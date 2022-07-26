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橘紅金門日落約會景點！ 精選８處值得造訪「浪漫落日景點」 夕陽渲染無限美好

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ IG@liz_diary、IG@hsu_wopaider、IG@lin_circle
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相較於台灣其他的離島，充滿戰地歷史痕跡的金門是個時常被人們忽略的美麗境地。然而去過金門的每個人，都會被金門的美給驚艷到，無論是自然景觀、戰地遺跡或是閩式聚落，金門的每個角落都有著不同的優美樣貌。尤其是在日落時分，那帶點橘紅的色調就是最適合金門的大自然濾鏡。今天就要來介紹日落時分特別值得造訪的金門景點給各位囉！

慈湖

圖片來源/ IG@lin_circle
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搜尋「金門日落」一定會出現的景點就是慈湖，這裡是金門最著名的日落觀景平台，在夕陽餘暉下，更看的到不遠處的廈門市景。除了慈湖的景外，在往前走一點點到海灘後，更能看到一整排軍事用反登陸的軌條砦，壯闊的畫面也是不少人來金門的必拍景點。但也因為這裡的高知名度，每到假日傍晚總是會有滿滿的人潮，如果是想專門拍夕陽的話，要記得早一點前往卡位喔！

景點資訊

地址：金門縣金寧鄉慈湖

開放時間：24小時

建功嶼

圖片來源/ IG@hsu_wopaider
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說道日落景點就絕對不能錯過建功嶼啦！金門有許多退潮時才會出現的隱藏版景點，建功嶼就是其中之一。每到退潮時間，就如同摩西分海般，開出了一條前往海中小島的小路，路旁兩側高高的蚵仔人是2013年荷蘭藝術家的公共藝術，黑黑的長腿其實都是附著在上面的蚵仔。也因為退潮時間往往是接近傍晚，來到這裡除了能看到蚵仔人，還有美麗的晚霞陪伴。

景點資訊

地址：金門縣金城鎮建功嶼

開放時間：24小時，須配合潮汐表

新湖漁港

圖片來源/ IG@liz_diary
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雖然台灣本島也有消波塊，但金門新湖漁港這乾淨整潔的消波塊卻很少見，也因此成為能拍出美照的IG打卡美照的景點。排列整齊的消波塊往海平線方向伸展，能輕鬆拍出有延伸感的構圖。搭配上日落時，被染成一片橘紅的天空，更是為整張照片添加了更多特色。除了消波塊外，這裡還有白沙灘、繽紛的迷彩碉堡與修船廠軌道，可以安排多一點時間在這裡盡情地拍照。

景點資訊

地址：金門縣金湖鎮新湖漁港

開放時間：24小時

珠山聚落

圖片來源/ IG@ccammile
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珠山聚落是金門薛氏聚落，這裡除了有保存完善的閩式聚落群外，也有兩幢古典洋樓，可以一次看到兩種不同的金門特色建築。在珠山聚落旁，有個小小的珠山公園，可以沿著階梯走一段路，抵達制高點後就能俯瞰整個聚落。當夕陽西下時，紅橙橙的夕陽就在前方，因此這裡也是最適合打卡的夕陽拍攝點。

景點資訊

地址：金門縣金城鎮珠山

開放時間：24小時

山后民俗文化村

圖片來源/ IG@yun.wander
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位於金沙鎮上的山后民俗文化村，是金門的王氏聚落，在這裡可以看到一整群保存完善的傳統古厝外，也有小吃店與紀念品店可以慢慢地逛。配合日落時分大自然的金黃色調，穿梭在民俗文化村裡的巷弄之中，就能拍攝出別具金門特色的美照啦！

景點資訊

地址：金門縣金沙鎮山后民俗文化村

開放時間：08:00–17:00

塔山發電廠

圖片來源/ IG@songyuepan
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塔山發電廠的輸油棧橋碼頭，退潮時筆直輸油棧橋跟著露出，是許多的打卡首選。但除了退潮的特殊景象外，一旁乾淨的沙灘其實也是許多人的西海岸私房景點喔！金門西側的塔山發電廠是個極為浪漫的日落景點，一旁的沙灘可以看到夕陽漸漸落入海中的景象，很適合在黃昏時分來這裡散散步、欣賞美景

景點資訊

地址：金門縣金城鎮西海路一段2號

開放時間：24小時

茅山塔

圖片來源/ IG@hsu_wopaider
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金門在地人的隱藏版日落就在這！位於金城鎮的茅山塔，雖然海拔才 64 公尺，但在金門已經是個可以遠眺的觀景台了！從氣象站旁的步道入口出發，來到這可以看到水頭聚落，和遠方的金城市區外，天氣好時更能看到廈門景色，黃昏時分還有夕陽美景可以欣賞。再加上這裡不是觀光客的口袋名單，人煙相對的稀少，可以獨自享受這樣的美景。

景點資訊

地址：金門縣金城鎮水頭西南方(近塔山)

開放時間：24小時

沙溪堡

圖片來源/ IG@frametaiwan
圖片來源/ IG@frametaiwan

位在「小金門」也就是烈嶼鄉的沙溪堡，是當年小金門的軍事要地，能夠眺望附近大膽島、二膽等軍事重地，更能看到不遠處的廈門，如今，特殊地理位置成為了私房拍攝景點。除了保存了碉堡、坑道等戰地特色建築，沿著木棧道前往觀景台後，更能擁有絕佳視野。再加上這裡是小金門的最西邊，傍晚時分能夠一睹夕陽落入海中的美景，絕對是來到小金門的必訪景點。

景點資訊

地址：金門縣烈嶼鄉青岐村附近

開放時間：24小時

延伸閱讀>>金門東半部必去景點！一小時飛機就可走訪異國景點、電影場景

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