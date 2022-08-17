快訊

黃國昌指控林為洲操縱「大新竹重劃煉金術」 1個月內海撈1.2億

遭下藥失身又被好友騙光家產 陳淑芳卻自認「比別人幸運」

教友到場勸慰喚不回 艾成當2人面住處7樓陽台跳下

澎湖在地私房「日式」咖啡廳　每日限定手作甜點有滿滿幸福感

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

環境、餐點、與服務態度都擁有極高評價的「光和咖啡位在馬公第三漁港附近，帶點文青與日系風格，內部裝潢以溫潤木頭搭配淺綠色調牆面，將清水模作為櫃檯的底座，營造出安定、溫馨的氛圍；店內提供的座位雖然不多，但座位間的距離都恰到好處，乾淨、靜幽的環境在鵝黃色的燈光及窗外透進的陽光下，在裡頭喝個咖啡搭配茶點，待上一整天也不成問題。

「光和咖啡」不僅提供多種自家烘焙手沖咖啡、手作甜品、茶飲、特調飲品等，也有販售天然純粹的義式冰淇淋，口味有柚香金萱、蜜香紅茶、洛神花、焙茶、紅玉巧克力、東方美人茶、伯爵茶、芝麻、草莓等9種口味任君挑選。

單品咖啡

選用「衣索比亞 耶加雪菲」咖啡豆所沖泡出的咖啡，在香氣上帶有淡淡花香及檸檬香，口感濃郁，喝起來偏酸卻意外的順口，酸中帶甜的豐富層次讓人有種在品茶的錯覺，即使不愛喝單品咖啡的朋友都為此著迷。

拿鐵

充滿炭香的濃縮咖啡，與濃厚醇香的鮮奶碰撞後產生的美妙滋味，彷彿擁有讓人忘卻煩惱的魔力，想要好好放鬆身心又擔心下午攝取太多咖啡因會睡不著的你，拿鐵可是不錯的選擇。

「光和咖啡」的甜點品項並不固定，每天來訪都有不同的驚喜，來訪這天，店內提供爽口綿密的檸檬凍藍莓生乳酪以及濃厚柔順又不失口感的小山園抹茶紅豆白玉巴斯克，餐點一上桌就讓人有著滿滿幸福感！


檸檬凍藍莓生乳酪

將檸檬凍及帶有鹹度的餅乾作為上層及基底，中間夾著酸中帶甜、如初戀般的藍莓生乳酪，吃起來綿密又帶點Q彈、酥脆的多層次口感，鹹甜交織清爽不膩口。

小山園抹茶紅豆白玉巴斯克

使用小山園抹茶粉製成的巴斯克，色澤翠綠散發淡雅茶香，與底層充滿濃郁豆香的高雄美濃有機紅豆達到完美平衡。入口即化的巴斯克，加入粒粒分明的紅豆以及Q彈的白玉，讓整體層次更為豐富，每一口都讓人感到幸福、療癒。

「光和咖啡」從早上便開始營業，想來杯風味獨特的咖啡醒醒腦，記得來這裡報到！這裡提供豐富的咖啡、飲品及每日限定的特色手作甜點，讓你每次來訪都能解鎖不一樣的驚喜，今天若想來場海島限定下午茶時光的朋友，快來充滿溫度的職人「光和咖啡」好好享受一下吧！

櫃台旁所陳列的咖啡器材、烘焙豆皆有販售，有興趣的朋友也可直接向老闆詢問購買資訊。
櫃台旁所陳列的咖啡器材、烘焙豆皆有販售，有興趣的朋友也可直接向老闆詢問購買資訊。

光和咖啡

店家地址：澎湖縣馬公市新明路91號

店家電話：069260867

營業時間：9:00～18:00 公休日：週日、週一

內用低消：飲品一杯

粉絲專頁：https://bit.ly/3PHlijM


延伸閱讀>>澎湖大人味飲品特集！精選9間特色咖啡館、酒吧享受愜意旅程

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 抹茶 拿鐵

延伸閱讀

風靡咖啡界！贏得國際大獎的賽豆「尤金諾伊狄絲」是何方神聖？

紅豆水真的可以利尿消腫嗎？紅豆、紅豆湯、紅豆水，哪個營養成份最高？ 營養師詳解告訴你

他在澎湖路上見「神秘藍線」好奇用途 內行網友曝解答：新竹南寮也有

屏東咖啡節8月6日登場 3大全國賽事廣發英雄帖

相關新聞

肉肉控的天堂！ 高雄苓雅市場霸氣美味「臺灣麵雞飯」 脆皮火腩加招牌牛肉拌麵 簡直飽到不行

udn走跳美食／班班 寫在造訪臺灣麵雞飯之前 苓雅市場裡這一兩年越來越熱鬧，許多人氣店家也都在此誕生，之前在市場裡就已經有了不錯口碑的我執-台灣最強牛肉拌麵也順利地遷移到了苓雅路上的店面，成為

澎湖在地私房「日式」咖啡廳　每日限定手作甜點有滿滿幸福感

隱身在澎湖漁市場周圍靜謐巷弄中的「光和咖啡」，沒有華麗的招牌與亮麗的外型，卻備受許多咖啡控強力推薦，其中暗藏什麼令人上癮的美味呢？

肉汁鮮甜富含嚼勁！ 澎湖林森路美食「抓包」老麵發酵厚皮小籠包

澎湖除了各式各樣的海鮮餐點外，傳統中式美食也是不容錯過的好滋味，近年開幕的【抓包】以老麵製作的厚皮小籠包吸引的大批粉絲，不管是當正餐還是點心都很合適。

內行都這樣點！澎湖在地20年人氣手搖飲「一心二葉」鍋燒麵加水果茶絕配

來到澎湖可見連鎖手搖店林立市區，但你知道當年【一心二葉】可謂在地手搖飲的領頭先驅嗎？一杯澎湖限定的「碧海藍天」的美麗漸層就能展現澎湖的海景之美，還能解解澎湖的熱暑呢！

一同群島共振！ 2022臺灣文博會三大主題館「嘉義館、馬祖館、工藝館」 展示體驗互動性強

馬祖館入口以舊時戰地「空飄氣球」引領遊客重返馬祖戰地時期氛圍；圖片提供／蘇琨峰 今年於高雄舉行的2022臺灣文博會特以「群島共振」為主題，不僅在主題館中以「實境體驗」設計出更多遊客能與台灣各地人事物

用料堅持、每天都有新鮮感！ 高雄「穀藝•Goodeat烘焙坊」一週只營業4天、每週六公告手刀先預定

udn走跳美食／班班 寫在造訪穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee之前 最近在社群媒體上面滑著滑著發現了一家還沒有造訪過的烘焙坊，點進去穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。