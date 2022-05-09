壽山動物園動物大健檢 非洲獅「大哥」、「萊恩」洗牙趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】萬獸獅王洗牙大作戰！為讓動物們擁有健康的牙齒並順利進食，高雄壽山動物園獸醫師不定期都會幫動物健檢及洗牙，日前牙醫師節，眾牙醫特別來場非洲獅健檢及洗牙趣。

「大哥」牙齒相當健康，而去年協助收容的「萊恩」則是有牙齒狀況，現已透過藥物舒緩疼痛感，動物園也再次感謝這群默默的獸醫師們，因為他們堪稱是24小時專業的動物守護者，一有狀況即時救援，讓動物們都能享有最好最專業的動物照護。

▲非洲獅「萊恩」牙齒檢查。 圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園有5隻非洲獅，分別為大姐、大哥、二哥、萊恩及小辛，年邁的大哥因為有耳炎問題，引發前庭覺失調，走起路來比較沒那麼威風，但絲毫不減獅吼功力，食慾與精神也相當好。

二哥只要大哥有行動時，基本上都會在大哥旁邊一起行動及休息，以前年輕時牠們都會用搶食的方式進食，但現在二哥總是讓大哥先吃。保育員進一步表示，曾看過二哥幫大哥舔牠不舒服的耳朵，而大哥一整個舒服的享受；每當收舍時，靈活的二哥總是會注意在身後步履闌珊的大哥，這深厚的情感讓人為之動容。萊恩是園內去年協助收養的非洲獅，配合新動物園改造，未來小辛也會與牠共同生活。

▲非洲獅-大姐。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲非洲獅-小辛。 圖：高雄市政府觀光局／提供

園方表示，因獅子屬於大型貓科動物，腎臟疾病一直是貓科動物的無形殺手，因此特別注意獅子們的飲食狀況，並且安排洗牙，希望牠們能夠順利進食，獲得足夠的營養。

大哥洗牙的過程相當順利，首先幫牠進行全身麻醉，再以毛巾包住牠的眼睛避免強光干擾，初步檢查發現大哥的牙齒相當健康；相較之下，萊恩的牙齒有「牙齒吸收症」（tooth resorption）的問題，牙齒吸收症是一個牙齒結構被侵蝕的過程，為舒緩萊恩的牙齒痛感，園方除了施以藥物，也將食物切成小塊方便吞嚥進食，並加強鈣質攝取，且持續研商最適合萊恩的治療方案。

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