澎湖高CP值海鮮餐廳！超鮮海膽蒸蛋、龍蝦泡麵霸氣上桌，保證一人一整隻龍蝦

【海賊聚落美食廣場】 位於馬公市區內，提供龍蝦海鮮無菜單料理(需提前預約)，一桌總共會準備7道菜色，食材以新鮮限定的海鮮為主， 招牌龍蝦泡麵 是固定提供的主打菜色，保證一人會有一整隻龍蝦，每人只需千元就能吃到澎湖最新鮮的海產，而且每次來都能吃到不一樣的餐點，整餐下來CP值超高！

▲座位主要以室外用餐區為主。

除了美食與備有飲料、美酒外，老闆還準備了KTV、電視遊樂器等設備供顧客使用，吃著店家特別準備的海鮮盛宴，一邊與家人朋友唱歌同歡，享受最High的假期時光！

海賊聚落美食廣場的鎮店料理 「龍蝦泡麵」 ，是無菜單料理中唯一固定的菜色，「龍蝦泡麵」一端上桌，氣勢非常驚人！9尾龍蝦豪邁的放入鍋裡，完全看不到麵的存在！龍蝦肉質鮮甜口感彈牙，不需要沾醬就很美味，大家也別錯過龍蝦最鮮的部分，蝦頭有著滿滿的蝦黃，讓人直呼過癮，底下的泡麵吸滿了海鮮的精華，跟龍蝦相比絲毫不遜色，值得你專程前來嘗鮮。

選用時令魚種製作的新鮮生魚片，這次使用的是海鱺跟紅魽魚，店家自製的小魚干跟涼拌黑木耳也相當開胃。

冷盤

與平常聽過的又酸又辣酸菜魚不同，店家準備的這道 「酸菜魚」 是遵循澎湖古早味製作，屬於當地特色菜，搭配自己醃製的酸菜，鹹度酸度都恰到好處，搭配的魚種會因季節做更換，酸菜的鹹香襯托出魚肉的鮮甜，開胃又下酒的好味道，讓人一再回味。

酸菜魚

用海膽外殼包裹蒸蛋相當吸睛，海味跟蛋香撲鼻而來，光聞就讓人食指大動，蒸蛋系列會以當日現場食材為主，海膽的香甜與干貝的鹹鮮味在蒸蛋的搭配下，共譜出絕妙好滋味。

海膽干貝蒸蛋

「炒扁蟹」 跟 「火燒鍾螺」 都是澎湖夏季盛產的海鮮，用最適合的料理方式保留食材本身的鮮味，讓每位饕客都可以體驗到澎湖海產的魅力。

想將澎湖美味的海鮮醬帶回家嗎？ 【海賊聚落美食廣場】自製「海鮮干貝醬」 會是你最佳的伴手禮，滿滿的干貝粒充滿濃郁的海味讓人一吃就愛上，單吃、配飯、料理都很合適，要注意產品本身不添加防腐劑，要把握保存期限內吃完喔！

海賊聚落美食廣場提供無菜單海鮮料理深受旅客喜愛，物超所值的餐點讓來享用過的人都直呼非常滿意！是否隔著螢幕就能聞到濃濃的海味撲鼻而來，下回來澎湖一定要來親自試一試呀。

【海賊聚落美食廣場】

店家地址：澎湖縣馬公市自強街100號

預約電話：0918269065、0923101165、069271188

營業時間：17:00-00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3zxOQup

停車資訊：路邊停車





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