金黃丘閃耀奪目！高雄季節限定美景「印度紫檀花」開了

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋

2022-05-05 16:30