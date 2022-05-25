屏東「185趴趴照」情境式攝影競賽報名倒數！競賽活動將於6/5登場

屏東縣政府主辦「185趴趴照」情境式攝影競賽，即日起開放報名，競賽活動將於6月5日登場，屏東縣政府打破以往純粹由參賽者投稿的攝影競賽模式，將「攝影競賽」與「情境互動式遊程」結合，參賽者在8小時內依照指定題目，前往指定地點，以手機或相機拍下5張極富創意的照片完成交件，就有機會獲得獎金1萬元！

本次競賽拍攝景點皆位於近期超夯的沿山公路185縣道周邊，185縣道沿著中央山脈西側，北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，為目前臺灣第五長的縣道，沿線串聯許多原鄉部落及客家鄉鎮，族群多元、文化豐富且農物產豐饒。交通旅遊處表示，會選定185縣道作為競賽地點，是因為185縣道沿線的大武山麓稜線、廣闊鳳梨田、綠意盎然的樹林、富有文化特色的原民及客家聚落都是絕佳的攝影環境，參賽者藉由故事情境提示的引導，可沿著185縣道拍出一張張屏東旅程的回憶，也藉此打造專屬攝影競賽的185輕旅行遊程，讓參賽者出門拍照、旅遊，還有機會拿獎金。

交旅處說，競賽採2人一組團體報名方式，活動費用為600元，報名期間自即日起至5月29日止。活動當日需自備交通工具至水門轉運站報到檢錄，依照所抽中的題目展開實境攝影旅程，在8小時內依提示拍攝5張照片至檢錄站上傳即完成任務，可使用相機或手機拍攝，只要對攝影有興趣的民眾都歡迎報名參加。凡報名「185趴趴照」情境式攝影競賽且完成報到者，即有活動專屬衣服、提袋、小農麵包等豐富紀念品可拿，攝影作品獲評選優勝組還可獲得最高新臺幣1萬元獎金，活動詳情請至「屏東go好玩」臉書粉絲專頁或屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/)查詢。 ▲圖片提供／屏東縣政府

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