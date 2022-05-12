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金黃丘閃耀奪目！高雄季節限定美景「印度紫檀花」開了

欣傳媒 / 欣傳媒

春暖花開的時節，港都太陽滿滿能量催化眾花神蓄勢待發，近日金燦燦的印度紫檀花朵率先於三多路、澄清路、凱旋四路、新光路等陸續綻放，翠綠的樹叢綻放金黃色花朵，耀眼的光芒，遠望宛如閃閃發亮的黃金，將整棵樹化身為金色花丘，相當耀眼奪目。

▲金黃色花朵耀眼奪目；圖片提供／高雄市政府工務局
▲金黃色花朵耀眼奪目；圖片提供／高雄市政府工務局

高雄市政府工務局表示，金黃燦爛的印度紫檀屬蝶形花科，在冬季落葉後春天開始萌發新梢，伴隨著似黃蝶般的小花，在每年的四至五月開花，花期短，向來有「一日花」之名，花朵綻放時散發淡雅馨香，非常浪漫美麗！

養工處補充，印度紫檀不僅開花時閃耀迷人，同時也是有益人體健康及淨化空氣能力相當高的優質喬木，現正是印度紫檀的賞花期，市民朋友不妨站在樹下，駐足欣賞拍照，捕捉微風吹拂時，婀娜多姿，花瓣紛紛飄落滿地，花香瀰漫空氣，如詩如畫，如沐春風的浪漫風情。

▲金黃色花朵耀眼奪目；圖片提供／高雄市政府工務局
▲金黃色花朵耀眼奪目；圖片提供／高雄市政府工務局

▲金黃燦爛的印度紫檀(文化中心)；圖片提供／高雄市政府
▲金黃燦爛的印度紫檀(文化中心)；圖片提供／高雄市政府

▲金黃燦爛的印度紫檀(文化中心)；圖片提供／高雄市政府
▲金黃燦爛的印度紫檀(文化中心)；圖片提供／高雄市政府

▲把握花期駐足欣賞拍照(鳳山澄清路)；圖片提供／高雄市政府
▲把握花期駐足欣賞拍照(鳳山澄清路)；圖片提供／高雄市政府

▲印度紫檀黃蝶般的小花；圖片提供／高雄市政府
▲印度紫檀黃蝶般的小花；圖片提供／高雄市政府

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203255

印度 賞花

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