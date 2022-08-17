肉肉控的天堂！ 高雄苓雅市場霸氣美味「臺灣麵雞飯」 脆皮火腩加招牌牛肉拌麵 簡直飽到不行

寫在造訪臺灣麵雞飯之前

苓雅市場裡這一兩年越來越熱鬧，許多人氣店家也都在此誕生，之前在市場裡就已經有了不錯口碑的我執-台灣最強牛肉拌麵也順利地遷移到了苓雅路上的店面，成為了現在的臺灣麵雞飯，除了用餐的環境更加舒適之外，也推出了更多樣化的餐點給大家選擇，所有品項都是每天新鮮採買新鮮供應，售完即停，不拐彎抹角的風格，充滿了老闆的執念與風格，除了之前就有的牛肉拌麵、海南雞飯、梅菜肉燥飯，這回更加入了脆皮火腩及多種配菜。

臺灣麵雞飯環境

雖然是在傳統市場裡頭難免在炎熱的夏天會稍嫌悶熱，老闆也準備了水冷扇給大家涼一下，結合榻榻米及木頭的座位帶著一些日式的元素，在市場中環境維持得乾乾淨淨就已經很不簡單了。

臺灣麵雞飯菜單

品嘗在臺灣麵雞飯

脆皮火腩拌麵 150元

每日限量供應的脆皮火腩，晚來就很有可能吃不到，表皮酥酥脆脆的，大塊滿意的帶皮豬五花以爐烤方式鎖住精華肉汁，給你最純粹的豬肉鮮甜滋味，經過高溫滋潤之後咬下去滑嫩卻不油膩，與外皮有著截然不同的口感，直接厚切成條狀擺在拌麵上實在爽快！

拌麵除了吸足醬料的鹹香味，更是帶著火腩的油脂香氣，每一口都可以吃的很夠味，就算是夏天也能讓人食指大動。

招牌牛肉拌麵 150元

這一碗牛肉拌麵從過去在市場裏頭就是許多饕客的最愛，三大塊牛腱心肉直接霸氣登場，不僅經過熬煮之後完全不用咬就入口即化之外，更是讓原本牛肉的滋味更加凸顯，半筋半肉的口感完全就是肉肉控的天堂美食，跟拌麵混和在一起之後更是將兩者的美味融在一塊，一碗就相當飽足啦！

這天來的時候老闆正在用大骨及胡椒熬製超香的肉骨茶湯，可惜還沒有完成就只能下次再來吃，用料非常的真材實料啊！如果熱到不行，清涼的蜂蜜檸檬來上一罐，直接消暑透心涼～

造訪臺灣麵雞飯後記

雖然許多然看到菜單的價格會先被嚇了一跳，但放心給他點下去就對了，在傳統市場裏頭要生存絕對有兩把刷子，拌麵的醬汁與麵的硬度都很讓人喜歡之外，老闆給的肉量覺得是連男生都可以吃到拍手叫好，這次飽到讓我們連小菜都還賽不下呢，吃辣的朋友還可以嚐嚐老闆自製的辣椒醬唷！

臺灣麵雞飯

店家FB

地址：高雄市苓雅區苓雅二路111號。

電話：0929878080。

營業時間：11：00 – 13：50、16：50 – 19：50

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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