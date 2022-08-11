快訊

前台積電大將蔣尚義揭張忠謀「地雷」 沒這樣做就撕你報告

深陷論文風暴 林智堅強調「捍衛人格」參選到底

蔣尚義揭台積電成功祕訣 並指英特爾「沒輸這麼多」

澎湖高CP值海鮮餐廳！超鮮海膽蒸蛋、龍蝦泡麵霸氣上桌，保證一人一整隻龍蝦

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【海賊聚落美食廣場】位於馬公市區內，提供龍蝦海鮮無菜單料理(需提前預約)，一桌總共會準備7道菜色，食材以新鮮限定的海鮮為主，招牌龍蝦泡麵是固定提供的主打菜色，保證一人會有一整隻龍蝦，每人只需千元就能吃到澎湖最新鮮的海產，而且每次來都能吃到不一樣的餐點，整餐下來CP值超高！

▲座位主要以室外用餐區為主。
▲座位主要以室外用餐區為主。

除了美食與備有飲料、美酒外，老闆還準備了KTV、電視遊樂器等設備供顧客使用，吃著店家特別準備的海鮮盛宴，一邊與家人朋友唱歌同歡，享受最High的假期時光！

海賊聚落美食廣場的鎮店料理「龍蝦泡麵」，是無菜單料理中唯一固定的菜色，「龍蝦泡麵」一端上桌，氣勢非常驚人！9尾龍蝦豪邁的放入鍋裡，完全看不到麵的存在！龍蝦肉質鮮甜口感彈牙，不需要沾醬就很美味，大家也別錯過龍蝦最鮮的部分，蝦頭有著滿滿的蝦黃，讓人直呼過癮，底下的泡麵吸滿了海鮮的精華，跟龍蝦相比絲毫不遜色，值得你專程前來嘗鮮。

選用時令魚種製作的新鮮生魚片，這次使用的是海鱺跟紅魽魚，店家自製的小魚干跟涼拌黑木耳也相當開胃。

冷盤
冷盤

與平常聽過的又酸又辣酸菜魚不同，店家準備的這道「酸菜魚」是遵循澎湖古早味製作，屬於當地特色菜，搭配自己醃製的酸菜，鹹度酸度都恰到好處，搭配的魚種會因季節做更換，酸菜的鹹香襯托出魚肉的鮮甜，開胃又下酒的好味道，讓人一再回味。

酸菜魚
酸菜魚

用海膽外殼包裹蒸蛋相當吸睛，海味跟蛋香撲鼻而來，光聞就讓人食指大動，蒸蛋系列會以當日現場食材為主，海膽的香甜與干貝的鹹鮮味在蒸蛋的搭配下，共譜出絕妙好滋味。

海膽干貝蒸蛋
海膽干貝蒸蛋

「炒扁蟹」「火燒鍾螺」都是澎湖夏季盛產的海鮮，用最適合的料理方式保留食材本身的鮮味，讓每位饕客都可以體驗到澎湖海產的魅力。

想將澎湖美味的海鮮醬帶回家嗎？【海賊聚落美食廣場】自製「海鮮干貝醬」會是你最佳的伴手禮，滿滿的干貝粒充滿濃郁的海味讓人一吃就愛上，單吃、配飯、料理都很合適，要注意產品本身不添加防腐劑，要把握保存期限內吃完喔！

海賊聚落美食廣場提供無菜單海鮮料理深受旅客喜愛，物超所值的餐點讓來享用過的人都直呼非常滿意！是否隔著螢幕就能聞到濃濃的海味撲鼻而來，下回來澎湖一定要來親自試一試呀。

【海賊聚落美食廣場】

店家地址：澎湖縣馬公市自強街100號

預約電話：0918269065、0923101165、069271188

營業時間：17:00-00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3zxOQup

停車資訊：路邊停車


延伸閱讀>>澎湖海鮮首選！顛覆傳統的美式手抓海鮮，濃郁海味鮮度爆表

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 龍蝦 澎湖

延伸閱讀

他在澎湖路上見「神秘藍線」好奇用途 內行網友曝解答：新竹南寮也有

見證浪漫！「情定吉貝結婚派對」在澎湖許諾愛的宣言

澎湖人小確幸 9月1日縣有停車格前30分鐘免收費

澎湖今夏第3起戲水意外 男七美浮潛溺水送醫不治

相關新聞

用料堅持、每天都有新鮮感！ 高雄「穀藝•Goodeat烘焙坊」一週只營業4天、每週六公告手刀先預定

udn走跳美食／班班 寫在造訪穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee之前 最近在社群媒體上面滑著滑著發現了一家還沒有造訪過的烘焙坊，點進去穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&

澎湖高CP值海鮮餐廳！超鮮海膽蒸蛋、龍蝦泡麵霸氣上桌，保證一人一整隻龍蝦

來澎湖旅遊當然不能錯過當地最新鮮的海產啦！找一間菜色獨特又適合與家人朋友歡聚的好地方相當重要，海賊聚落美食廣場提供新鮮又澎派的海鮮無菜單料理，還在尋找要吃什麼的你，快把它筆記下來！

蒸、炸肉圓一次滿足！ 澎湖銅板美食「四季肉圓」 現點現作、真材實料不馬虎

講到肉圓，每個人心中都有自己喜愛的肉圓口味，其中又以蒸肉圓與炸肉圓最常引起討論，蒸肉圓與炸肉圓各自擁有擁護者，究竟蒸跟炸到底是哪一種最好吃呢？讓【四季肉圓】告訴你答案。

澎湖美食推薦！饕客指定「飽足系」羊肉燴飯　手工珍珠丸必點

澎湖不只海鮮多，主打羊肉料理的餐廳也同樣百家爭鳴，令人看得眼花撩亂、不知該從何吃起，不妨就跟著在地饕客的步伐先從「羊洺羊肉鍋」開始吧！

墾丁路途必停！ 屏東「別有洞天咖啡館」峇里島氛圍拍照景點， 天空階梯、海景盪鞦韆超好拍

udn走跳旅遊／jason 去往墾丁的方向一定會經過的休息站，去墾丁這麼多次卻都沒進來過，沒想到真的『別有洞天』，椰林搭配椰子葉搭成的涼亭，吹著海風看著海景很療癒，而且海邊還有很多裝置可以拍美照

就是要潛水！ 「綠島海底花園」與超萌海龜、熱帶魚共游，尋訪台版摩艾石像

夏天造訪綠島，不論是第一次來還是再一次造訪，下海浮潛或是深潛是一定要的體驗，畢竟這座離島有著無敵清澈的海水，以及揚名國際的海底生態，讓人心生嚮往。這趟除了浮潛還參加了體驗潛水，也就是無需潛水證照，在教練一對一、或一對二的帶領下，背上氣瓶慢慢地下潛至10公尺深的海底，感受綠島絕美的海底花園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。