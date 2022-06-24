美到冒泡！「恆春3天2夜」拍遍26個打卡景點　山海大景、超萌動物和美食口袋名單

跟著 LittleGiant 於 2022-05-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 26 個景點，其中包含 小綠舟CAFE BARCA VERDE CAFE、鹿境梅花鹿生態園區、雷打石(雷公石)。 恆春三天兩夜小旅行，SUP、美食、景點口袋名單一次收集，一個都不錯過的無私分享給你們 想看更多最新恆春景點美食分享，歡迎搜尋 IG:little.giant.traveler https://www.instagram.com/little.giant.traveler IG美食:little.giantfood https://www.instagram.com/little.giant.food 臉書:littlegiant旅遊景點美食推薦 https://facebook.com/littlegianttraveler

第 1 天

小綠舟CAFE BARCA VERDE CAFE | 1 小時

🔺小綠舟咖啡 其實有一部分來恆春是為了這間店 （私心，不能被攝影師知道我的目的😚😚 一踏入小綠舟就讓你置身熱帶島嶼天堂般的放鬆，你只需要煩惱吃什麼喝什麼拍不夠啊😋😋😋 滿滿的植栽包圍，選了個會有陽光灑落的位置品嚐餐點 很喜歡這個位置看出去的角度，整間房子呈現一種旋轉不規則的美感 也可以選擇後院的位置，如果不怕熱的話，後院是植栽、木質感的結合，廚房和吧台用餐區是分開的，但大概是我看過最美的廚房 一開始就在猜小綠舟咖啡 Barca Verde Café是不是迷路系列的，因為店家也有打著迷路小綠舟，果不其然，老闆真的很厲害🤭🤭🤭 餐點： 可頌住著松露蛋(蔬食)180 我是漢堡（美國牛肩與台灣梅花豬）290 芭樂風味咖啡（必點，還有葡萄柚風味，喝起來口感非常特別） 冰拿鐵（是用我超愛的stopover的豆子，好喝啊啊啊，不用去台中也能喝到） 👣屏東縣恆春鎮92-1號 🕚9：00-17：00（週三公休）

鹿境梅花鹿生態園區 | 1 小時

📍鹿境梅花鹿生態園區⁣ ⁣ 數數看我今年去了幾次恆春⁣ 居然去了5次，第6趟旅程才真的進去鹿境一探究竟🤭🤭🤭⁣ 因為每次經過都是滿滿的車潮，想到某次去宜蘭要排隊排老半天等待入場，才能和梅花鹿們互動就覺得已累🥲（加上只有流動廁所可以用⁣ ⁣ 但鹿境我真心覺得規劃的很好，從工作人員的服務態度開始，就讓我很驚艷，本來擔心會不會鹿很少，要一群人圍著一隻鹿，但整個園區其實鹿非常多，是好幾隻鹿圍著你😹（小心不要坐著餵不然你會被淹沒🦌🦌🦌或是跟著妳走，有點像到日本奈良的感覺⁣ ⁣ 特別推薦大家可以買鹿米（一杯50元）放在手掌心餵，看到鹿米的反應跟看到其他食物的反應完全不一樣，在手上餵也有不同的感覺，只是手會有口水，如果不介意的話🤣⁣ ⁣ 在進去之前會先有工作人員為你做安全導覽，特別要注意小朋友在餵鹿時的安全，鹿在吃東西都比較激動🤣或是在搶的時候會有點小推擠，可以摸鹿的後頸或背部，摸起來有點粗粗的，鹿角則是有點毛毛的，有夠勾錐🤭🤭🤭⁣ ⁣ 特別要介紹的是鹿境多了一區水豚區，講到水豚就想到日本水豚君泡澡的可愛模樣，他們是世界上體型最大的齧齒類動物喔，但真的是非常溫和，有的還有點膽小，吃東西會發出一個小小的有點像老鼠的叫聲配上很療癒的表情😆😆一次互動約10分鐘，都有分場次一批批進入⁣ ⁣ ⁣ 全部互動行程結束後，你以為結束了嗎，旁邊還有咖啡以上可以去喝杯咖啡拿鐵，或是到出口的地方採購一下紀念品，很多可愛的梅花鹿或是水豚小物可以挑選，我帶了梅花鹿娃娃和水豚君的明信片回去☺️⁣ ⁣ 回民宿的路途在車上一直和攝影師討論鹿境真的規劃的很不錯🤣怎麼沒早點來玩，而且重要的是廁所真的很乾淨又充滿綠意欸👍（廁所真的很重要🤭⁣ 推薦大家秋冬去恆春如果怕海邊風大不能久待，可以帶小朋友大朋友去鹿境走走和動物們互動⁣ ⁣ 🌼營業時間：⁣ 10：00~16：30 (最晚16:00入園)⁣ 🌼要注意動作和音量不要太大，溫柔和動物互動喔☺️⁣ 🌼購買票卷享有園區購物優惠及現場活動 🌼水豚現在需要購票入場，有人數及場次的限制，可以來電或現場詢問 🌼超推最後結束的紀念品區，我帶了兩隻梅花鹿娃娃回家還有超可愛的水豚君明信片，價格都比我想的還要實惠⁣ ⁣ ⁣ 🚙營業時間：⁣ 屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號⁣

雷打石(雷公石) | 1 小時

星砂灣 | 1 小時

📍星砂灣 大海最美的瞬間 就是陽光灑落在海面上閃閃發光的畫面 和東部的海不一樣 恆春的海是淺藍色帶點透明 雖然風真的好大🤣🤣🤣 但還是好美喔🌊🌊🌊 🌼如果是冬天春天去一定要把頭髮綁好，帽子壓好，不然那個風有時真的很嚇人🌬️🌬️ 也很推薦可以走到堤防上的燈塔拍，非常美 🚘我們是將車停在🔍後壁湖往蘭嶼停車場

香蕉灣生態保護區 | 2 小時

📍香蕉灣生態保護區⁣ 真的是我在恆春看過最藍的大海⁣ 那天陽光普照又沒什麼風⁣ 那海波光粼粼清澈見底的畫面真的難忘⁣ 恆春真的一年去幾次都還是捨不得離開⁣ 生態保護區是圍繞起來不能進去的⁣ 只能遠遠的望著那片美麗的沙灘☺️⁣ 遠望還是很滿足的🙏🙏🙏⁣ 坐在上面的石頭看著大海煩惱都飛了⁣ 最近又開始變天⁣ 是不是該去恆春避寒了呢🤣⁣ 離帆船石不遠，一路散步過去也很適合喔，也附有停車位，但位置不多

迷路 為了看花 緩民宿 | 2 小時

📍迷路為了看花緩民宿 真的很推薦大家到恆春玩可以住這間民宿 在民宿就可以待上一整天 讓你哪裡都捨不得去🙏🙏 然後一定要住他們的海景房 是在三樓整層獨立的一間閣樓 房間我覺得是有點希臘風格 一到房門就整個好想尖叫有夠可愛 重點是坐在床上就可以看到前面是整片海 （落地窗好大一片🌅🌅🌅） 還可以悠閒泡澡欣賞海景 (角度剛剛好，樓下也很難看到🤣 除了房間，民宿週邊也超級美 最愛可以看海景的吊床🏠🏠 可以到處走走拍照 或是到他們的大廳喝杯咖啡 看可愛的哈士奇🦮🦮🦮 早餐也絕對不會讓你失望（如圖 都是手作的喔，最愛紅豆泥麵包🤤🤤🤤 屏東縣恆春鎮樹林路58號 (我們住的房型是頂樓的海景房，該層只有我們一間房，完全獨立)

山男咖啡 | 1 小時

📍山男咖啡⁣ 想念山男咖啡的最萌服務生辛巴惹⁣ 是一隻超級活潑的黃金獵犬⁣ 有狗狗可以玩的咖啡廳先加100🐶⁣ 有無敵海景可以看的再加100🌅⁣ ⁣ 雖然咖啡及甜點較為普通，但山男咖啡看出去的景色100分 而且場地非常大很適合帶寵物小朋友來跑跳 還是非常推薦大家要來這而喝杯咖啡欣賞海景 ⁣ 🚙屏東縣恆春鎮紅柴路2-9號⁣

萬里桐浮潛中心 | 2 小時

📍萬里桐⁣浮潛中心 不是到花市買束花捧著⁣ 週末拿杯咖啡走在街道上⁣ 就覺得哇生活好有儀式感的小確幸⁣ 而是真正的真實的過著我想要的生活⁣ 在認真生活的當下感到快樂感到記憶深刻⁣ ⁣ 很幸運的在恆春的這兩天都碰見完美的天氣，還看到了超美的夕陽，第二天還是在萬里桐的海上看夕陽落下，以前都是在海龜咖啡前看夕陽，這次自帶SUP在海上看，感覺特別不真實，好像伸手就可觸及太陽🖐️⁣ ⁣ 還遇到了帶著比特犬與小奶狗的另一組情侶，偷偷玩了小奶狗一把太勾錐惹😳⁣ 比特犬跌落海裡玩水的樣子也特別滑稽😆⁣ 導航萬里桐浮潛中心，停好車後有條樓梯可以走下去，大家都是從這裡下水，也很適合浮淺

萬里桐 | 1 小時

萬里桐沙灘 划完SUP不要急著離開，夕陽後的餘暉配上萬里桐的海景絕對會讓你此生難忘 就這樣在沙灘上放空等待天黑也覺得幸福 即使白天在萬里桐沙灘也很適合帶小朋友去玩 因為有沙灘又有礁岩，地形生態非常豐富 分享一個拍照很奇怪的定律 在離開的時刻 好像總是會碰上一個好喜歡的景 然後大喊停車一下，讓我拍這個畫面 🤣🤣🤣 這個畫面是在車上，開著車窗吹著風 欣賞著萬里桐的海景 帶著滿足的心離開的時候拍到的 這個畫面不知怎麼形容的 好平靜，又好溫暖，心是熱的 或許是因為這是一個美麗的城鎮 有大海，又有夕陽 此時此刻連點亮的路燈都很動人

本氣食堂 | 2 小時

第 2 天

肥春號 Fatchun Cafe | 1 小時

📍肥春號 Fatchun Cafe⁣ 很慶幸在離開恆春前吃了肥春號⁣ 特別推薦吃他們家的手作捲餅⁣ 印象中我是選牛肉口味的⁣ 裡面有花生醬配上起司肥的好好吃☺️⁣ 法式吐司則是較為普通⁣ 重要的是純白老宅 配上裡面的裝潢很有味道⁣ 可惜那時屋頂的九重葛還沒開花🌼🌼 ⁣ 🚙屏東縣恆春鎮糠林南路15號

樹夏飲事 | 1 小時

📍樹夏飲事 除了可以拍到美美的鳳凰花 推薦大家一定要進去裡面坐坐 好喜歡咖啡店裡頭的老宅氛圍 最愛的是四處都是光影 抬頭看看 你還可以發現鳳凰花瓣灑滿天花板玻璃 從玻璃窗外看見藍天 5月去還可以欣賞季節限定版的樹夏飲室鳳凰花的季節呀 火紅到讓你感覺夏天來了呢 今日餐點: 🌼旺來伯爵戚風130元 鳳梨乾配上濃濃茶味戚風蛋糕 但看到隔壁的70%苦甜巧克力蛋糕， 覺得看起來更好吃🤤🤤 蛋糕菜單都會變動(蛋糕到櫃檯點餐 地址：屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

墾丁國小 | 5 分鐘

墾丁國小 隱藏於墾丁國小內季節限定的巨大鳳凰花 百年老樹5月份盛開整個超火紅超美 大到可以容納超多人在樹下乘涼的程度 配上後面的小學教室真的是很美的畫面 因墾丁國小在墾丁大街上，如是開車需要尋找停車位 屏東縣恆春鎮墾丁路65號

船帆石 | 2 小時

📍船帆石小沙灘 來恆春最期待的就是到海邊看夕陽⁣ 城鎮的燈光漸漸亮起的那剎那⁣ 等待的時刻總是特別幸福☺️⁣ 頻頻回頭捨不得離開🌅⁣ 回家時會覺得嗯這趟值得了🤣⁣ 船帆石的夕陽絕對是數一數二的美 建議可以走到 萬聖宮、船帆石小沙灘這裡還可以看到燈光逐漸亮起的畫面非常動人

埔頂大草原 | 1 小時

📍埔頂大草原⁣ 好想這樣一路走到山頭👣👣⁣ 在恆春無論走到哪都看得見的大尖石山⁣ （查了應該是這個名字吧🤣⁣ 陽光灑落在山頭好美啊🌄⁣ ⁣ 🚙從LinWu 05宿這條路開上來路比較陡峭，可以看到不同感覺的大海🌅⁣

龍磐公園 | 1 小時

無論甚麼時候來風都超大的龍磐公園 其實我覺得不一定要限定搜尋龍磐公園 整路向前每個點都很適合作停留 人也不會像龍磐公園裡面這麼多

水蛙窟 | 1 小時

水蛙窟大草原 龍磐公園大草原之後就是要到水蛙窟大草原一探究竟 一路綿延延伸的白色木柵，有種到國外那種大型農場的感覺 一望無際也超適合帶小朋友狗狗來奔跑一波 聽說如果清晨來還有機會看到梅花鹿喔!!!

Sunrise Us Coffee | 1 小時

📍Sunrise Us Coffee (LUMI 咖啡店) 恆春、墾丁咖啡店真的多到不行 有一間在恆春龍磐草原附近的小白屋Sunrise Us Coffee真的超級喜歡，闆娘是一位美麗的荷蘭女生喔🇳🇱🇳🇱🇳🇱 賣的甜點是來自荷蘭的家鄉味，我們今天選了香蕉蛋糕和荷蘭小鬆餅，都非常美味 菜單還是用圓形的石頭彩色後寫上餐點喔 靠在小房子的窗邊吹著海風真的超級chill 推薦大家去龍磐大草原可以順道到這間咖啡店品嚐荷蘭味🍰🍰🍰

紅柴坑漁港 | 1 小時

🔺紅柴坑漁港 天空的顏色感覺不錯欸 要不要去看看有沒有夕陽餘暉呢？ 一開始跑去白砂發現看不太到顏色 感覺太陽快要下山了來不及了啦 堅持要去紅柴坑漁港再碰碰運氣 看來人品大爆發😚運氣太好啦！ 居然看到海龜還看到超美的夕陽餘暉 一直到太陽下山每段時光的顏色轉變 倒影在海上的感覺，希望時間停留此刻 記得可以走去旁邊的漁夫海產店，是一間直接在漁港旁的海景餐廳 即使沒用餐，老闆也會指引你最接近夕陽的方向 下次要來這裡用餐，順便再來看夕陽

船言漁村料理 | 1 小時

📍船言漁村料理⁣ 有吃過牛肉炒飯、蝦仁炒飯、肉絲炒飯⁣ 但你有吃過鬼頭刀炒飯嗎🤤🤤😳😳⁣ 我是第一次吃到這麼好吃的炒飯⁣ 魚的鮮甜完全融入炒飯之中⁣ 魚肉切成小塊小塊的⁣ 每一口都會吃到鬼頭刀魚肉超滿足⁣ 去恆春不能錯過這間⁣ 就在船帆石的對面而已⁣ 以前常常經過但都沒有注意到這間店⁣ 想不到一吃就驚艷⁣ 另外還點了塔香蛤蠣及蚵仔酥⁣ 蛤蠣炒的剛剛好保留了蛤蠣的鮮甜⁣ 蚵仔酥也是每顆都超肥沃欸⁣ ⁣ 塔香蛤蠣250⁣ 蚵仔酥250⁣ 鬼頭刀炒飯100⁣ ⁣ 很適合人多熱鬧一起來吃，可以點更多樣菜一起吃🤤🤤🤤⁣ ⁣ 🚙屏東縣恆春鎮船帆路654號

背寧帆石 Banifanz House | 1 小時

🔺背寧帆石 Banifanz House⁣ ⁣ 就位在恆春船帆石附近，位置方便又不會像墾丁大街那般車水馬龍吵雜難停車，園區大停車位也多，進門有熱情管家介紹各項設施與搬運行李，非常貼心，還有可愛的貓貓迎接你喔🤭⁣ ⁣ 這次入住VIP雙人房（3F)，主打有一個超棒的專屬天台與心型泳池，白天在天台可以看到蔚藍大海與壯闊山景，炎炎夏日泡在泳池畔拍網美照看船帆石不用人擠人超棒的欸⁣ 我就整個大字型的泡在水裡享受陽光🤣⁣ ⁣ 房間採光明亮，清晨的時候日出會從窗景外的山頭映射入眼簾，很美，貼心提醒要補眠的人記得窗簾關好不然保證被亮醒😆從房內可以看到房外，但因為玻璃都有貼膜是看不進來的喔，可以放心⁣ ⁣ 一樓備有KTV，小孩遊戲房，撞球桌，小沙坑，還有可愛的兔子，很適合家族親朋好友來包棟，早上還可以在一樓空間享用早餐，一起享受美好的墾丁假期，最重要的是外面有一片大草原，還放了新的裝置捕夢網與月亮可以拍照🤭⁣ ⁣ 傍晚買好食物與酒窩在天台泳池看星空絕對是最棒最美好的回憶，這次超幸運還有看到流星，天氣再晴朗一些應該有機會看到銀河，果然在國境之南光害少的地方才能享受這浩瀚宇宙美景🤭⁣ ⁣ ⁣ 🏖️946屏東縣恆春鎮船頂路155號⁣🔺背寧帆石 Banifanz House⁣ ⁣ 就位在恆春船帆石附近，位置方便又不會像墾丁大街那般車水馬龍吵雜難停車，園區大停車位也多，進門有熱情管家介紹各項設施與搬運行李，非常貼心，還有可愛的貓貓迎接你喔🤭⁣ ⁣ 這次入住VIP雙人房（3F)，主打有一個超棒的專屬天台與心型泳池，白天在天台可以看到蔚藍大海與壯闊山景，炎炎夏日泡在泳池畔拍網美照看船帆石不用人擠人超棒的欸⁣ 我就整個大字型的泡在水裡享受陽光🤣⁣ ⁣ 房間採光明亮，清晨的時候日出會從窗景外的山頭映射入眼簾，很美，貼心提醒要補眠的人記得窗簾關好不然保證被亮醒😆從房內可以看到房外，但因為玻璃都有貼膜是看不進來的喔，可以放心⁣ ⁣ 一樓備有KTV，小孩遊戲房，撞球桌，小沙坑，還有可愛的兔子，很適合家族親朋好友來包棟，早上還可以在一樓空間享用早餐，一起享受美好的墾丁假期，最重要的是外面有一片大草原，還放了新的裝置捕夢網與月亮可以拍照🤭⁣ ⁣ 傍晚買好食物與酒窩在天台泳池看星空絕對是最棒最美好的回憶，這次超幸運還有看到流星，天氣再晴朗一些應該有機會看到銀河，果然在國境之南光害少的地方才能享受這浩瀚宇宙美景🤭⁣ ⁣ ⁣ 🏖️946屏東縣恆春鎮船頂路155號⁣

第 3 天

滿州沙灘 | 1 小時

滿州沙灘 導航停車場滿州沙灘先把車停好，從旁邊21.9576811, 120.8399065 有個樹林穿越進去(地圖上叫秘密通道海沙灘，就在停車場旁) 滿州沙灘美麗的程度不輸恆春，但人卻非常少，一路從龍磐公園、風吹砂、鷹石尖最後到滿州沙灘非常適合

開門見山樹屋咖啡 | 1 小時

🔺開門見山樹屋咖啡⁣ ⁣ 來介紹一間去年夏天去過的樹屋咖啡🤣那時候樹屋還很簡單，想不到老闆真的很厲害呢！今年樹屋變得更華麗了😀😀😀變成一個很夯的景點，讓我想起啊曾經拍過樹屋再去看看它的改變進化史🤭⁣ 坐在樹屋第三層喝著東西特別涼快，樹下乘涼原來就是這種感覺☝️⁣ 你需要什麼還有個可愛的小籃子幫你運送上去喔😋⁣ 喝了老闆推薦的特調季節限定珍奶，是一種中藥果實再搭配牛奶，口味有點像是桑椹牛奶，還有補血功效喔！喝起來有水果的香甜感⁣ 也很喜歡旁邊的小河流，有陽光的時候特別的美，從樹屋看出去的視野100分🙆⁣ ⁣ 👣屏東縣滿州鄉庄內路39-1號⁣ 🕚三四五11：00-19：00，六日10：00-18：00⁣

薛臭豆腐 | 1 小時

收假症候群（店休依店內公告為主） | 1 小時

📍收假症候群⁣ 是不是很符合大家週一的心境⁣ 每週都要面臨一次收假症候群🤣⁣ 記得去滿州這間店的時候也是準備收假⁣ 還是收連假，那症狀特別嚴重🙀⁣ 還好這間店的漢堡大大的療癒了我的心🤭⁣ 真的激推大家可以為了他們的漢堡去滿州⁣ 滿州整體的感覺和恆春真的很不同⁣ 少了觀光化多了點當地鄉村感⁣ 相同的是一樣超級熱卻又很放鬆☀️☀️☀️⁣ ⁣ 必吃🍔藍莓起司堡，藍莓和起司真的超級搭，鹹甜交錯好吃到不行欸🤤⁣ 漢堡可以選雞腿/豬肉漢堡排310元⁣ 薯塊醬料一定要吃大蒜美乃滋😳⁣ （套餐含100元飲料，可補差價更換）⁣ ⁣ 吃完直接列為愛店，畢竟是有著漢堡聖經書籍的漢堡店呢🤭⁣ ⁣

吳物 | 1 小時

吳物 滿州我最愛的咖啡廳無誤 就位在薛臭府旁，吃完臭豆腐鹹食再走過來吃吳物是不是時間點剛好，建議一開門就要來，不然位置不多一下就滿位了 吳物雖然沒有海景，但整個日系老房風格超級超級可愛，最迷人的是裡面有滿滿的模型公仔有的小物還可以購買喔，可以邊吃甜點喝咖啡邊欣賞老闆的收藏 今日餐點 LOTUS拿鐵 (裡面有LOTUS餅乾，我怎麼從來沒想過這個組合，搭配起來非常好喝呀) 成熟焙茶奶酪 推薦如果有一定要點，焙茶香氣非常濃郁 檸檬生乳酪蛋糕 超推超推，吳物的生乳酪完美的融合檸檬香氣，而且口感怎麼可以嫩到像豆腐一樣細膩呢? 上面還附有糖漬檸檬及酒釀葡萄乾作點綴搭配，兩樣也都讓我驚豔 搖滾西西里 真的喝了都要HIGH起來啦，西西里最重要的酸甜比例抓得剛剛好 去滿州千萬不要錯過這間，我肯定會一直回訪的好店 屏東縣滿州鄉中山路6巷1號 0925 689 035 營業時間:每日13:00-20:00

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