就是要潛水！ 「綠島海底花園」與超萌海龜、熱帶魚共游，尋訪台版摩艾石像

【文：行遍天下，圖：Paul Chi】

夏天造訪綠島，不論是第一次來還是再一次造訪，下海浮潛或是深潛是一定要的體驗，畢竟這座離島有著無敵清澈的海水，以及揚名國際的海底生態，讓人心生嚮往。這趟除了浮潛還參加了體驗潛水，也就是無需潛水證照，在教練一對一、或一對二的帶領下，背上氣瓶慢慢地下潛至10公尺深的海底，感受綠島絕美的海底花園。

▲綠島的石朗浮潛區，每年夏天滿是等著下海探訪海底世界的遊客。

綠島有柴口、石朗、大白沙3處主要岸潛區，我們這趟的潛點是石朗，那裡除了有著名海底郵筒等海中裝飾物，還有著專業級潛水者、下潛20公尺才可看到的綠島大香菇珊瑚，教練還跟我們說他在石朗看到的海龜機率比較高，讓人無不滿心期待。在海中克服了耳壓平衡問題後，教練領著我們慢慢地往10公尺的海底，只見他拿起土司，一大群的熱帶魚便蜂擁而至，小丑魚nemo也在一旁等著大家驚喜發現。而這趟體驗潛水還真的應驗了教練行前說的話，我們看到大海龜了，而且還是2隻！看著牠們懶洋洋地趴在海底休息、慢慢地滑動前行，超萌的畫面讓人完全被療癒了。

▲體驗潛水無需潛水證照，在教練帶領下也可下潛至10公尺深，感受絕美的海底花園。

▲嬉遊的小丑魚nemo，是體驗潛水過程中最令人覺得療癒的畫面。

【玩樂Tips】

．參加者需10歲以上，雖然不需有潛水經驗，但需有基本水性，能負重約25公斤的裝備行走。孕婦、心臟病、高血壓、癲癇患者等不適合參與該活動。

．由教練帶領下潛時，不要緊張，聽取指示，肺部在下潛時會受到水壓壓迫，

為避免肺部受傷，切記保持正常呼吸。

．體驗潛水時確實做好耳壓平衡。下潛時耳膜會因水壓影響產生不適，此時可捏住鼻子並用力吐氣來排除耳壓，若還是不適需跟教練比往上浮的手勢。

．潛水後12小時內不能搭飛機。潛水時每潛到10公尺深，人體血液中的含氧量會增加，因此若短期內前往氣壓較低的高海拔地區，會增加血管堵塞風險而引發潛水夫病等不適。





順遊熱點

綠島的海底世界無比精彩，島上景點可也不遑多讓。兩座堪比南洋島國的絕美白沙灘之外，奇岩怪石錯落的綠島，還暗藏了一座偌大的天然海蝕洞穴，讓人一探綠島藍眼睛。而在綠島的夕陽勝地，仔細找一下還可以發現台版的復活節島摩艾像。

大白沙、烏油窟

綠島有著大白沙、以及綠島燈塔下方的烏油窟2處綿延白沙灘，可讓人漫步沙灘、戲水踏浪。大白沙因為是一處潛水點，而架有一座由岸邊延伸至外海的平台步道，每天傍晚海水漲潮時，平台步道被沒入約及膝的海中，此時遊客可體驗宛如「摩西過海」的感覺，非常特別。而在烏油窟，則有一處被白沙灘環繞的偌大潟湖，這處潟湖平波無浪且十分清淺，形成一座天然大泳池，帶小朋友來的親子遊客，這裡是一處非常推薦的沙灘玩水地點。

彎弓洞

彎弓洞，網路上也有人稱它為綠島的藍眼睛，這處位於柚子湖附近的海蝕洞，有著2處大岩洞，其中一處面向海洋及無遮蔽的天空，天氣好的話，往這個洞口看出去，黝黑的洞穴、剪影的人像，讓天空、大海更顯得透藍一片而有綠島藍眼睛的美稱。彎弓洞的交通不太方便，若是騎摩托車前往，得從環島公路轉往柚子湖騎上一段陡下的小山路，到底後還得再騎過一小段白沙碎石路，但渾然天成的美景，不論白天的藍眼睛，或是晚上無光害的天空滿天星斗，無不讓人樂而忘返。

牛頭山

綠島的奇岩怪石非常多，而且它們都有個具想像畫面的名字，比如牛頭山，遠眺就真的非常像一頭長了角的牛、趴在海面上。這座小山丘是綠島2處大草原區之一，另一處是綠島海底溫泉旁的帆船鼻，走過一段約550公尺長的步道，就可以登上牛頭山頂，山上草原起伏、山羊隨處可見，駐足海崖還可遠眺矗立於海上的樓門岩等絕美風景。而且山上還藏著幾處帶點神祕感的景點，這裡有幾處黑褐色的巨石有點像復活節島的巨型摩艾，來這裡不妨仔細尋找一下。





景點資訊

綠島潛水

位置：台東縣綠島鄉石朗潛水區

時間：全年皆可，但最適合為每年約5∼10月

網址：www.eastcoast-nsa.gov.tw/greenisland/

費用： 2小時體驗約2,300~2,500元，含陸上基本安全教學、著裝備，以及約30分鐘體驗潛水，綠島有10數家體驗潛水店，另kkday、klook都有相關行程。

交通：當地體驗潛水業者會安排接駁車往返潛點。





位置：大白沙，台東縣綠島鄉大白沙。烏油窟，台東縣綠島鄉燈塔1號。

電話：089-672-510





位置：台東縣綠島鄉柚子湖。環島公路見柚子湖指標，走岔路往海邊方向至山路底，左側即是。





位置：台東縣綠島鄉牛頭山。登山口在環島公路與高繞山路交會口附近，入口有指標。