最經典的離島之旅！ 古樓、戰地風情、網美打卡　「金門必去景點」大合集

金門，是個充滿戰爭歷史的小島，戰後保留了許多歷史古蹟、文物與建築，因此成為觀光勝地～今天小編就要帶著大家在忙碌的生活中，放慢步調，仔細品味純樸卻有著滿滿的在地風情的金門！

翟山坑道

翟山坑道。 圖／金門觀光旅遊網

翟山坑道由花崗岩開挖而成，為早期戰爭時供登陸小艇搶灘運送補給用，後來經過重整，轉型成觀光坑道。坑道內非常涼爽，很適合夏天前來避暑～寬敞空曠的坑道，有如天然的音箱，每年秋季皆會舉辦坑道音樂會，樂器的演奏聲與人聲在坑道裡迴旋激盪，搭配海浪拍打在岩石的聲音，十分扣人心弦～

地址：金門縣金城鎮古崗湖東南方翟山腹

交通：搭乘公車6、6A、台灣好行－水頭翟山線（需預約）至「翟山坑道」

開放時間：08:30~17:00

每日固定解說時段：09:00、10:00、11:00、14:00、15:00、16:00

陳景蘭洋樓

陳景蘭洋樓。 圖／funtime小編群

陳景蘭洋樓為金門規模最大的洋樓，經歷金門數代變遷，也改變過許多用途，2003年正式登錄為金門縣歷史建築。陳景蘭洋樓純白色的外觀、精緻的雕花與對稱拱門，有如西洋古典建築，也成為許多人前來打卡的熱門景點！洋樓內多個房間皆設有早期歷史文物的展覽，二樓有個小咖啡廳，販售咖啡和飲品，坐在二樓外的走廊還能看到前方不遠處的成功海灘，風景相當優美～

地址：金門縣金湖鎮正義里成功村1號

交通：搭乘公車3、3（往山外不繞民航站）、3（往金城不繞民航站）至「成功二」

開放時間：8:30~17:30

陽翟老街

陽翟老街。 圖／金門觀光旅遊網

陽翟老街過去為金東師駐紮的軍事重鎮，也是當時軍人娛樂消費的場所。早期的商店街非常熱鬧繁榮，有金東電影院、撞球室、冰果室、理髮廳等等，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街也逐漸沒落。一直到2014年電影《軍中樂園》前來拍攝，復刻60年代的街景，並將其保存下來，走進老街像是穿越時光隧道，回到60年代的氛圍，也因此引起了一波打卡風潮～現今許多文創小店陸續進駐，老街已又再度興盛，成為熱門的觀光景點。

地址：金門縣金沙鎮陽翟村

交通：搭乘公車18、31、32、33至「陽翟站」

開放時間：24小時

新湖漁港

新湖漁港。 圖／金門觀光旅遊網

新湖漁港為金門三大漁港之一，極具特色的消波塊景觀，讓它成為熱門IG打卡景點，起點有個小木梯，爬上後一整條灰白色的消波塊都是你的伸展台，怎麼拍怎麼美～不過各個消波塊之間有些空隙，記得要注意安全喔！一旁設有藍白色的碉堡展望亭，傍晚時到上方吹吹風，一覽漁港風景，特別浪漫～

地址：金門縣金湖鎮（定位 新湖漁港安檢所）

交通：

搭乘公車19繞復國墩峰上、19繞復國墩、19不繞溪邊、19回程不繞料羅新頭至「信義新村站」，步行約10分鐘

開放時間：24小時

小編小提醒：金門的公車班距比較長～建議租車比較不會延誤到行程喔！

南石滬公園

南石滬公園。 圖／金門觀光旅遊網

南石滬公園有「迷你張家界」之稱，早期為挖地下花崗岩的礦場，台灣許多建物的石材皆取自這裡，停止開採後才轉為南石滬公園，園區內的石護欄有可愛的小風獅爺，再往裡面走就能看到採花崗岩留下的蓄水池，水池倒映著花崗岩壁與樹林，被稱為迷你張家界真的名不虛傳！公園旁設有兩台迷彩彩繪的大喇叭，為全球首創的喊泉設施，泉水會根據聲音的大小波動，大聲吶喊不只能紓壓還能看到泉水高噴，非常壯觀！

地址：金門縣金湖鎮南石滬公園

交通：

搭乘公車19、19繞復國墩峰上、19繞復國墩

19不繞溪邊、19回程不繞料羅新頭至「南石滬公園」

開放時間：24小時

喊泉開放時間：9:00~17:00 （每週四進行設備保養維護，不對外開放使用）

＊每次體驗收費新台幣10元，需自備零錢。

建功嶼

建功嶼。 圖／金門觀光旅遊網

建功嶼位於金城南門的浯江溪口，為面積僅有500平方公尺的小島，因受到海水潮汐的影響，漲潮時建功嶼會成為一座孤島，退潮時則會露出一條石板步道（步道因退潮帶有濕滑泥濘，行走時要小心喔！），直通建功嶼，路途中設有裝置藝術－牡蠣人與豐富多元的潮間帶生物，抵達建功嶼島上，會看到許多軍事建築與痕跡，而島上的鄭成功石像望著的方向，也是廈門鼓浪嶼上另一尊鄭成功石像呢！

小編小提醒：每天潮汐時間皆不同，可至金門觀光旅遊網查看

地址：金門縣金城鎮浯江溪口

交通：搭乘公車7B至「延平郡王祠」，步行約10分鐘

北山播音牆

北山播音牆。 圖／金門觀光旅遊網

北山播音牆為金門戰地時期用來打「心理戰」的前線，也是掩護播音站的防禦建築，高達三層樓，透過蜂巢造型的巨大播音器向對岸喊話，聲音可以傳播25公里呢！播音牆裡也有開放參觀、拍照，裡頭能看到播音台與當時喊話的逐字稿，播音牆每天都會播放過去鄧麗君錄製的心理戰音訊以及著名歌曲「甜蜜蜜」，原音重現～

地址：金門縣金寧鄉近北山斷崖

交通：搭乘公車10、11至「后樹下」，步行十分鐘

開放時間：24小時

播音時間：

9:00~9:45、10:30~11:00、13:00~13:30

14:00~14:30、15:00~15:45、16:00~16:30

山后民俗文化村

山后民俗文化村。 圖／金門觀光旅遊網

山后民俗文化村為金門保存最完整的古厝聚落，擁有18棟屋邸，包含學堂、住宅和家祠，依山面海、格局工整加上棋盤式的排列使得四周非常嚴密，搭配彩繪、石雕等傳統工藝技術，充分展現閩南建築特色！部分古厝內也有販售在地特色商品和小吃，光是走在古厝間的巷子裡，就能感受到滿滿的在地風情～

地址：金門縣金沙鎮山后民俗文化村

交通：

搭乘公車25、31先繞西吳、32繞山西不繞馬山至「山后」

台灣好行（需預約）－風獅爺主題（下午路線）至「山后」

台灣好行（需預約）－獅山民俗線（週一停駛）至「山后民俗文化村」

開放時間：8:00~17:00

獅山砲陣地

獅山砲陣地。 圖／金門觀光旅遊網

獅山砲陣地位在山后民俗文化村旁，為現今唯一的坑道式榴彈砲陣地，全長508公尺的坑道建立於823砲戰期間，坑道內開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡和在823砲戰立下戰功的8吋榴砲，基本上每天有六場砲操表演，實際操作射發砲彈的流程，小編曾經實際觀看過，真的非常震撼呢！

砲操表演時間：

每日共六場，週末及例假日，增加9:00一場次（週四停演）

10：00、11：00、13：30、14：30、15：30、16：30

地址：金門縣金沙鎮獅山砲陣地（山后民俗文化村旁）

交通：

搭乘公車25、31先繞西吳、32繞西山不繞馬山至「山后一」

台灣好行（需預約）－獅山民俗線（週一停駛）至「獅山砲陣地」

開放時間：8:00~17:30

太武山

太武山。 圖／金門觀光旅遊網

太武山為金門第一高峰，也是早期八二三砲戰的紀念地，依照陡峭程度有前山、後山、蔡厝古道和斗門古道四條路線可以選擇，風景也有所不同，若有攜帶小朋友，建議從較平坦的前山進入，通往山頂的路上充滿人文景觀，擁有蘸月池、蟹眼泉、眠雲石等十二奇景和經典地標毋忘在莒石碑，太武山頂處有著宋朝時期建造的海印寺，每年正月初九玉皇大帝生日，金門居民皆會上山「拜天公」，感謝保佑並祈求來年運勢順遂～

地址：金門縣金湖鎮玉章路

交通：搭乘藍1往山外繞環保局、藍1往金城繞環保局至「太武公園」

開放時間：5:00~18:00

小金門

小金門。 圖／kkday

烈嶼鄉又稱為小金門，位於金門本島的西南方，是金門唯一的離島鄉鎮，需渡輪接駁才能抵達～四面環海、封閉的烈嶼，擁有許多自然地質及奇石景觀，同時也保存了豐富的戰地史蹟！

大金門－小金門交通資訊：

搭乘公車7A、7B、7回程繞古崗至水頭碼頭，再搭船至九宮碼頭

搭船資訊：船班約半小時1班，夜間班次約1小時一班，航行時間約15-20分鐘

票價：全票60元、半票30元

購票方式：現場購票／刷悠遊卡

雙口海濱公園

雙口海濱公園。 圖／IG, ohnaqian

雙口海岸距離廈門只有6公里，為早期戰爭的第一線海防重地，為了防止敵軍攻打，在潮汐線上設置了綿延數公里的軌條砦，相當壯觀！一旁的涼亭設有望遠鏡，可以清楚的看到廈門市景，而雙口海濱公園旁的LOVE裝置藝術，也吸引不少情侶前來拍照打卡～如此平坦遼闊的海灘，傍晚時吹著海風、看著夕陽，顯得格外浪漫！

地址：金門縣烈嶼鄉雙口

交通：搭乘公車南北線繞烈女廟、北南線繞烈女廟至「東坑」

開放時間：24小時

勇士堡／鐵漢堡

勇士堡／鐵漢堡。 圖／funtime小編群

烈嶼鄉有三堡，將軍堡、勇士堡以及鐵漢堡，碉堡環繞著整個小金海岸，除了能監控對岸船隻進出外，也是重要的防禦堡壘！堡內有著綿延數百公尺的地下交通坑道，保存著各種軍事設施，走在坑道裡，就能體會到早期戰爭緊張的氛圍～其中勇士堡和鐵漢堡是相連的通道，若從勇士堡進入，出口會是鐵漢堡喔！鐵漢堡的外牆為仿城牆，高約5公尺，高挑的城牆把堡壘與外界完全阻隔，連接兩者的為地雷展示館，有著各種仿真地雷的展示、警告標示、介紹和感應式模擬地雷音效，特別有身歷其境的感覺～

地址：金門縣烈嶼鄉黃埔村黃厝

交通：搭乘公車北南線繞烈女廟至「黃厝」

開放時間：8:00~17:00

后麟步槍模擬射擊館

后麟步槍模擬射擊館。 圖／金門觀光旅遊網

后麟步槍模擬射擊館位於烈嶼鄉的后麟營區，早期是軍方後勤補給連和醫療站，軍隊裁撤後改為參觀體驗的模擬射擊館。櫃檯報到後有提供迷彩服可以更換，會有專人幫忙拍攝結業證書的照片，射擊前教官會帶至庫房進行解說與教學，射擊管使用的是模擬T91戰鬥步槍，不論是外型還是重量，擬真的程度只差沒有子彈的逼真～射擊體驗分為定靶射擊25、75公尺和模擬古寧頭巷戰的互動場景射擊，60發子彈隨意發射，好玩又刺激！活動結束後還能獲得專屬成績單及證書，非常有紀念價值呢～

小編小提醒：須年滿12歲才可報名喔～

地址：金門縣烈嶼鄉后頭后麟館1號

交通：搭乘公車北南線繞烈女廟至「后頭」

費用：僅需清潔費50元

預約方式：

每日共10梯次，每梯次限定12位。

一般預約：提供電話預約8位，現場報名4位。

團體預約：開放20-24人，時段為10:30~12:00及15:30~17:10（團體未滿20人以20人計費）

金門三天兩夜

金門三天兩夜。 圖／喜鴻旅遊

Day1：陳景蘭洋樓→南石滬公園→慈湖三角堡

Day2：山后民俗村→沙美摩洛哥→沙美老街→陽翟老街→後浦小鎮

Day3：瓊林紅磚樹牆→莒光樓

介紹完以上大小金門的必去景點，是不是發現除了在地歷史建築外，金門也有很多別具特色的拍照打卡景點呢！不只這些，還有許多獨特的熱門景點，等你一一來拜訪，小小的金門也可以玩上好幾天～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime五月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」