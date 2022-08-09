見證浪漫！「情定吉貝結婚派對」在澎湖許諾愛的宣言

「2022情定吉貝結婚派對」海島婚禮在菊島最美夢幻海灣吉貝沙尾舉辦。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022情定吉貝結婚派對」海島婚禮延續往年熱度，選擇在菊島最美的夢幻海灣吉貝沙尾舉辦，今年報名活動再度吸引14對新人參加，活動將於8月29日至9月1日浪漫席捲吉貝，規劃4天3夜吉貝海島遊，除了要讓參與的新人們充分體驗吉貝日夜之美，感受碧海藍天的美麗氣氛，更安排主題婚紗拍攝、海島沙灘婚禮、情定晚宴及吉貝海島小旅行，希冀新人們留下最美倩影、互許終身情定吉貝。

▲活動項目包含主題婚紗拍攝、海島沙灘婚禮、情定晚宴及吉貝海島小旅行。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

旅遊處表示，今年澎湖海洋派對-情定澎湖結婚派對首次移師白沙吉貝沙尾舉辦，吉貝坐擁許多美景，是拍婚紗照及舉行浪漫婚禮的最佳景點，新人們也將穿著唯美婚紗西服在吉貝沙尾浪漫攜手共度幸福人生，歡迎民眾前來觀禮。

參加本次活動的新人自行負擔台澎往返交通、活動期間住宿以及個人所需交通和部分餐食，縣府提供免費主題婚紗拍攝、海島婚禮、情定晚宴、吉貝小旅行及十大澎湖限定紀念好禮免費送給參與的新人，包含由台中藝術家陳永興先生手工漆盤、在地文創業者特製澎湖仙人掌擴香石、澎湖希望天地珍珠項鍊、經典澎湖文石對章、吉貝當地手工藝品店貝殼造型紀念對杯、澎湖傳統雞母狗手工皂、愛在澎湖紀念T-shirt、象徵多子多孫多福氣的囍米禮盒、澎湖文化局特製囍字禮盒、象徵起家起厝的古厝磁鐵等，每項好禮都充滿喜氣，意義深遠。

此外，為提昇澎湖愛情主題旅遊行銷聲量和能見度，也特別準備一組「雙心石滬造型金飾」，由參與本次活動的新人在臉書或IG發文分享活動內容以及心得，按讚人氣最高的新人將獲得這組造型金飾，澎湖在地黑妞黑糖糕也將贊助8月31日情定晚宴甜點、祝福新人愛到最『糕』點。

▲8月31日情定晚宴音樂派對與煙火秀。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

8月31日情定晚宴上的音樂派對也特別邀請到百變小魔女張文綺、台語歌壇銀色夫妻檔陳隨意、謝宜君深情獻唱，迎著夏夜晚風搭配陶醉歌聲，一起擺動身體，享受全新體驗及滿滿的歡樂，傍晚6時30分歡迎民眾一同到吉貝沙尾參加音樂派對，而精彩絢麗愛你999秒花火秀將於晚間8時施放，期望將海島婚禮的感動延續，重溫愛的悸動，讓花火點亮每對新人，留下難忘且特別的回憶。

▲2022情定吉貝結婚派對，廣邀新人一起參與。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

白天漫遊吉貝，體驗吉貝人文、自然美景，夜晚賞星空，感受吉貝愛情島的獨特魅力。更多澎湖活動訊息請上澎湖Travel粉絲專頁︰https://fb.me/penghutour/

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