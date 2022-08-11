用料堅持、每天都有新鮮感！ 高雄「穀藝•Goodeat烘焙坊」一週只營業4天、每週六公告手刀先預定

寫在造訪穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee之前

最近在社群媒體上面滑著滑著發現了一家還沒有造訪過的烘焙坊，點進去穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee粉絲專頁一看發現他每天販售的品項都不盡相同，好奇之餘更看到了他一周只有營業四天，為了怕自己撲空吃不到，直接私訊了粉絲團預定，在他營業時間一開門就衝去取貨，停好車到店門口才發現他是如此的隱密，不過走到結帳的櫃檯發現他光是今天要來取貨的就已經好幾張A4紙，加上附近居民好像都知道他們幾點營業，一開門就前來購買自己喜歡的品項，很多人都是一試成主顧，究竟有多厲害，咱們繼續看下去。

穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee環境

穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee在開店初期，其實是有規劃讓客人可以在舒服的環境之下選購麵包的，但不巧遇上的疫情攪局，目前暫不開放進入店內選購麵包，僅由店內服務人員提供預訂取貨或現場喜歡的品項協助包裝。

每天販售的品項都不同，所以想征服所有種類的話，可能就得連吃好多天，但也讓你每一次前來都有新鮮感，吐司類一天大概都是提供三款。

其他的麵包加上甜點也種類繁多，每一個都已經經過包裝，讓人都很想要全部帶回家。

穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee菜單

品嘗在穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee

雙拼肉桂捲(150元)(楓糖奶油、酸甜檸檬)

肉桂捲可以說這兩三年來最為火紅的甜點了，各家都有著自己的特色，穀藝採用了日本山茶花麵粉及GABAN頂級肉桂粉、法國發酵奶油、日本上白糖來製作，可以說是咬下第一口就能夠感受的到他們用料的實在。

楓糖奶油口味上面有著滿滿的核桃，咬下去還有藏在裡面的葡萄乾，雖然說是楓糖奶油口味，裡面其實嚐得到黑糖香氣，讓你整塊吃起來更加有層次；酸甜檸檬則以糖霜淋在上頭，卻完全沒有甜到很膩的感受，在家配杯茶或配杯咖啡完全就夠有儀式感。

紅豆小圓法（冰）72元

看到罪惡的奶油就覺得很不健康、很油膩嗎？法國AOP發酵奶油完全破除了這些謠言，跟他們以自己都愛吃的配方調製的紅豆餡結合在一起，讓大家可以每一口都吃的到滿滿的餡料，更讓發酵奶油清爽的特性發揮的淋漓盡致，對於乳糖稍敏感的朋友也比較不用擔心地吃，麵包體則是軟中帶Q，吃得出麵粉原始的香氣。

高鈣芝麻地瓜吐司 160元

灰灰的吐司可是採用九鬼星印純黑芝麻醬才有這樣高雅的香氣，昭和先鋒麵粉也讓口感更加分，台農57號黃皮黃肉的地瓜，讓你吃起來口感鬆Q，如果能在吃之前回烤一下下，抹上一些果醬更加好吃～

泰泰奶茶維也納（冰）80元

說真的這麵包外表是不怎麼起眼，好像就是一條法國麵包而已，冰在冰箱一個晚上之後，咬下一口真的是驚為天人，採用手標紅茶及北海道煉乳的泰奶內餡好吃到不講武德，加上軟法麵包的軟Q質地，這個完全就是減肥最大的敵人吧！

綜合鹽可頌 130元 （原味奶油鹽可頌、義式香料鹽可頌、煙燻乳酪鹽可頌）

日本山茶花麵粉、法國T55麵粉帶給你最純粹的麥香，鹽可頌回烤之後麵包香瀰漫讓人感覺好療癒，表面薄脆、底部的奶油香著一些脆與咬勁，每一顆內心卻柔軟帶著一些溼潤度，牙口不好都能輕鬆吃，原味與義式香料給你純粹的滋味，煙燻乳酪則採用荷蘭的煙燻乳酪丁，給你香濃的起司風味，在辦公室當下午茶超適合！推薦大家一起團購起來~

造訪穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee後記

麵包一直都是許多人一天早晨的精神糧食，但有時卻常常忘了看成分就買了吃下肚，造成許多身體負擔，穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee這兩年來堅持著要嚴格使用優質的原料來做麵包，讓每一個從這裡把麵包帶回家的人都能夠吃得更加安心，也難怪就算藏身巷弄之間也累積了許多忠實的支持者，如果你也很想要吃吃看的話，建議大家一定要先在週六的時候關注下周的麵包供應公告，然後下訂之後就可以輕輕鬆鬆去取貨，如果帶回家沒有馬上吃，他們也有溫馨小卡讓你知道如何保存及覆熱唷！

穀藝•Goodeat烘焙坊 Bread&Coffee

店家FB

地址：高雄市三民區延吉街63巷13號。

電話：07-3983860。

營業時間：週一、三、五、日 15：30 – 20：00 週二、四、六公休。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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