肉汁鮮甜富含嚼勁！ 澎湖林森路美食「抓包」老麵發酵厚皮小籠包

【抓包馬公店】 位於馬公市林森路上，主打以老麵發酵製成的厚皮小籠包搭配湯品與飲料，嚴選高品質的食材與原料，保證真材實料，深受在地民眾喜愛，成為澎湖午餐、晚餐甚至是熱門的下午茶點心之一。

一到用餐時段店外就會排起長長人龍，都是為了一嚐那美味的小籠包，不想排隊的你也能透過兩大外送平台下訂餐點，讓你在家就能輕鬆吃到超人氣的小籠包。

圖片來源：抓包馬公分店

小籠包

【抓包】的小籠包別於一般薄皮湯包口感，為傳統厚皮的小籠包，店家花費重金使用高級的機械設備來製作包子，兼顧小籠包外皮與內餡之間的黃金比例，使用與手工口感無差異的機器，除了維持包子的品質，也減少雙手直接接觸，確保食物不會變質或遭到汙染的風險。而為了讓麵皮更加鬆軟，使用老麵去發酵麵皮，讓包子外皮吃起來Q彈有勁，豬肉餡鹹香濃郁帶點肉汁，沾上店家特調的醬料，吃起來別有一番風味，整份吃完份量十足，當點心當正餐都很合適。

圖片來源：抓包馬公分店

決明子紅茶

店家提供的紅茶一點都不馬虎，加入了決明子讓紅茶更加健康，決明子不僅可抑制脂肪形成，還能增加代謝，喝飲料也可以喝得很健康。

圖片來源：抓包馬公分店

拿鐵紅茶 也是店內人氣飲品之一，香濃滑順的牛奶與濃厚的紅茶蹦出絕妙好滋味，讓人忍不住一口接一口。

圖片來源：抓包馬公分店

飢腸轆轆時來 【抓包】 吃小籠包吧！鹹香濃郁的小籠包可以滿足你的胃，再來杯決明子紅茶補充元氣，給你活力充實的點心時光。





【抓包-馬公分店】

店家地址：澎湖縣馬公市朝陽里林森路13號1樓

店家電話：0977404894

營業時間：11:00–21:00，星期一公休





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