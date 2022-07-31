澎湖海鮮首選！顛覆傳統的「美式手抓海鮮」，濃郁海味鮮度爆表

【鮮雅圖手抓海鮮美食】 是今年4月新開幕的海鮮餐廳，剛開幕就引起轟動，與澎湖其他的海鮮BBQ餐廳不同，主打美式風味手抓海鮮，手抓海鮮起源自美國南方港口的海鮮吃法，老闆將道地的美式海鮮飲食方式引進澎湖，走出屬於自己的風格，強調現點現做，堅持提供最新鮮的餐點，來品嘗過的饕客們都直呼「吃得好過癮！」。

店內裝潢參照美式港口海鮮餐廳的風格設計，搭配象徵熱情橘色，半開放式的環境與寬敞空間讓用餐氛圍更顯舒適，可愛的法鬥店長「阿尼基」還會巡視客人狀況，提前預約來店內慶生，熱情的老闆還會招待一份用「仙人掌炒飯」製成的特色生日蛋糕，並邀請所有的客人一同唱生日快樂歌慶祝。

▲網美最愛的小搖椅也是店家人氣的拍照熱點。

▲店外還有充滿童趣跳格子。

手抓海鮮(特製香辣)

將煮熟海鮮後用桶裝，加入獨特醬汁將食材搖晃均勻，讓食材每一處都沾滿醬汁，手抓海鮮會依點選的量決定用大盤、桶裝或是倒在桌上享用，圍上圍兜後套上手套後，直接用手抓著吃，豪邁的吃法正是手抓海鮮的特色，手抓海鮮的醬汁可以選擇椰香風味或是特製香辣，主餐也能選擇龍蝦、戰斧豬、手大蝦，滿足每位饕客的需求。

手抓海鮮內容相當豐富，有大蝦、淡菜、鮑魚、各式蔬菜、還有澎湖花枝丸跟黑輪，海鮮的精華加入醬料點綴，吸飽湯汁的海鮮食材吃起來非常涮嘴，每位吃過的饕客們都讚不絕口。

點選「手抓海鮮」老闆會附贈一盤炸物拼盤給顧客享用，拼盤有薯條、炸雞、雞塊，搭配特製的美乃滋、泰式酸辣醬跟番茄醬，簡單又美味。

新鮮現烤牡蠣

來到澎湖怎能錯過烤牡蠣呢？鮮味十足的牡蠣肉搭配主廚自製芥末醬油以及五味醬，讓人一吃就上癮！忍不住還想多吃幾顆！

私房雙拼

主廚的私房菜單選用澎湖手工花枝丸搭配當季海鮮，這次的組合是手工花枝丸＋酥炸軟殼蟹，【鮮雅圖】炸功了得，軟殼蟹外皮酥脆蟹肉鮮甜多汁，蟹殼在口中絲毫不會刮口，可以放心享用，店家嚴選手工花枝Q彈扎實，一口咬下都是滿滿的花枝肉，配上主廚特製的和風醬跟芥末美乃滋，絕妙的組合令人愛不釋手。

店家特製的椰香飯口感Q彈，米飯粒粒分明帶股椰香，單吃配菜都很合適。

季節限定 「辣炒圓頂蟹」 與特製的 「仙人掌炒飯」 是店內超人氣的美食，將台式料理與美式風味相互結合，蹦出只有在【鮮雅圖】才能品嘗到的好滋味。

來澎湖旅遊一定要到【鮮雅圖】嚐鮮朝聖，體驗不同以往的海鮮盛宴吧！手抓海鮮的魅力只有吃過的人才能體會！

【鮮雅圖手抓海鮮美食】

店家地址：澎湖縣馬公市五德里鷄母塢29之6號

店家電話：06 995 3390

營業時間：18:00–00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3IUMIQn

停車資訊：附設停車場





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