全球唯一高空懸挑無邊際泳池！ 高雄「承億酒店TAI Urban Resort」今夏8月開幕，4大亮點搶先曝光

承億集團斥資近10億元打造全新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」，預計於今年8月份正式試營運，屬台灣首見城市度假主題的飯店形式，並以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題，攜手高雄市立圖書總館，開展日夜氛圍變化萬千的新旅行樣貌。

欣傳媒帶你搶先看亮點！

承億酒店一樓入口；圖片來源／承億酒店TAI Urban Resort提供

亮點1：全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池 眺望台灣最美夕陽風景

24樓高空懸挑透平無邊際泳池；圖片來源／承億酒店TAI Urban Resort提供

台灣最美無邊際泳池即將誕生！網友在網路討論度最高的，莫過於高雄承億酒店TAI Urban Resort位於24樓的無邊際泳池，不僅為「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，泳池的透明側邊將讓游泳者如同在高空中飛翔般漂浮在港都市景上，更可自池畔邊一覽西子灣夕陽美景，將堪比台北101，成為台灣另一處國際知名朝聖點。

亮點2：港灣海景的主題餐廳、高空池畔酒吧

提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳；圖片來源／承億酒店TAI Urban Resort提供

24樓的無邊際透明泳池除了可眺望港都最美夕陽之景外，池畔邊的餐飲空間將有二間風格酒吧餐廳進駐，一邊是以板前料理提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳。

風格調酒系酒吧「RAR BAR」；圖片來源／承億酒店TAI Urban Resort提供

另一邊則是時下潮流年輕人最愛的風格調酒系酒吧「RAR BAR」，除了是全高雄唯一的高空懸挑無邊際透明泳池池畔酒吧之外，亦是全台灣唯一五星級酒店內第一間以Cyberpunk為設計風格的調酒BAR。除了提供經典調酒及創意特調外，也將在中午下午茶時分精心提供質感輕食料理，讓白日夜晚各自精彩。

亮點3：「承風青鳥」也在這！打造亞洲新灣區的文化客廳

自一樓接待入口處的書牆走入，承億酒店TAI Urban Resort將飯店大廳設定在25樓，讓港灣美景、光影變換及西望柴山東眺大武山的山稜線交織為酒店旅客專屬的地景，挑高樓層的飯店大廳窗前一側將是承億酒店TAI Urban Resort精心為旅客準備的茶軒，以一席茶香和風景迎接遠道而來的旅人。大廳中心將有書籍延伸為牆的閱讀廣場、藝術裝置及擺件。

由台灣知名獨立書店品牌青鳥書店與文化媒體Verse共同經營的「承風青鳥」，也是承億酒店TAI Urban Resort的一大亮點。

208間客房之外，還有嚴選當季食材的無國界美食主題自助吧餐廳「日全食O Day」、米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」、及全高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」。

22樓有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐；飯店還攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造三層樓宴會廳，目標成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞。

Editor／Sasa

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