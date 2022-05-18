鐵道花海合影超美！ 屏東「下淡水溪鐵橋」滿開向日葵海 與新舊鐵路同時合影有技巧

屏東百年舊橋下的向日葵海滿開啦，花開期限有限，趕快把握時間去賞花拍照，可以拍出新舊鐵橋及向日葵同時入框的畫面，向日葵海即使沒有很大片，利用角度取景也可拍出美照，陽光下的向日葵拍起來，非常亮眼啊！

在網路上看到照片，心想就在屏東老家不遠處，乾脆一波走起去拍拍美照，屏東舊鐵橋下會不定期有向日葵和波斯菊海，這次造訪只剩下向日葵喔，波斯菊已經沒囉。

車子開進屏東河濱公園，才知道河濱公園腹地之大，真的嚇屎人，超多人假日會帶小朋友和寵物來這草地大肆的奔跑放電，也有許多人索性搭起帳篷來野餐，好愜意！如果你是從河濱公園進來要去拍向日葵的話，切記朝著舊鐵橋的方向走吧，沒過一會兒就會看到啦。

老實說，這片向日葵比我想像的還要小片許多，所以來這裡的朋友，奉勸不要抱著太大的期望喔，全都是使用拍照的角度來取勝

向日葵就種植在新舊鐵橋中間的草地，拍照的時候，不時會看到舊橋上有行人在散步，新橋上有呼嘯而過的火車，形成新舊交替的畫面

因為向日葵屬於放養階段，所以花開的時程滿短，賞花時間有限，如果最近有去屏東遊玩或附近的朋友，想要拍的趕快把握時間喔

下淡水溪鐵橋

地址：屏東縣屏東市堤防路(可直接導航下淡水溪鐵橋)

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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