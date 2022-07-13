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暑假強檔！ 「金門親子嘉年華」特色遊程從白天精彩到夜晚

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溪邊海水浴場可體驗一系列水上活動，包含SUP立式划槳（傻波海子supkinmen／提供）。　圖：金門縣政府觀光處／提供
溪邊海水浴場可體驗一系列水上活動，包含SUP立式划槳（傻波海子supkinmen／提供）。　圖：金門縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】放暑假了！金門縣政府推出強檔「2022金門親子嘉年華」活動，迎接旅遊旺季，一口氣推出六大系列活動，縣長楊鎮浯更強力行銷金門親子旅遊品牌，從音樂季、星光節、野營野餐樂、到各種特色體驗遊程、DIY活動等，給親子、遊客滿滿的選擇，暑假任何時間到金門，從白天到夜晚都精彩。

楊鎮浯表示，配合中央日漸放寬的防疫管制措施，觀光處嚴僅規劃各項觀光活動，在與業者溝通後方才推出。為迎接暑假，將主打親子嘉年華遊程、體驗式遊程，盛情歡迎親子和遊客到訪，六大系列多元主題的活動，盡展金門特色，滿足各年齡層遊客，歡迎全國遊客到金門旅遊。

▲金門星光節呈現一系列恐龍地景裝置藝術。　圖：金門縣政府觀光處／提供
▲金門星光節呈現一系列恐龍地景裝置藝術。　圖：金門縣政府觀光處／提供

親子嘉年華六大系列活動，於7月陸續登場，其中暑假期間主打夏日音樂季、星光節、親子體驗遊程，歡迎爸爸媽媽大手牽小手一起遊金門！

金門夏日音樂季（7/26-7/28），網羅重量級藝人和樂團表演，還有歡樂親子水樂園 ，以及美食小吃，結合絕美海灘，滿足各種感官體驗。

金門星光節（8/1-9/30），展出充滿科幻感的星球謎航與侏儸紀恐龍等跨時空地景裝置藝術，讓遊客穿越星空銀河、蟲洞，進入時空旅程感受休羅紀中的霸王龍、迅猛龍、三角龍…，感受不同以往的聲光震撼。

金門親子體驗遊（8/1-9/30），適合大小朋友參與，多樣有趣，如千錘百鍊─敲敲打打體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿、剖蚵+DIY麵線、夜訪水獺生態、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺……等多達45項精彩主題，滿滿的金門特色文化與手作體驗帶回家。

其他還有「陽翟看積木（8/1-9/30）」戶外積木小火車，創意積木展，讓大小朋友同享沒有年齡分野的積木之旅；「官澳野餐趣（8/5-8/7）」則是享受戶外野餐的樂趣，品嚐金門在地美食，還有草地音樂會、互動表演，在青草地上享用美食，欣賞表演，體驗有趣DIY； 「后湖去野營（9月）」，前往超人氣的后湖海灘，躺在帳篷看星空尋找「夏季大三角」、目視壯觀銀河，聽浪濤聲入眠。

各項活動內容請上「金門親子嘉年華活動」官網（https://event.xinmedia.com/kinmen_family_carnival/）或金門觀光旅遊網（https://kinmen.travel/zh-tw）查詢。

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