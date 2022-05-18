跟著網紅美拍打卡！　高雄「6大私房美景」好吃好玩小旅行

【整理：行遍天下，圖／文：美食好芃友】

因為對美食與旅遊的熱愛而成了自媒體工作者，自幼在高雄長大的知名部落客—美食好芃友，對高雄有著濃得化不開的情感，透過她的筆觸與鏡頭觀察高雄，自然也比常人來得更細膩。跟著美食好芃友暢玩高雄，精選三處景點以及三家網美店，海陸景致一趟滿足，而且距離左營高鐵站車程都只要半個小時，讓你輕輕鬆鬆就能插旗六大美景，在社群網站上獨領風騷。





1.哈瑪星鐵道文化園區 高雄首座火車站轉型藝文園區

哈瑪星鐵道文化園區在日治時期為打狗驛，曾為全台灣規模最大的貨運車站。園區裡的舊打狗驛故事館為原車站本體，歷經二戰空襲摧毀、高雄市政府1947年重建，2003年高雄市政府規劃為鐵道文化園區。目前園區的廣大綠地面積約是12座足球場，草地上仍看得到昔日鐵軌與懷舊百年老火車廂、古董蒸汽火車頭、鋼鐵裝置藝術等。推薦下午四點來，在夕陽下與火車頭拍拍照、放風箏，還可以一路散步到高雄駁二倉庫區。

地址：高雄市鼓山區鼓山一路32號

電話：07-531-6209





2.再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 超好拍全台最大海軍眷村

原在左營舊城內的「高雄市眷村文化館」於2018年遷左營明德新村附近，以「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」全新樣貌重新開幕。來到這可以穿梭在老建築裡，與復古的眷村佈置古蹟拍照、打卡，展場也結合最新VR、AR科技，讓現代遊客透過3Ｃ與海軍、軍眷歷史互動、對話。

地址：高雄市左營區明德新村2、3、4、5、10、11、12-1號

電話：07-581-2886

時間：週二至週五11:00-17:00（16:30截止入場）、週六、日及國定假日10:00-18:00（17:30截止入場）

門票：一般民眾35元、20人以上團體票30元





3.芒果咖秋 中國風建築品嚐古意午茶

孔廟不是參觀古蹟的地方？怎麼會有咖啡店開在裡頭？

高雄市立歷史博物館為活化左營孔廟空間，將左營孔廟大成殿西廡空間開放商家進駐。近幾年由中部知名咖啡店「芒果咖啡」進駐後，這裡成為不少外地觀光客來高雄必打卡的高雄咖啡廳！在復古的孔廟宮殿、中國建築走廊品嚐中式糕點，配上一杯創意單品咖啡，徹底體驗一個不一樣的中西合璧下午茶！

地址：高雄市左營區蓮潭路400號

電話：07-588-6438

時間：週二至五09:00- 17:00、週六至日09:00 -18:00（週一公休）





4.高雄流行音樂中心 港都最夯新潮地標

高雄流行音樂中心占地約11.89公頃，中心主體包括海風廣場、音浪塔、鯨魚堤岸、珊瑚礁群、海豚步道、渡輪碼頭和文創市集等，另還有位於駁二藝術特區大義倉庫的LIVE WAREHOUSE。因腹地廣大且擁有戶外遊憩廣場，結合港灣景緻，啟用後成為高雄市政府大型活動舉辦場地，包含2021年台灣國慶主辦場地、2022台灣燈會舉辦場地，吸引數十萬各地遊客前來！建議可挑週末從光榮碼頭下車，沿著步道往高雄駁二大義倉庫方向走，沿途還可經過駁二市集以及大港橋。

地址：高雄市高雄港11-15號碼頭

備註：園區橫跨真愛碼頭站及光榮碼頭站2個輕軌車站，也有專屬停車場。





5.細酌牛飲餐酒館 滿足啤酒控們的需求

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這是一間以比利時精釀啤酒為主打的特色高雄餐酒館，一進門就看到68支生啤酒柱一列排開的超長啤酒吧檯，所有客人還幾乎都是以這吧台為背景先拍個好幾張！蒐羅各式各樣比利時啤酒，生啤酒加上冰櫃內的瓶裝啤酒共有超過百種。小酌之外，細酌牛飲餐酒館也提供多種餐酒館餐食，如拼盤炸物、批薩、義大利麵以及老饕們最不能錯過的比利時啤酒淡菜鍋！也因為用餐空間非常有氣氛，假日人潮多，平常也常有團體包場，超推薦到高雄駁二倉庫一帶一定要前往造訪。

地址：高雄市鹽埕區大義街2-6號（駁二藝術特區C11-2）

電話：07-531-5511

時間：週一二公休、週三至五16:30-00:00、週六日與國定假日12:00-00:00（如有變動，FB發文公告）





6.春田氷亭 話題十足復古打卡點

哈瑪星鐵道文化園區對面的「貿易商大樓」，曾是日治時期打狗驛前重要旅館的「春田館」。戰後毀損，同地址成為貿易商大樓，中間經歷轉租、拆除危機，重新修復，並盡量還原當時建築樣貌。近幾年由文創團隊進駐，打造成為復古小型百貨，包含一樓的春田旅館、二樓貿商選物、三樓春田茶室與四樓春田氷亭。

其中，四樓的春田氷亭最受外地遊客歡迎。不僅有百年老屋的木行架屋頂，還有高級日料亭的木造板前櫃檯，復古感十足！而將傳統配料的八寶冰以九宮格食器呈現，賣相高雅、話題十足。

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號4樓

電話：07- 531-2770

時間：11:00-18:00





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