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海景.鞦韆.下午茶！ 屏東打卡夯點「茉莉灣海洋Cafe」，情侶約會浪漫好去處

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳美食／YUKI

來屏東就是要看海，推薦一家屏東枋山海景咖啡餐廳「茉莉灣海洋Cafe」這裡可以坐在鞦韆喝著海景下午茶，環境超浪漫超好拍，不只是情侶約會浪漫好去處，也蠻適合帶小孩一起全家同遊。

茉莉灣海洋Cafe停車

之前到墾丁玩，開車經過屏東枋山就把茉莉灣海景咖啡列入口袋名單，這回就來坐坐吧！店門口就有很大空間的停車場，停車非常方便，入內消費低消也只是100元，一起進來看看環境美不美？

茉莉灣海洋Cafe介紹

不過都還沒進去就被停車場的景給吸引了，黃昏時也太美了啦！

好有夏日風情的感覺，畫面令人感到療癒～

這間是墾丁茉莉灣海景度假酒店咖啡廳，也有對外營業，沒有住宿也可以來喝咖啡賞海景。

有提供檸檬水，可自行取用，好貼心。

茉莉灣海洋Cafe空間好大，室內座位和室外座位都很多，但是戶外是比較搶手。

戶外座位都能看到海，實在太療癒，讓人超難選擇要坐哪裡啦！

戶外座位也不會直接曬太陽，算是半露天，空氣很流通，有可愛小丑魚彩繪的座位區很讚，一組一個座位有VIP的感覺，最後我們就決定坐這邊了

你們看，這邊座位是對是好棒，自己獨立一區一邊喝咖啡一邊賞海景，還有一座專屬鞦韆不用別跟人搶，實在好chill。

然後在茉莉灣海洋Cafe還有許多的南洋風造景，都是偏向大自然系的佈置，很好拍哦！

這個發呆亭好有fu喔，是網美必拍打卡點。

還有一座旋轉木馬擺放在這邊竟然也沒有違和感。

這邊因為跟飯店戶外泳池區接在一起，所以可以逛的空間還不小，海岸旁的景色真的讓人拍到不想走。

坐在漂流木上，與大自然融和成了一幅畫。

這就是一旁飯店的泳池區，那時去還沒開放，如果放了水一定更漂亮（只是應該也只提供住宿房客使用）

另一區靠近停車場那邊的戶外廣場也很好拍，這裡的造景十分浪漫，的確營造出一種出國渡假的感覺。

茉莉灣海洋Cafe菜單

茉莉灣海洋Cafe菜單如上，提供大家參考。

茉莉灣海洋Cafe飲料

我們當天點的冷飲都蠻大杯的，坐在這裡喝飲料賞夕陽真浪漫，而茉莉灣海洋Cafe的環境除了好拍也是整理的乾淨的，這裡來訪的感受很不錯哦！

下回有到屏東枋山玩耍，在找屏東海景咖啡的朋友，或許可以到茉莉灣海洋Cafe來坐坐，附近還有一間愛琴海岸海景咖啡也超讚超美的。

茉莉灣海洋Cafe

茉莉灣海洋Cafe官網

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段61-2號

電話：08 876 1220

營業時間：10:00～18:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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