絕美漸層式海洋、小峇里島！恆春墾丁「夢幻秘境海灘」必訪9景點，私房海邊景點一次打包

密遊墾丁沙灘秘境，墾丁無人沙灘、墾丁景點、墾丁海灘秘境玩水一次玩到翻，在地私房景點！

2022年初到恆春墾丁度假，意外發現墾丁有好幾處沙灘秘境，墾丁在地朋友也推薦幾處的私房秘境想要玩水，都很不錯啊！在國境之南渡假的同時，可以放鬆的看著這片海，車窗搖下還可以感受炙熱的陽光跟微熱的海風吹來，我想這就是為什麼我好喜歡墾丁的真正原因吧！屏東免費景點、後壁湖景點推薦，玩墾丁就是沒行程的遊玩就對了啊！

墾丁必玩景點推薦：漸層式的海洋，墾丁萬里桐

萬里桐的沙灘很小，不過天然屏障的地形，在這裡看藍藍的海都好清澈啊！海底的魚群讓你會想要在這浮潛，淺灘慢慢變深，所以可以在旁邊泡泡水，很適合。這裡有帶客浮潛一人即可成行、體驗潛水一對一（萬里桐浮潛中心）～想怎樣的玩水，在這裡都是個不錯的體驗。

墾丁景點 萬里桐

可以直接導航到地址：屏東縣恆春鎮山海里萬里路14-3號

墾丁必玩景點推薦：後壁湖鄰近神秘景點

在屏東墾丁小巴里島附近又發現一處隱藏版的天然礁岩海域，真的是迫不及待的想要分享給各位。離開小巴里島後，我們往貓鼻頭方向前進，才開50公尺就發現有機車蹤影，所以停下車又繼續尋找秘境之旅啦!輾轉經過草木隧道，進入原始森林內，路偏原始，所以來訪小心，約莫走了15分鐘，抵達目的地。清澈見底的海底，看著熱帶魚游來游去，也看著小波浪一直侵襲著沙灘上的礁岩，畫面很美。

墾丁景點資訊 秘境珊瑚礁岩

住址：屏東縣恆春鎮後壁湖核三出水口方向前進（離小巴里島50公尺）

墾丁必玩景點推薦：小峇里島美麗沙灘

在後壁湖沿岸這一帶，不少的灘岩就在沙灘上，其實這些都是巨大的珊瑚礁岩，有些低矮如平台，還可以在裡面游泳，高如石柱的幾乎看不見人影~很特別啦!這裡也算是潮間帶，看的見不少不怕人的熱帶魚跟海底世界喔！

墾丁景點資訊 小巴里島

屏東縣恆春鎮大光路(後壁湖往貓鼻頭方向，或是直接往核三廠出水口方向走到底也可抵達秘境)

墾丁必玩景點推薦：白沙灣 少年PI 最美麗的海灘

白沙灣在墾丁相當的受歡迎ㄧㄡ因為這裡的海灣綿長，沙灘中的貝殼也是含量最高，潔白的細沙讓你忘卻塵囂與煩惱啊！每年我們來墾丁都會想要來這走走，看看海！即使也是靜靜的，聽著海浪聲，日落時分夕陽的餘暉很迷人喲！這裡也有很多人從事水上活動～喜愛就來吧！

墾丁白沙灣

住址：位於貓鼻頭西北方的海岸線上

墾丁必玩景點推薦：南灣 淺灘玩水上活動

南灣在墾丁是最受歡迎的海灘，藍藍的海所以又稱藍灣，淺灘區很長，珊瑚礁不多，所以想要玩水，水上活動都可以玩個刺激點的活動，先前我跟朋友一日殺墾丁就這樣玩起水上摩托車三小時後，看看海，去後壁湖吃海鮮完後又殺回台中，真的挺悠閒的！如果你想要衝浪也可以在這裡找到衝浪店，南灣很熱鬧，夜晚還可以到墾丁南灣巴沙諾瓦小餐館用餐。我自己喜歡淡季的時候，沒啥人在這裡，就好好的欣賞這片心中的海洋，也不會受打擾！

墾丁景點推薦 南灣沙灘

住址：屏東縣恆春鎮南灣里南灣路

墾丁必玩景點推薦：墾丁觀海民宿 獨享無人海灘

墾丁沒有幾家獨立沙灘與海景的民宿，海灘是開放式的，不過倘若沒有入住墾丁觀海民宿就不曉得這裡與海灘緊緊相連。在沙灘散步也會看見狗狗的腳印，天阿！狗狗比我們都還要早到這裡，一覽無遺的絕世美景會讓你想玩、想放鬆，都寸步不離了。來墾丁三天兩夜之旅，墾丁小旅行入住了觀海之家民宿，放慢腳步是旅行度假的樂趣，也可以在這紀念這回憶滿滿的小旅行，簡單的民宿也算不錯的住宿空間，有機會來感受墾丁慢步調的氛圍也可以來入住呦！老闆與老闆娘可都是很親切的呢！

墾丁民宿推薦

墾丁民宿推薦 觀海之家

住址：屏東縣恆春鎮墾丁路511號

電話：08 886 1237

墾丁必玩景點推薦：滿洲秘境無人沙灘

滿州鄉位於臺灣屏東縣南端東側，北及西北臨牡丹鄉~慵懶的滿州小鎮中，我想這應該是內行人才知道的滿州景點及落腳處吧!來到這兒無非是想好好的看看這一望無忌的海及享受討海人的一切吧！天氣真的很棒!尤其是早晨沒有多餘的吵雜聲擾人清夢就算拿著相机到處拍攝，居民也不以為意，還能跟你打上招呼呢!很親切的小鎮!這裡沒有很多人、風景也很好，淺灘也不錯，只是有礁岩地方水比較深，要多注意安全，無救生員。

墾丁景點推薦 滿州沙灘

住址：屏東縣滿州鄉

墾丁必玩景點推薦：墾丁夏都沙灘酒店 私人海灘

墾丁夏都沙灘酒店是有情旅行社文志拍攝的，早期到墾丁夏都沙灘酒店，覺得房間很小，不過這裡是海角7號主要的拍攝場景，不定期的沙灘音樂會，還有私人沙灘，讓很多人喜愛不已啊！

墾丁住宿推薦 墾丁夏都沙灘酒店

住址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

電話：08 886 2345

墾丁必玩景點推薦：悠活渡假村 YOHO Beach Resort 私人海灘戲水玩沙

這次因為有情旅行社舉辦的獅子聯誼會2015-2016，當日到墾丁後入住悠活渡假村，這間飯店CP值超爆表，水陸設施還有露天游泳池，簡直太帥了，飯店擁有兒童戲水池、漂漂河還有SPA跟兒童專屬遊戲室，私人的海灘也可以在這看夕陽、玩沙、與夕陽浪漫的邂逅～夜晚再到悠活渡假村吃Buffet，一整天也玩不膩！隔天還可以到阿信巧克力農場跟梅花鹿玩耍，整個就是很適合親子住宿的景點，大人小孩都很適合安排啊！

墾丁親子住宿推薦 悠活渡假村 YOHO Beach Resort

住址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

電話：08 886 9999

文章來源：Kiwi樂活食旅https://ikiwi.tw/beaches-special-kenting/ FB：Kiwi樂活食旅 https://www.facebook.com/ikiwi02200/

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