猶如置身國外！屏東枋寮無敵海景餐廳「椰們餐旅」 三層樓高質感用餐空間，各有不同主題特色

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Google3000多筆評論，評分達4.7分 枋寮海景餐廳推薦，三層樓用餐空間，各有不同主題特色，不變的是面向無敵海景，頂樓的View更棒，搭配椰子樹猶如置身國外，全天提供簡餐、異國料理，還有酒吧可以小酌一杯喔！（未成年請勿飲酒、喝酒不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

椰們餐旅-枋寮海景餐廳

決定有一晚要住在枋客文旅的時候，已經提早尋找附近有沒有比較好的餐廳，網路看到一間有3000多筆評論，評分達4.7分，看了網路照片感覺很美，所以就立馬訂位了，沒想到在枋寮也可以有一間這麼美的餐廳。

我們住枋客文旅可以直接步行過去大概6分鐘就會到了，沿路走走逛逛會經過枋寮的心型裝置藝術，後方就是枋寮漁港喔。

沿著堤防散步沒多久就會看到餐廳囉，這間餐廳很好認的是門口有顆很高的椰子樹，所以叫做椰們，餐廳的規模超乎我的想像，旁邊還有停車場。

這棟建築物總共有三層樓，沒想到三層樓都有設置用餐空間，一樓算是比較偏向美式帶有質感的酒吧，當然平常來這也可以用餐，不全然只可以點酒。

這裡的用餐空間是真的滿輕鬆的，而且平常日真的用餐品質就好很多，只要面海的都是改成大片落地窗，只要頭撇過去都可以看到海，而且室內的單品和沙發都滿新潮的。

聽說這裡的麵包很厲害。

菜單在這，餐點的選擇性真的很多。看到網路上有人推薦滷肉飯，可以單點也可以套餐，套餐附贈：湯、生菜沙拉、飲料（可點75元）及甜點，酒類也滿多種的，畢竟它也有酒吧可以進行調酒。

媳婦味古早味瓜仔肉飯：180元（套餐）

哈哈哈～我怎麼會再這麼高級的餐廳點瓜仔肉，整個太鬧了，套餐的內容滿豐富的，附餐也都滿有台味，有兩樣青菜、湯品、茶凍和水果，份量上很足夠，瓜仔肉也非常的古仔味，很涮嘴，而且肉燥都是屬於瘦肉較多，如果是女生吃，也不會負擔太大。

奶油蛤蠣義大利麵：250元（單點）

蛤蠣已經貼心去殼，義大利份量滿多的，麵條整個吸附了滿滿的奶油白醬，口味比較是平常一般。

柯夢波丹：300元

太后超愛柯夢波丹，這裡調的酸甜味比較不明顯，畢竟酒精濃度比較高，可能甜味沒出來，酒精味就會比較明顯一點，在裝飾點綴上可能也可以再思考一下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

點完餐時，服務人員很貼心的告知我們樓上都可以參觀拍照喔，而且服務很周到的說：那餐點我晚一點再開始幫你們製作，你們先拍照，我們大概XX點XX分送餐，有沒有這麼貼心。於是我們前往二樓拍照，二樓的風格有讓我感覺當初去韓國釜山的咖啡廳，絨布的沙發和粉嫩的霓虹燈，非常符合網美的元素。

使用大量的透明落地窗玻璃，讓每個坐在二樓的朋友，都可以隨時隨地的看見海景。

三樓就是露天頂樓，這裡放了許多躺椅，營造出一種很chill的感覺。感覺可以加個白色陽傘、掛個燈泡，或是加點綠意，應該會很棒喔！

剛好椰子樹的高度和三樓差不多，這一個景色，有椰子樹也有海景，真的讓你感覺有像在國外的錯覺，在枋寮有這樣的環境已經心滿意足。

以上是在枋寮入住一晚，無意發現的一間優質餐廳，要不是晚上想去枋客文旅的頂樓喝一杯，不然很想要晚上來這裡的酒吧看看，只好留給下一次了，如果有來枋寮，記得有這麼一間海景餐廳喔，推薦給大家。

椰們餐旅-枋寮海景餐廳

粉絲專頁：https://www.facebook.com/17coconut

營業時間：週一至週五 上午11:00-下午10:00 | 週六至週日 上午11:00-下午10:00

地址：屏東縣枋寮鄉沿海路17-1號

電話：08-878-0123

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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