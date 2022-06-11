梅花鹿逛大街！ 屏東親子旅行景點「阿信巧克力農場」 與梅花鹿、綠頭鴨近距離互動

去找墾丁梅花鹿推薦景點，位於恆春鎮萬里桐這間阿信巧克力農場，不同以前我們去過的墾草趣以及鹿境都是在園區內餵養梅花鹿，這裡的梅花鹿直接逛大街，整個園區都是梅花鹿的家，平日當天前往，完全沒有任何遊客，熊與孩子拿著鴨飼料餵綠頭鴨以及讓梅花鹿吃著手中的牧草，玩得好開心，偶遇樹上的松鼠群（真的很多隻）又是另一種體驗，玩累了還可以拿著門票去兌換冰淇淋吃，由於我們沒有再額外花費參加巧克力生態ＤＩＹ、香草精油ＤＩＹ、小農夫一盒田ＤＩＹ，大約１個小時就能走完不大的園區，建議可以搭配開車只要一分鐘距離的萬里桐浮淺當半日旅行喔。

阿信巧克力農場地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號（點我打開谷哥地圖）

阿信巧克力農場免費停車場

這是第一停車場，如果客滿還有第二停車場可以停車（平日出遊真好，完全不壅擠）

阿信巧克力農場門票資訊

入園門票 NT$ 200元

一般大眾 含農場抵用券80元 (可抵用園區內商品、餐飲、DIY、餵鹿、採果消費) 門票使用時間： 夏季(3/1 – 8/31) 09:00 ~ 18:00 冬季(9/1 – 2/28) 09:00 ~ 17:30 園區導覽場次 09:30、13:00、15:40於票亭報到

團體優待票 NT$ 180元

悠活渡假村房客(須出示腕帶、手環、房號) 15位(含)以上團體 含農場抵用券80元 (可抵用園區消費)

半票 NT$ 100元

領有身心障礙手冊者之一名必要陪伴人

免費入園/免費夜探 NT$ 0

13歲(不含)以下兒童 領有身心障礙手冊者

阿信巧克力農場加價活動資訊

夜探梅花鹿 NT$ 360元

一般大眾 (請穿著長褲、包鞋、攜帶手電筒) 夜探梅花鹿(團體優待票) NT$ 300元

悠活渡假村房客(須出示腕帶、手環、房號) 15位(含)以上團體

(請穿著長褲、包鞋、攜帶手電筒)

全票+巧克力生態DIY合購 NT$ 450元

一般大眾 含農場抵用券80元

全票+香草精油DIY合購 NT$ 450元

一般大眾 含農場抵用券80元

全票+小農夫一盒田DIY合購 NT$ 550元

一般大眾 含農場抵用券80元、天然蘆薈膏一瓶

全票+農家割稻飯 NT$ 400元

一般大眾 含農場抵用券80元 使用時間 11:00 ~ 13:30 15人以上用餐請先預約

阿信巧克力農場兌換飼料處

入園後可以看見這區可以將門票或者現金購買：牧草（５０元）魚飼料（１０元）鴨飼料（２０元）紅蘿蔔（５０元）

阿信巧克力農場冰淇淋

沒有孩子不喜歡吃冰淇淋的吧？尤其南臺灣的溫度這麼悶熱，坐在冷氣房裡吃冰是最爽快的事情了，可以將門票抵用８０元兌換冰品或者現金購買；

台灣巧克力（１００元）

一定要去嚐嚐台灣本土巧克力冰淇淋的滋味，苦中帶酸味，極為濃味滋味是大人口味，怕苦的孩子只吃一口就還給我們，哈～讓我們夫妻倆好好地享用它，但是這種苦味冰淇淋很看人吃，如果您害怕太苦，可以選擇一般巧克力冰淇淋（８０元）

草莓優格（８０元）

很天然草莓味道，從顏色來看也不過假，甜酸甜酸的太過好吃，一下子就被秒殺，比起剛剛的那杯適合慢慢品嘗體會的台灣巧克力冰淇淋，這杯顯然是孩子的愛。

阿信巧克力農場環境

無論是自由自在走在路上的三隻綠頭鴨，還是很孤僻獨自逛大街的鵝鵝，又或是毛茸茸可愛的梅花鹿群們，整個園區都是牠們的家，更因為平常日吧？完全沒有任何一組遊客，讓熊與孩子在這裡餵養的好開心。

阿信巧克力農場可可曬豆場

走在園區內晃呀晃，突然聞到空氣中有種酸味，發現眼前許多可可豆躺在竹籃中曬太陽，推開門，看見這位大姊正翻動著（發酵中）的可可豆，謝謝她跟熊說巧克力的生長以及製造過程，讓熊非常驚嘆的，原來超級多的可可豆最後成為我們嘴中的巧克力是多麼不容易，而且這些翻動的過程也只能夠過人工，看著汗流雨下的大姊，內心不只佩服還有尊敬。

阿信巧克力農場

官網

電話：08-886 969

住址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

營業時間：09:00-18:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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