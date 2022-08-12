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金門古服變裝Party！玩刺激博狀元餅，參賽就有禮、頭獎送Ipad mini

欣傳媒／ 欣傳媒

2022金門中秋博狀元餅系列活動「變裝博餅歡樂派對」，將於8/14（日）在金沙鎮陽翟老街舉辦，現場除有精彩表演，還有博餅活動，只要參賽就有禮，最大獎決賽狀元頭獎Apple Ipad mini平板，歡迎遊客一起來感受博餅歡樂氣氛。

遊客只要著古服變裝，就送限量「金門觀光小天使」阿特小禮物。圖片來源／金門縣政府觀光處

觀光處長丁健剛表示，「變裝博餅歡樂派對」將於14日下午4時至晚上9時在陽翟大街封街舉辦，遊客只要著古服變裝，就送限量「金門觀光小天使」阿特小禮物。現場除有紫韻箏樂團、兆群劇團、街頭藝人等精彩表演，還有小朋友最愛的「與阿特玩遊戲」，以及好吃好買的美食、創意小物攤位市集。

博餅採現場報名，流程從海選、預賽至決賽，每一階段都有參加獎，包括決賽第一名狀元獎為 Apple Ipad mini6平板、氣泡水機、阿特博餅馬克杯、阿特博餅筆、消費券50元，預賽限量100名。

陽翟活化商店。圖片來源／金門縣政府觀光處

活動封街範圍為陽翟街，從環島東路一段「陽翟」候車亭接至陽翟老街「黑叁分部」商店，時間自當天中午12時至晚上9時。請遊客依指標並配合交通管制，將汽機車停放在金東戲院旁中正堂前廣場、金東戲院後方空地、7-11後方等處，共同維護交通安全和順暢。

陽翟老街。圖片來源／金門縣政府觀光處

觀光處表示，陽翟老街在十萬駐軍的年代，有理髮廳、撞球室、澡堂…等各種店舖，當時阿兵哥川流不息活絡了整個街道。在金門縣政府這三年來努力的招商活化之下，吸引許多在地文創青年返鄉經營，遊歷其中就像穿越到六十年代，不僅能吃到各種美食，還有各種好玩DIY，不管是想手作絹印帆布袋、彩繪閩式建築陶片又或者寄送未來明信片，還是想著古裝逛老街為金門之旅留下更多難忘的記憶，充滿了各種的文青魂玩法！

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205941

觀光 老街 派對

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