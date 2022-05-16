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國際藝術家大岩奧斯卡《眠夢》在屏東 車城海口港與你魔幻一夏

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日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa（大岩奧斯卡）-「眠夢-感官浮游」特展在屏東。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa（大岩奧斯卡）-「眠夢-感官浮游」特展在屏東。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天，屏東車城海口港超魔幻！曾多次參加日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)，首度應邀在台灣展出，帶來知名巨幅作品The Dreams of a Sleeping World《眠夢》、Black And Light《黑暗與光》，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，藝術、魔幻張力十足，即日起展出自9／13，採預約分流入館，歡迎民眾儘快預約享受藝術魅力，作伙來恆春半島「眠夢」！

▲全台首見360度沈浸式繪畫展覽，藝術、魔幻張力十足。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲全台首見360度沈浸式繪畫展覽，藝術、魔幻張力十足。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

開幕儀式中，邀請日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa（大岩奧斯卡）與縣長潘孟安一同線上視訊，為「眠夢-感官浮游」特展舉行開幕儀式。大岩奧斯卡創作形式多元，迄今在全世界已舉辦超過60次的個人展覽，這次屏東邀請首度來台展出，其中Black And Light 《黑暗與光》更是亞洲首展也是創作者目前為止最大型的作品，而作品裡一筆一畫所展現的光與影、黑與白，各種沈思與想像，都是新的藝術魅力，未來也將造成一股風潮，成為網美打卡的熱點！

▲「眠夢-感官浮游」特展，在車城海口港展出中。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲「眠夢-感官浮游」特展，在車城海口港展出中。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

「如果去年夏天你來過海口港看過春江獸，今夏一定要來作『眠夢』！」，屏東縣近年改造車城海口港，將原本閒置的候船室變成全國唯一的看海美術館，結合天、海、沙灘的藝術展演空間，加上獨一無二的落山風藝術元素，連續三年的落山風藝術季、和去年造成轟動的春江獸月夜-阿咧特展，大膽創新的藝術展演成功創造話題，海口港已經是文青遊客最愛的吹風看海地，也為恆春半島帶來新的旅遊體驗。

「眠夢-感官浮游」特展規劃在看海美術館及待（呆）．風樓展出。其中，身臨其境的夢幻藝術作品The Dreams of a Sleeping World《眠夢》，是巨型充氣作品，由大岩奧斯卡偕同工作助理及4名南加州大學藝術創作碩士班學生一起創作，耗時2週並使用了120支馬克筆，在充氣球體內部表面繪畫出一幅令人熟悉但又出乎意料的世界，當人們走進球體，置身於超現實黑白空間，猶如感官浮游如夢的世界，這種藝術性的視覺衝擊，唯有身臨其境才能真實感受。

此外，大岩奧斯卡也帶來Quarantine Drawing Series《隔離系列》，這是他於2020年3月到6月以日記形式所創作的數位黑白畫作，畫中補捉人類在COVID-19全球疫情大流行下所經歷的特殊生活狀態，觀賞畫作有如隨著奧斯卡進行一場隔離生活的想像之旅。

▲「眠夢-感官浮游」特展還有許多限量週邊。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲「眠夢-感官浮游」特展還有許多限量週邊。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，「眠夢-感官浮游」特展需事先預約參觀，在傳出藝術家為大岩奧斯卡時，即引起不少藝文界及民眾興趣，因為大岩奧斯卡是著名的日本瀨戶內國際藝術節「常客」，多次應邀參展，在國際藝壇享有盛譽，想看瀨戶內藝術節國際級大師作品，不必出國，來海口港就可以欣賞到。

「眠夢-感官浮游」特展從5／13起至9／13止，為保護作品並維持觀展品質，進場參觀必須脫鞋子穿著襪子，縣府貼心備妥足量襪套。看海美術館也有推出限量紀念商品「眠夢眼罩」、「眠夢午安枕」及「眠夢襪子」，首波只開放美術館現場展售，喜歡的朋友看展時可購買帶回做紀念。

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