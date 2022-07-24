驚呼台版「亞特蘭提斯」！ 玩遍不一樣的澎湖，推薦5處外島熱門打卡景點 充滿異國氛圍、碉堡遺跡

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@alien_nainai、@zueying1106、@jing_1209、@wen_wen915、@yabe_xx
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每到夏天，最令人期待的就是去離島大玩特玩一波！而最近一年一度的澎湖花火節正在如火如荼地進行中，準備好跟三五好友一起去澎湖大拍美照的妳，絕對不能錯過本篇ReadyGo為你精選的5個最新澎湖打卡景點，這些景點不僅超殺底片，同時也充滿著澎湖獨有的海島特色，讓你的澎湖之旅可以留下滿滿的美照作紀念！

澎湖打卡景點：池西岩瀑（九孔瀑布

圖／@alien_nainai
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首先要推薦的是池西岩瀑，池西岩瀑擁有一整列十分壯觀的柱狀玄武岩，由於過去玄武岩上方曾經是魚塭，下雨的時候水會像瀑布一樣順著流下來，而下方則曾是九孔的養殖場，因而又有「九孔瀑布」之美稱。有人將池西岩瀑形容為「亞特蘭提斯古文明遺跡」，當海水退潮時還可以循著走道前往被海水環繞的海中央，拍出唯美又夢幻的照片，加上池西岩瀑距離鄰近的小池角雙曲橋約1分鐘車程，很推薦可以將行程安排在一起，節省舟車勞頓的時間。

澎湖打卡景點：目斗嶼燈塔

圖／@alien_nainai
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位於澎湖吉貝島北方迷你島嶼「目斗嶼島」上的目斗嶼燈塔，由於交通不太方便，加上地理位置特殊，讓這座黑白相間的燈塔多了一股神秘的氣息，近年來也被列為台灣36秘境名單中的其中一個必去秘境。佇立在柱狀玄武岩上的目斗嶼燈塔，襯著好天氣時的湛藍天空和清澈的海水，散發一股巍峨卻又不失優雅的氣勢，不管怎麼拍都好美呀～

＊目前想要前往目斗嶼島的話，需要從赤崁碼頭附近的北海遊客中心購買開往「吉貝島」的船票，並告知櫃檯人員你要到「目斗嶼島」，這樣你就會獲得一張往「吉貝島」的船票以及另一張前往「目斗嶼島」的船票囉！

澎湖打卡景點：蛇頭山

圖／@boo6120、@ho_nini
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蛇頭山位於澎湖西南角風櫃尾北端突出的小半島，因為從空中俯看像是蛇頭的形狀，因而有了「蛇頭山」這個有趣的名稱。蛇頭山可以說是近期澎湖最新興的IG打卡景點，一望無際的蔚藍海景搭配綿延的階梯道路，讓人光用看的就覺得心曠神怡，如果你想要拍出更壯觀的獨特美照，也可以沿著步道走到有兩個大大ㄇ字型石柱匡的平台最高處，將無限延伸的海天一線美景當作背景，用相機留下專屬你和澎湖的唯美回憶。

澎湖打卡景點：菓葉灰窯

圖／@zueying1106、@jing_1209
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在澎湖縣湖西鄉菓葉村的東南方海邊，有一棟外觀像是古老碉堡的建築坐落在蔚藍的海岸旁，名為菓葉灰窯。菓葉灰窯原本是台灣早期用來生產石灰的地方，因為當年水泥尚未被普遍使用，石灰成了最熱銷的建築用品之一，而菓葉灰窯不僅僅是過去製作石灰的遺跡，也是澎湖現在僅存、最具規模的灰窯業遺跡。

由玄武岩砌成的菓葉灰窯擁有獨特的建築外觀，台式復古卻又帶點異國的設計美感，讓你無論是走到灰窯上面拍，還是坐在旁邊和海景一起入鏡都能展現不同風情的特色與美麗，天氣好的時候，和一望無際的空曠大海以及蔚藍的天空一起入鏡，海天一線的景象搭配灰白的菓葉灰窯，將會讓你的美照變得更加夢幻也更吸睛唷！

澎湖打卡景點：網垵口沙灘

圖／@wen_wen915、@yabe_xx
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網垵口沙灘位在澎湖縣望安鄉的南端，弧形海灣綿延將近1公里長，早期由於當地漁船停靠於此，在沙灘上曬網、補網，以及撒網捕魚之情景，因此有了「網垵口」這個名字，另外，因為網垵口沙灘清澈的海水會在每日不同時段變換顏色，因此也有人將其稱為「調酒海灘」。

網垵口沙灘是一座充滿貝殼的沙灘，潔淨而細緻的白沙綿延，非常適合在這邊踏水玩沙，沙灘上不僅有趣味的波浪狀岩石，還有一層一層半圓形的拍照點，讓坐在岸邊的你，在鏡頭下看起來就像被天然的相框層層包圍一般，隨便拍都能拍出獨特優雅的美照，是個非常殺記憶體的美麗景點。

以上就是ReadyGo為你精選的5個適合拍美照的澎湖打卡景點啦！準備和三五好友展開澎湖之旅的你，也別忘了安排上述幾個景點，和心愛的人們一起用相機留下美好的回憶吧！

延伸閱讀>>【澎湖馬公景點懶人包】澎湖南灣秘境特搜！不能出國就到澎湖度假去

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澎湖 秘境 瀑布

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