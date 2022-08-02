澎湖吹起韓風囉！辣中帶甜的「吮指韓式炸雞」　7款口味任你選

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【MR.大雞台韓炸雞專賣店】澎湖少見的韓式炸雞專賣店，店家主打特製正宗韓式炸雞以及多款創意炸物，多種獨特醬料與炸雞做搭配，讓人百吃不厭，吮指美味讓人愛不釋手，馬上成為澎湖知名的炸雞名店。

【MR.大雞】位於人來人往的馬公市中華路上，鄰近美食商圈與觀光景點，遠在澳洲打拼的老闆，因為疫情的關係毅然決然來到澎湖創業，用自己畢生所學的料理經驗與創意構想，打造出這間結合台式炸物與韓式風味的炸雞店，店內餐點數量有限售完為止，炸物均是現點現炸，可以先到官方line或電話事先預定，才不會等太久，也不怕炸物賣完了而白跑一趟。

店內環境與其他炸雞店或韓式料理店風格不同，呈現溫暖又具有澎湖特色的裝潢，【MR.大雞】提供個人餐跟多人餐的炸物組合，滿足顧客的各種需求，【MR.大雞】最受饕客青睞的原因就是那多樣化的醬料選擇，有正宗洋釀、雪花起士、韓式火爆、蜂蜜醬油、人氣青蔥、胡椒、澳尼恩優格這7款，讓你每次來都能有不一樣的變化，特調醬料與鮮嫩多汁炸雞成為最完美的宵夜組合。

韓式半半雞

店內高人氣的套餐組合，適合2到4個人享用，原味炸雞與韓式炸雞一次滿足！口味可以任選兩種，【MR.大雞】炸功相當了得，現點現炸的炸雞香氣逼人，表皮金黃酥脆不油膩，肉汁飽滿超juicy，大口咬下超滿足！

韓式炸雞(整份)

吃膩了傳統炸物嗎？正宗的韓式風味就在這！特製韓式火爆醬料不僅辣勁十足還帶股香甜味，甜味點到為止絲毫不膩口，讓炸雞吃起來更有層次感，讓人忍不住一口接一口，若外帶回家還能自行搭配冰涼啤酒或是燒酒，真的是太滿足了！

▲升級套餐還能任選55元的炸物跟大瓶的可口可樂系列
▲升級套餐還能任選55元的炸物跟大瓶的可口可樂系列

喜愛吃炸雞或是想不到宵夜要吃什麼嗎?不妨來【MR.大雞台韓炸雞專賣店】體驗道地的韓式風味吧！絕對是你今晚最佳的下酒菜。

【MR.大雞台韓炸雞專賣店】

店家地址：澎湖縣馬公市陽明里中華路226號

店家電話：06 927 1233

營業時間：平日15:00–21:00；假日14:00–21:00，星期二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3OpcNs6


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韓式炸雞 炸物 澎湖

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