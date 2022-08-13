一同群島共振！ 2022臺灣文博會三大主題館「嘉義館、馬祖館、工藝館」 展示體驗互動性強

馬祖館入口以舊時戰地「空飄氣球」引領遊客重返馬祖戰地時期氛圍；圖片提供／蘇琨峰

今年於高雄舉行的2022臺灣文博會特以「群島共振」為主題，不僅在主題館中以「實境體驗」設計出更多遊客能與台灣各地人事物同步對話、遊戲與沉浸式的互動體驗，也規劃了在文博會期間以「文博繞境」主題下所規劃的30條在地秘境小旅行路線，而與主題館同樣位於高雄流行音樂中心的三大主題館－「嘉義館、馬祖館、工藝館」，同樣以互動性強的展示體驗，讓遊客亦能感受其他縣市的共振頻率與地方特色。

嘉義館 以「摩登時光」為主題 體驗「大通小城」的魅力從位於山仔頂的公園，循著城市主要軸線「大通」，展望嘉義這座小城日治時期的樣貌，會發現這座堪稱「東洋第一」的林業城市，在充足陽光照耀下，不僅處處可見時下摩登的建築閃閃發亮，更聚集了無數熱衷於文化活動的文人雅士，藝文風氣興盛。

嘉義館主視覺；圖片提供／嘉義館

嘉義館；圖片提供／Studio Millspace

展場中以懸吊逾6000條的木材來呼應嘉義這個著名「木都」，這是由嘉義子弟「本埠設計」建築師蔡嘉豪操刀的展場設計。在日治時期，阿里山腳下的嘉義市便是臺灣最重要的木材集散地，更擁有當時「東洋第一」的製材所。同時始建於日治時期的「嘉義樹木園」，亦曾是日本帝國橡膠樹與熱帶經濟樹種的重要基地，戰後轉型為植物園，在研究與觀光的規劃下，一直與在地民眾的生活緊密連結。

嘉義館；圖片提供／蘇琨峰

嘉義館；圖片提供／蘇琨峰

展覽的遊走規劃亦以臺灣近代重量級畫家陳澄波的作品〈展望諸羅城〉為軸線，在展場空間中重現畫中這條由東向西的市區景觀，從嘉義樹木園、中央噴水圓環到嘉義火車站，也像是走了一回嘉義時空發展的市街—這是日治時期的大通，今日的中山路，現在仍是交通主幹。展場中央將圓環放大，象徵為市民集會廣場，邀請觀者以「在嘉自學」的觀展方式，把這幾年設計導入這座城市的重要案例，進行文件／圖像／物件展覽設置；同時舉辦實體講座、工作坊等活動，讓觀者體驗嘉義飽滿的藝文能量，再現共論理想的摩登精神，並一同思索著－未來的嘉義，該具備什麼樣的條件、以何種姿態，成為嶄新的小城呢？

牆上為陳澄波的〈展望諸羅城〉畫作；圖片提供／Studio Millspace

嘉義車站展區；圖片提供／Studio Millspace

在常民信仰展區，則由嘉義「大象設計」設計師潘岳麟共創設計。展區呈現來自「嘉義東市場」的許多信仰相關物件，以展座方式分別呈現從日常祭拜、敬神到祝壽擺宴的祭祀用品。展座上方由在地燈籠工藝師傅鄒弘義親自製作的紅手工燈籠，不僅搶眼，更可感受到當地濃濃的敬神信仰氣息。

常民信仰展區；圖片提供／蘇琨峰

策展人徐景亭 東海醫院設計工作室負責人黃銘彰 平凡製作創意總監

馬祖館 以眾霧釀島 共啜馬祖陳釀島色馬祖館將以「眾霧釀島」啟航，邀請演員引導遊客以情境式體驗漫遊眾島、游溯馬祖時代，重返海霧遮掩的島嶼邊際，歷史之霧所遞變的島嶼風景，以釀酒線索蒐集貯存馬祖故事的眾物，揭露馬祖巨觀世界與微觀記憶，划向島嶼的過去與未來。展館主打五感體驗沉浸馬祖航海光影、時代香氣、島嶼聲音、民眾物件，遊歷黑暗至光明的馬祖變遷過程。

馬祖館主視覺；圖片提供／蘇琨峰

馬祖館入口以舊時戰地「空飄氣球」引領遊客重返馬祖戰地時期氛圍，遊客甚至可拿取空飄文宣至出口處換取老酒調味的飲料。馬祖館每日開放3場由不同角色敘事的體驗導覽，暗黑的隧道場境中化身劇場舞台，過程中遊客歷經來自馬祖四鄉五島元素，象徵戰地形成「馬祖共同體」的歷史命運。展品動員各地馬祖人協力將馬祖物件轉換成新元素的「眾物」，像是料理調味料、廟宇樂器、承酒器皿、養殖產物，轉譯出島嶼日常中的生活，參訪者可藉由邊逛展邊蒐集與拼湊出馬祖樣貌。

馬祖館；圖片提供／馬祖館

馬祖館沉浸式劇場體驗；圖片提供／蘇琨峰

馬祖館沉浸式劇場體驗；圖片提供／食癮拾影

以馬祖海砂重現馬祖沙灘氛圍與歷史；圖片提供／食癮拾影

這次在馬祖館出口特地開張了「馬祖酒吧」開賣特調飲品，由旅台的馬祖調酒師黃懷民研發與現場調酒，從眾霧釀島的概念發想出3款具故事性的特調酒與1款無酒精飲料。像是從老酒與紅糟調製馬祖漁島懷舊風情的「外公日記」、以馬祖高粱與巧克力為基底，如同感受當兵磨鍊感的「大兵日記」、呈現海洋風情的「航海日誌」、無酒精飲品則是以馬祖金銀花茶為基底的「馬祖晨光」。

馬祖酒吧 4 款特調飲品，品嚐馬祖時代敘事 ；圖片來源／食癮拾影

策展人蔡沛原－景觀設計背景，疫情前計畫赴歐研讀地景建築，卻在某夜受到海岸神秘的感召回到老家東引，就此誤入創生的旅途。

工藝館 以旅中之物、物中之旅為出發點 編織理想的生活工藝館以「旅物 SHOP：編織理想的生活」為題，透由「工藝與環境」、「工藝與身體」與「工藝與生活」3大主軸邀請參觀者打開工藝視野、感受工藝與生活的緊密連結。旅物SHOP，規劃為一間從工藝視野出發的概念店鋪，提出對理想生活的在地想像，回應疫情時代帶來的變化，關乎人與物的關係、人與環境的互動。對工藝而言，生活似土壤，肥沃著創作。向自然取材，學習將脆弱轉化成堅韌，搭起竹簍、編著藺草、纏繞月桃，透過身體、投入專注得以把天然素材化為生活幫手。

工藝館主視覺；圖片來源／工藝館

此次也特別邀請黑生起司 x 糸赤、皮思達奇 x 臺灣手藺、ROUND ROUND x 筑子、茶籽堂 x Aguce x 野桐工坊四組工藝家來跨域共創「理想生活的物件」，以工藝來想像與創造理想的日常生活，透過竹子、藺草與月桃等天然素材化為生活上的幫手，也連結生活經驗與器物之美，也感受職人精神。同時展區也特別邀請雲門舞者蘇依屏、the MEDIAN石岱芸以竹編7步驟為發想，結合瑜珈、太極導引與當代舞蹈，以欣賞透過身體擺動，轉換傳達工藝職人製做器具時的身體語言與專注精神。

工藝館；圖片來源／蘇琨峰

工藝館；圖片來源／蘇琨峰

若對工藝有興趣的民眾，此次文博會也特別規劃5條在地工藝旅行（需事先預約），推薦路線分別為「三丰金屬漆藝工作室」、「大地工作坊」、「興陶房」、「興達刀舖」及「檨仔腳文化共享空間」，也可參考看看喔！

工藝館；圖片來源／蘇琨峰

展場也特別邀請雲門舞者蘇依屏、the MEDIAN石岱芸以竹編7步驟為靈感，轉譯為瑜珈舞蹈表演，並於展期間舉辦2場限定體驗活動；圖片來源／ 樸實創意

策展人許哲瑜 樸實創意藝術指導策展人 郭中元 中間研究室設計總監

【文博資訊】＞文化策展區地點：高雄流行音樂中心日期：8/5-8/14時間：10:00-18:00

＞文創品牌&IP授權地點：高雄展覽館北館日期：8/10-8/14時間：10:00-18:00（週日到17:00）

【延伸閱讀】＞=========＝編 輯／蘇琨峰

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