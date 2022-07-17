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探蘭嶼部落祕境！　體驗達悟族拼板舟、出航遨遊乘風破浪抓飛魚

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖：Paul Chi】

到訪蘭嶼，每個初來乍到的人，應該都想看最具當地意象的達悟族拼板舟，甚至體驗搭上拼板舟出海。蘭嶼有椰油、漁人、紅頭、朗島、東清、野銀6個部落，每個部落都可以看到它。

▲東清灣是蘭嶼搭拼板舟的熱門地點，海水清透且浪小，風景更是無比絕美。
▲東清灣是蘭嶼搭拼板舟的熱門地點，海水清透且浪小，風景更是無比絕美。

拼板舟是以21塊木板拼組成約3人座的小船、或27塊拼組成10人的大船。拼板舟還分有素面白船、雕刻船兩種。白船的禁忌少且不必舉行下水儀式，但雕刻船的製作、禁忌、儀式等細節非常多，船上常見的雕刻有代表勇士的人形紋、代表海浪的波浪紋、象徵「船的牙齒」的三角紋，以及象徵著找到漁獲的船之眼等圖騰。

▲充滿各式圖騰雕刻的拼板舟，波浪紋代表的意思為海浪。
▲充滿各式圖騰雕刻的拼板舟，波浪紋代表的意思為海浪。

搭拼板舟體驗，除了3-6月飛魚季期間不開放，全年都可體驗，最熱門的地點為東清灣、朗島灘頭，公定價為每位500元，每一艘拼板舟可坐2人，但不是自己划而是會有一位解說員及教練隨行，在他們邊划、邊講解下，讓人更能深刻了解拼板舟的緣由，以及感受蘭嶼湛藍海洋的魅力。

▲拼板舟是蘭嶼人為了抓飛魚而打造的，每年飛魚季島上處處可見曬飛魚畫面。
▲拼板舟是蘭嶼人為了抓飛魚而打造的，每年飛魚季島上處處可見曬飛魚畫面。

　

玩樂TIPS

．飛魚季期間除拼板舟主人外，其餘人不可以觸碰、靠近拼板舟，否則會招來厄運、影響豐收。

．拼板舟上的「船之眼」圖騰，是達悟族人用來引導方向及祈禱平安，意義神聖，遊客不能觸碰。

．棋盤腳在當地被稱為魔鬼樹，不能將棋盤腳的樹枝、葉片，帶進當地的人家中及拼板舟上。

．橘子在蘭嶼達悟族發音中， 音似詛咒，有抓不到魚、破壞運氣之意，因此不可將橘子帶到海邊。

　

順遊熱點

蘭嶼有著多元且獨特的文化、生態，以及地形地貌；除了體驗達悟族的拼板舟，還有野銀部落的傳統地下屋、夜探蘭嶼特有生態，傍晚時騎車環島到紅頭部落的青青草原，等待日落太平洋的美妙時刻。

野銀部落

除了拼板舟，另一個最能代表蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋，保留這項特色最完整的地方為野銀部落。這種因應當地氣候而發展出的半穴居，建於低於地面1至2公尺深的地穴，一般來說包括地下主屋、工作房、涼台3個部分。想一眼眺覽它們，最棒的地點由紅頭村貫穿至野銀村的「橫貫公路」，其中的開闊處路段便可一眼眺賞全景。遊客也可透過當地導覽人員帶領進入村子裡，甚至走進地下屋裡，一探內部空間。

紅頭部落青青草原

紅頭村的青青草原是賞夕陽的熱門地點，這裡是一處草原綿延的珊瑚礁台地，傍晚時分騎車在紅頭村附近的環島公路，看到路邊停著一堆摩托車，就知道青青草原的入口到了。入口設有指示牌，從這裡徒步約15分鐘，便可來到制高點的海崖，遠眺有著湛藍海洋、嶙峋海蝕地形為伴的夕陽日落。青青草原這條步道非常好走，而且沿途很多地方都是遠眺小蘭嶼的絕佳地點，在這裡看著夕陽慢慢消失在太平洋，靜謐、絕美。

永興農莊

永興農莊位於野銀部落附近，這裡早期為軍營，也曾是一處農業改良場，現在則是充滿多元動、植物物種的生態樂園；當地有很多業者推出夜探蘭嶼生態等行程，地點多半都是這裡。園區裡長有非常多高聳的番龍眼樹，這種樹木是當地人打造拼板舟的木材之一。另外，夜間生態導覽中，也可在解說員的輔助下發現台灣特有種的蘭嶼角鴞、光澤蝸牛等生物，我們這趟約2小時的夜間行程，便發現2隻蘭嶼角鴞，過程中還看到了爬至陸上產卵的椰子蟹，以及陸蟹等，是非常特別的體驗。

　

景點資訊

拼板舟體驗

時間：每年約3∼6月（飛魚季）之外期間都可

地點：蘭嶼東清灣

網址：http://lanyu.twgov.mobi/travel

費用：體驗拼板舟每人500元，一次約30分鐘

交通：需自行前往東清灣、朗島灘頭集合地點

　

野銀部落

地址：蘭嶼鄉野銀部落

費用：Klook、KKday以及當地業者都有推傳統地下屋導覽，每人費用約350元，約1小時體驗

　

永興農莊

地址：蘭嶼鄉野銀部落永興農莊

費用：Klook、KKday以及當地民宿等業者都有推夜間生態導覽，每人費用約300-480元，體驗約1.5~2小時

　

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