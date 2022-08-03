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最大規模冰品市集！「高雄日嚐366」美食嘉年華8／6登場　33間特色冰店參與，相揪冰友一起來

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圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

冰品市集嘉年華有許多美味冰品等您來嚐。　圖：高雄市政府觀光局／提供
冰品市集嘉年華有許多美味冰品等您來嚐。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日如何消暑？來大港閱冰冰品市集嘉年華就對了！高雄市政府觀光局配合市府「大港閱冰」系列活動，於8月6日、7日下午3:30至晚間8:30，在新濱•駅前，辦理冰品市集嘉年華，是今年高雄最大規模的冰品市集，邀請港都最強冰店齊聚展售，像是春田氷亭、禾苑蔗片冰、皇冠冰城、葉月堂雪花冰、紅逗冰室、美滿冰菓室、大碗公冰、冰塔、台興芋冰城、秀珠冰果室等33間以上知名網紅冰店參加，另還有貓咪厚片-點秋香、丞心丞意泰奶、mini egg牙齒雞蛋糕、熊老闆地瓜球、H&H現炸吉拿棒等15家特色餐車共襄盛舉，搭配現場父親節許多趣味活動，絕對值得大家挑戰味蕾上的零度C美味，趕快手刀來呷冰消暑。

▲冰品市集嘉年華適合親子同遊共創美好時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲冰品市集嘉年華適合親子同遊共創美好時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市長陳其邁表示，市府的大港閱冰系列活動已於7月正式啟動，除了在哈瑪星貿易商大樓推出《向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展》，展示各國特色冰品，透過照片介紹高雄在地冰店，喚起台灣人的吃冰記憶外，觀光局接力於8月舉辦冰品市集嘉年華，廣邀市區知名店家一起來分享，讓大家能賞冰、吃冰，在視覺及味覺都滿足，歡迎來高雄呷冰涼一夏。

▲人氣店家禾苑蔗片冰參加這次的市集活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲人氣店家禾苑蔗片冰參加這次的市集活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏說明，日前推出「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，觀光局由網友推薦冰品名單內，選出60家高雄特色冰店推薦名單，也推出冰友卡搭配冰品地圖，方便民眾按圖索驥品嚐冰品還能享優惠，另也從名單內邀請超過30家店參加市集，民眾毋需跑得汗流浹背，只要來冰品市集即可一次滿足、遍嚐高雄具代表性的夏日消暑冰品，現場還有藝術表演、趣味活動及拍照打卡點，歡迎民眾一起來當網美跟網帥！

▲台興芋冰城新鮮製作三色鮮果冰棒，歡迎大家來冰品市集嘉年華。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲台興芋冰城新鮮製作三色鮮果冰棒，歡迎大家來冰品市集嘉年華。　圖：高雄市政府觀光局／提供

人氣店家禾苑蔗片冰的郭老闆表示，很高興參加這次的市集活動，可以跟觀光局一起行銷高雄的美食，希望8月米其林指南的發布，我們能有機會入選「米其林必比登推薦」，這是一項莫大的殊榮，對店家來說，將是非常大的肯定！

同樣參與市集活動的台興芋冰城表示，炎炎夏日就是要吃冰，店家新鮮製作三色鮮果冰棒，採用國產新鮮水果，不僅消暑，又健康，冰棒由上而下的口味分別為紅龍果，百香果，檸檬，層次漸進，越吃越酸的酸甜滋味，讓人想一口接一口，歡迎大家活動當天前往品嚐。

觀光局進一步指出，這次兩日市集活動，也將開放民眾現場投票，投給自己心中冰品No. 1，並在8月7日當天公布店家票選結果，另外現場還有傳統藝術龍鬚糖展演、DIY畫糖、樂團表演、舞蹈表演、鋼鐵人英雄熱舞表演、「親子踢毽子大賽」、「大聲說我愛你」、「繫著你我的愛-打領帶」等父親節趣味遊戲。此外，持「冰友卡」的民眾現場市集掃碼可獲1點，每消費1店家也可獲得1點，集滿2點可免費兌換限量爆米花1份；集滿3點並參與現場店家票選，也可再兌換價值500元的「冰友卡」1張。

▲冰品市集嘉年華聚集許多人氣網紅冰店參加。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲冰品市集嘉年華聚集許多人氣網紅冰店參加。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲超過30家人氣店家將出席冰品市集嘉年華活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲超過30家人氣店家將出席冰品市集嘉年華活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供

除了來高雄吃冰外，整個暑假高雄市政府安排滿滿的活動及網紅景點，邀請大家一起體驗，近期旗津充滿繽紛色彩光廊的星空隧道、愛河灣上的小企鵝、小海豹等都是近期網紅熱門打卡點，在網路社群無限擴散；8月27、28日全國鹹酥雞嘉年華也將強勢登場；另外高雄日嚐366特色美食徵選活動，周周不同主題也正如火如荼進行，歡迎大家踴躍推薦心中高雄美食；還有旗津黑沙玩藝節、旗津啤酒嘉年華、「2022台灣文博會x台灣設計展在高雄」等精彩暑期活動，鼓勵大家可利用「週間補到千、週五又補五」國旅住宿優惠，來高雄旅遊住宿補最大、補最多。

更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網（https://khh.travel

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