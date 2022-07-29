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曹格老婆遊澎湖翻白眼直呼「公廁髒又亂」 澎湖縣長親上線回應了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自賴峰偉臉書、媽咪速玲臉書
圖／擷取自賴峰偉臉書、媽咪速玲臉書

金曲歌王曹格老婆吳速玲日前到澎湖4天3夜旅遊時，讚美澎湖的天然美景堪稱天堂等級，唯一讓她忍不住翻白眼的是「公廁又髒又亂」。澎湖縣長賴峰偉經了解後回應，該地點應該是無人島澎澎灘，島上只有業者自行設置的簡易廁所，但仍期許業者持續提升廁所品質。

吳速玲日前發文提到，澎湖對我來說是天堂等級的美景，尤其是澎澎灘世界級的景觀，遠從澳洲來過冬的燕鷗，壯觀的景象非常震撼，但公共設施跟美感實在是讓人難以接受，每次到了一個景點，就會聽導遊說這個雕像政府花了300萬、這個花了600萬，然後廁所簡陋到白眼翻不完，全台灣各地應該都是這樣，基本的公共設施完全沒有美學可言，又髒又亂又簡陋又可怕。

圖／擷取自賴峰偉臉書
圖／擷取自賴峰偉臉書

對此澎湖縣長賴峰偉回應，澎澎灘是無人島，業者以發電機發電，用水則每日以小船運送，該島屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼，但仍期許業者持續提升廁所品質，維護優質觀光口碑。

賴峰偉強調，澎湖作為觀光大縣，提供乾淨的如廁環境是發展旅遊的基本功，因此3年多前上任後，就不斷要求提升公廁品質，並列管全縣397座公廁，要求各主管單位落實「每小時清理、每日督導」原則，並於每月透過公廁巡檢評比，以「不髒、不濕、不臭」為目標。更表示，旅遊旺季到來，公廁需求增加，清潔人員除平日的打掃外，更加強馬桶座、水龍頭，廁所門把及沖水握把等消毒作業，提供清新的如廁環境。

圖／擷取自賴峰偉臉書
圖／擷取自賴峰偉臉書

吳速玲也在下方留言，「謝謝縣長的回覆及改善，澎湖的景色是世界級的美景，我也了解澎湖是台灣相當重要的觀光門面，相對的要面對的客流量是龐大的，做好基本的公共設施維護真的是要多用一點心力，公廁的問題幾乎是全台灣所有女性的惡夢，當然設備也許不夠完善（通風設計上），人本身的衛生道德也是，也謝謝辛苦的工作人員，再次感謝即時的回覆及改善。」

圖／擷取自賴峰偉臉書
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