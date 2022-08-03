小港最強拉麵！高雄美食「梅坊拉麵」2022全新開幕 雞湯豚骨辣肉醬都很正點

寫在造訪梅坊拉麵之前

身為一個土生土長的小港人，只要小港有好店冒出來，肯定是要去吃一波才行，但說到了拉麵店就是手指頭數的完的數量了，但就在2022年上半年出現了新的拉麵店【梅坊拉麵】，位子就在亞柏會館的對面，就算是炎熱的夏天，吹著涼涼的冷氣還是可以大快朵頤一番，主打自製湯頭及細麵的風格，豚骨、雞湯、辣肉醬一字排開，要清爽要濃厚通通都給你，不過唯一比較需要注意的是他們的店休日期是每周會再IG上面公告的，如果怕撲空的話千萬一定要記得先看了資訊再出門唷！

梅坊拉麵環境

製作餐點的區塊是以一台攤車作為設計的，老闆說原本很擔心店面會生意做不起來，所以做成攤車造型，就是為了以備不時之需要把整台推出去做生意，但以櫥窗方式與用餐區隔開，可以像是開放式廚房一樣的觀看整個製作過程，又不會噴的到處都是唷～

店內空間不大，只有少少的9個座位，所以說……限量是殘酷的！

餐具及飲用水要自行取用唷！

梅坊拉麵菜單

品嘗在梅坊拉麵

每一碗麵都是由主理人一點一滴打造，熬湯煮麵擺盤一手包辦！不過很可惜，帥哥已經不是單身了～

辣肉醬拉麵（特盛）270元

重口味的就是讓人難以抗拒，一大球的辣肉醬直接放在中間，可以先品嘗原味的湯頭再把肉醬拌開，有著截然不同的風貌，又麻又辣的滋味，喜歡的人一定會一口一接一口，我是吃了一口後，就開始冒汗了。

麵體採用的是細麵，上桌之後如果要拍照是絕對要抓緊時間的，選擇了偏硬的口感讓麵體吃起來還保有些許麵粉香氣，但沾滿了辣肉醬湯頭的味道更是有勁，整碗吃下來肯定滿身大汗，爽度破表。

豚骨拉麵（特盛）250元

做在店裡吃麵時聽到後面來的客人有一半以上都點豚骨拉麵，就知道有多麼受歡迎了，不過湯頭的鹹度不是那種重鹹的，可以輕輕鬆鬆喝到豬龍骨、豬大骨熬煮的滋味，喜歡濃郁口感的記得豬背脂加下去就對了，特盛的配料有櫛瓜、玉米筍、木耳、糖心蛋、蔥絲，算是挺豐富的一碗拉麵，叉燒的口感雖然薄，卻是入口很爽快地啦！

雞湯拉麵（特盛）230元

這碗端上桌可就跟前面兩晚截然不同了，以雞骨及蔬菜熬製6小時，完全不是甚麼雞粉跟濃縮還原可以比擬，喝起來不油卻相當有味，搭配細麵完全就很對味，紫洋蔥也增添不少甜味，走一個清淡系的呈現，完整呈現每個食材的原汁原味。

造訪梅坊拉麵後記

吃完之後很滿足地走出來，過沒幾天又偷偷地再訪，要不是在一開店就馬上衝進來，等等就要被滿滿的人潮給包圍，吃起來也就沒那麼樣的輕鬆愜意了，不囉嗦男生直接就是特盛點下去，如果要加麵的話就要留一些些湯，因為每一滴湯汁都是經過長時間熬煮不另外添加，雖然離市區有段距離，喜歡吃拉麵的朋友還是別錯過這家梅坊拉麵啦！不過避免撲空的話，出門前還是記得一定要先看一下店家IG的營業公告唷。

梅坊拉麵

店家IG

地址：高雄市小港區學府路130號。

電話：0911-135319。

營業時間：11：00 – 13：30、17：30 – 21：00或售完 公休請見店家IG公告。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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