電話：06-926 6639

營業時間：8:00~00:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3BhW0nL


延伸閱讀>>宵夜口袋名單！澎湖人氣特色鹹酥雞店　香辣滋味像在吃麻辣鍋

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澎湖旅遊 手搖 奶茶

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