金黃丘閃耀奪目！高雄季節限定美景「印度紫檀花」開了
春暖花開的時節，港都太陽滿滿能量催化眾花神蓄勢待發，近日金燦燦的印度紫檀花朵率先於三多路、澄清路、凱旋四路、新光路等陸續綻放，翠綠的樹叢綻放金黃色花朵，耀眼的光芒，遠望宛如閃閃發亮的黃金，將整棵樹化身為金色花丘，相當耀眼奪目。
高雄市政府工務局表示，金黃燦爛的印度紫檀屬蝶形花科，在冬季落葉後春天開始萌發新梢，伴隨著似黃蝶般的小花，在每年的四至五月開花，花期短，向來有「一日花」之名，花朵綻放時散發淡雅馨香，非常浪漫美麗！
養工處補充，印度紫檀不僅開花時閃耀迷人，同時也是有益人體健康及淨化空氣能力相當高的優質喬木，現正是印度紫檀的賞花期，市民朋友不妨站在樹下，駐足欣賞拍照，捕捉微風吹拂時，婀娜多姿，花瓣紛紛飄落滿地，花香瀰漫空氣，如詩如畫，如沐春風的浪漫風情。
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203255
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