多到滿出來的芒果塔！高雄甜點「晴晨Morning Sun Dessert」 芒果蛋糕、芒果大福大口咬下超爽快

夏天最期待就是五月開始的芒果季，尤其南部，根本各種芒果吃到飽～甜點店也會在這期間推出各式各樣好吃的芒果甜點！超人氣高雄甜點店 晴晨Morning Sun Dessert，就一口氣推出四樣芒果甜點，像是芒果塔、芒果裸蛋糕、芒果寶盒以及芒果大福，一次滿足甜牙齒們的芒果甜點願望！就是每天限量製作，假日常提早賣完，而外帶一整顆芒果蛋糕、一整個芒果塔更務必提前預訂喔～

高雄蛋糕推薦：晴晨Morning Sun Dessert

每次想去買片好吃的切片蛋糕、水果塔，或是節日想訂個生日蛋糕送朋友、送家人，前金區文武三街的晴晨甜點是我跟身邊好友女孩們的高雄蛋糕首選名單之一～這次看到FB粉專公告推出夏季限定芒果甜點，找了一天直接衝去店面啦！

夏季最期待的就是各間甜點店推出的芒果季甜點啦！這天在晴晨甜點Morning Sun Dessert的甜點櫃，就看到超多閃亮亮的芒果塔、芒果蛋糕排排站跟我招手～～

高雄芒果甜點推薦：晴。晨

晴。晨 Morning Sun Dessert 2022夏日芒果季的甜點，比起往年又更加豐富欸！芒果裸蛋糕、芒果塔、芒果寶盒還有芒果大福，滿滿芒果～重點是全部都是用愛文芒果唷！

芒果夏夏 $900（8吋）

這個是晴。晨 Morning Sun Dessert 2022芒果季甜點，我們家最愛的一個！我妹甚至一開始說只要分一半派就好，結果後來我們吃完切片兩片後，剩下3/4顆芒果塔她全部打包回家～

晴晨芒果塔的芒果丁給得超不手軟！看到上頭黃澄澄的芒果，光是看到就讓人唾液一直分泌欸！太誘人了吧～

這芒果塔除了有滿滿的愛文芒果丁，下方還白乳酪餡，搭上香酥脆塔皮（我妹對這塔皮的酥脆度大力誇讚），開始吃第一口後就會開始停不下來一直吃～也因為乳酪餡不膩口，加上塔皮帶點微鹹，芒果多汁，即使不配飲料也沒關係～

芒果裸蛋糕 $980（6吋）

比起芒果塔，這顆芒果裸蛋糕雖然名字有「裸」，視覺感卻比剛剛的芒果塔更華麗精緻呢！而這造型也很適合當生日蛋糕唷～

芒果裸蛋糕最上層放了新鮮的愛文芒果切塊，中間則以蓬鬆的香草戚風蛋糕夾上香草卡士達與香堤鮮奶油。吃過很多年晴晨的水果鮮奶油蛋糕，2022的香堤鮮奶油和香草卡士達是口感最輕盈的一次！有點像奶油霜，吃起來不會像傳統鮮奶油那麼厚重。

芒果寶盒 $250

想吃好多好多芒果的蛋糕，但又一個人而無法買個6吋吃，推薦來個芒果寶盒獨享杯！

愛文芒果、香緹香草卡士達餡、香草戚風蛋糕、其實就差不多是芒果裸蛋糕的組合啦！但不知為何，芒果寶盒的芒果比例上給得更多，吃起來更有「芒果爽」的幸福感。

芒果大福 $90/顆

本來想說這就是芒果大福，沒想到拿起來頗有份量感的！！

如果你喜歡水果鮮奶油大福，這顆芒果大福超～推薦給你！我覺得今年晴晨的香緹卡士達餡口感調整到非常棒，大口咬下滿滿如奶霜的卡士達湧進嘴裡，溫柔包覆愛文芒果與戚風蛋糕。重點是！這顆芒果大福的外皮薄又稍有彈性，你不會覺得吃大福好像在咀嚼過厚的大福皮，以水果大福來說我覺得超級棒！！

吃晴晨甜點吃了這麼多年，從工作室一路吃到店面，認識兩位資深主理人也超過好幾年！不僅甜點樣式、外觀設計一年比一年吸睛，在味道與口感，例如蛋糕的蓬鬆感或是鮮奶油、卡士達的口感都一直進步，今年吃到芒果系列的甜點其實蠻感動的，與其說愛文芒果用得好，更多的是水果食材與蛋糕、卡士達鮮奶油夾層達到完美的口感與味覺平衡！蠻推薦喜歡吃芒果甜點的大家不能錯過啊～

晴。晨 Morning Sun Dessert

地址：高雄市前金區文武三街190號

電話：0931-264-616

營業時間：13:00~20:00（週二公休）

臉書粉絲團：晴。晨 Morning Sun Dessert

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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