澎湖在地私房「日式」咖啡廳　每日限定手作甜點有滿滿幸福感

環境、餐點、與服務態度都擁有極高評價的 「光和咖啡」 位在馬公第三漁港附近，帶點文青與日系風格，內部裝潢以溫潤木頭搭配淺綠色調牆面，將清水模作為櫃檯的底座，營造出安定、溫馨的氛圍；店內提供的座位雖然不多，但座位間的距離都恰到好處，乾淨、靜幽的環境在鵝黃色的燈光及窗外透進的陽光下，在裡頭喝個咖啡搭配茶點，待上一整天也不成問題。

「光和咖啡」不僅提供多種自家烘焙手沖咖啡、手作甜品、茶飲、特調飲品等，也有販售天然純粹的義式冰淇淋，口味有柚香金萱、蜜香紅茶、洛神花、焙茶、紅玉巧克力、東方美人茶、伯爵茶、芝麻、草莓等9種口味任君挑選。

單品咖啡

選用「衣索比亞 耶加雪菲」咖啡豆所沖泡出的咖啡，在香氣上帶有淡淡花香及檸檬香，口感濃郁，喝起來偏酸卻意外的順口，酸中帶甜的豐富層次讓人有種在品茶的錯覺，即使不愛喝單品咖啡的朋友都為此著迷。

拿鐵

充滿炭香的濃縮咖啡，與濃厚醇香的鮮奶碰撞後產生的美妙滋味，彷彿擁有讓人忘卻煩惱的魔力，想要好好放鬆身心又擔心下午攝取太多咖啡因會睡不著的你，拿鐵可是不錯的選擇。

「光和咖啡」的甜點品項並不固定，每天來訪都有不同的驚喜，來訪這天，店內提供爽口綿密的檸檬凍藍莓生乳酪以及濃厚柔順又不失口感的小山園抹茶紅豆白玉巴斯克，餐點一上桌就讓人有著滿滿幸福感！





檸檬凍藍莓生乳酪

將檸檬凍及帶有鹹度的餅乾作為上層及基底，中間夾著酸中帶甜、如初戀般的藍莓生乳酪，吃起來綿密又帶點Q彈、酥脆的多層次口感，鹹甜交織清爽不膩口。

小山園抹茶紅豆白玉巴斯克

使用小山園抹茶粉製成的巴斯克，色澤翠綠散發淡雅茶香，與底層充滿濃郁豆香的高雄美濃有機紅豆達到完美平衡。入口即化的巴斯克，加入粒粒分明的紅豆以及Q彈的白玉，讓整體層次更為豐富，每一口都讓人感到幸福、療癒。

「光和咖啡」從早上便開始營業，想來杯風味獨特的咖啡醒醒腦，記得來這裡報到！這裡提供豐富的咖啡、飲品及每日限定的特色手作甜點，讓你每次來訪都能解鎖不一樣的驚喜，今天若想來場海島限定下午茶時光的朋友，快來充滿溫度的職人「光和咖啡」好好享受一下吧！

櫃台旁所陳列的咖啡器材、烘焙豆皆有販售，有興趣的朋友也可直接向老闆詢問購買資訊。

光和咖啡

店家地址：澎湖縣馬公市新明路91號

店家電話：069260867

營業時間：9:00～18:00 公休日：週日、週一

內用低消：飲品一杯

粉絲專頁：https://bit.ly/3PHlijM





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