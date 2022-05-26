不預約吃不到！ 高雄左營「真口味烤鴨」皮脆肉軟，酸菜炒鴨骨更是正點
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位在左營大路的高雄烤鴨老字號-左營真口味烤鴨，以肥美的片鴨以及超涮嘴的酸菜炒鴨骨打出名號，除了在地人每陣子就買一次，不少高雄人也是跨區前來朝聖！但就是烤鴨每日限量，務必提前預約，否則到現場只有「提前完售」招牌唷！
高雄烤鴨老字號：左營真口味烤鴨
第一次知道這間左營真口味烤鴨是我大學，還是聽大學朋友講。印象中他那時候就說要現場排隊，不預約12點前就完售，不過那時
沒住左營，對我來說左營超遠。
近幾年搬到左營這一帶，去年某天我爸說這間這麼有名，不然去買買看，那次才第一次吃到左營真口味烤鴨。
左營真口味烤鴨位在左營大路上，不確定是否搬過家，但我大學朋友來就已經是在這個點買了！而來到這不管平假日，只要用餐時間就是排隊，沒排隊大概就是烤鴨已經完售。
來左營真口味烤鴨都要先電話預約，不預約要嘛吃不到，要嘛等現場預約拿完也不知道要什麼時候。但後來去拿發現，所有人都有預約，到現場報電話之後還是要照順序拿。
不過，整體來說真口味烤鴨出餐動線還蠻順暢的，兩人片鴨、一人炒骨、一人包裝，叫號後再進去取餐就好。
左營真口味烤鴨菜單價目表
真口味烤鴨有分全隻和半隻，兩種都有片鴨和炒鴨骨，也都會附上餅皮和甜麵醬。
高雄烤鴨推薦：左營真口味烤鴨
左營真口味烤鴨的外帶包裝是這樣，酸菜炒骨明顯比別家烤鴨大份。
烤鴨一整隻（2022年價格為600元），一整隻包含片鴨一盤、餅皮12張、甜麵醬、蔥段以及炒鴨骨一大份。
烤鴨一吃：片皮烤鴨
講真的左營真口味烤鴨的片皮鴨口味和口感中規中矩，跟其他家高雄烤鴨比起來就是差不多。真的要吃講究一點的片皮鴨口感，三多路上的百仕炭火脆皮烤鴨，我覺得烤鴨鴨皮香氣更迷人。
烤鴨二吃：酸菜炒骨
要說左營真口味烤鴨的烤鴨有名，我覺得重點不是片皮鴨，而是這個！酸菜炒鴨骨～過去這一年多，我們家買過不少次各家高雄烤鴨，吃到這家是我爸、我妹、我妹老公一致讚嘆「炒鴨骨是全高雄烤鴨店最好吃的！！」
最主要原因應該是超滿的酸菜，左營真口味烤鴨的酸菜炒鴨骨，酸菜完全不計成本在放，酸菜的酸香讓炒鴨骨吃起來不那麼重鹹，敢吃辣推薦小辣，這辣酸菜的絕妙滋味不輸給果貿社區美紅燒餅，越吃越涮嘴！以高雄烤鴨店的炒鴨骨來說超級厲害！
後來跟幾個朋友分享左營真口味烤鴨，發現大家都是對酸菜炒鴨骨有記憶點，能把炒鴨骨做到比片鴨還讓人喜愛，甚至成為不少人特地來買的特色，應該也只有真口味烤鴨了！蠻推薦還沒吃過的各位可以試試啊～
左營真口味烤鴨
地址：高雄市左營區左營大路2之87號
電話：07 581 5986
營業時間：10:00-12:00，15:00-17:00(週一公休，遇國定假日順延一天)
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