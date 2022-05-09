快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

壽山動物園動物大健檢 非洲獅「大哥」、「萊恩」洗牙趣

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
非洲獅大哥（右）及二哥（左）感情深厚。　圖：高雄市政府觀光局／提供
非洲獅大哥（右）及二哥（左）感情深厚。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萬獸獅王洗牙大作戰！為讓動物們擁有健康的牙齒並順利進食，高雄壽山動物園獸醫師不定期都會幫動物健檢及洗牙，日前牙醫師節，眾牙醫特別來場非洲獅健檢及洗牙趣。

「大哥」牙齒相當健康，而去年協助收容的「萊恩」則是有牙齒狀況，現已透過藥物舒緩疼痛感，動物園也再次感謝這群默默的獸醫師們，因為他們堪稱是24小時專業的動物守護者，一有狀況即時救援，讓動物們都能享有最好最專業的動物照護。

▲非洲獅「萊恩」牙齒檢查。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲非洲獅「萊恩」牙齒檢查。　圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園有5隻非洲獅，分別為大姐、大哥、二哥、萊恩及小辛，年邁的大哥因為有耳炎問題，引發前庭覺失調，走起路來比較沒那麼威風，但絲毫不減獅吼功力，食慾與精神也相當好。

二哥只要大哥有行動時，基本上都會在大哥旁邊一起行動及休息，以前年輕時牠們都會用搶食的方式進食，但現在二哥總是讓大哥先吃。保育員進一步表示，曾看過二哥幫大哥舔牠不舒服的耳朵，而大哥一整個舒服的享受；每當收舍時，靈活的二哥總是會注意在身後步履闌珊的大哥，這深厚的情感讓人為之動容。萊恩是園內去年協助收養的非洲獅，配合新動物園改造，未來小辛也會與牠共同生活。

▲非洲獅-大姐。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲非洲獅-大姐。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲非洲獅-小辛。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲非洲獅-小辛。　圖：高雄市政府觀光局／提供

園方表示，因獅子屬於大型貓科動物，腎臟疾病一直是貓科動物的無形殺手，因此特別注意獅子們的飲食狀況，並且安排洗牙，希望牠們能夠順利進食，獲得足夠的營養。

大哥洗牙的過程相當順利，首先幫牠進行全身麻醉，再以毛巾包住牠的眼睛避免強光干擾，初步檢查發現大哥的牙齒相當健康；相較之下，萊恩的牙齒有「牙齒吸收症」（tooth resorption）的問題，牙齒吸收症是一個牙齒結構被侵蝕的過程，為舒緩萊恩的牙齒痛感，園方除了施以藥物，也將食物切成小塊方便吞嚥進食，並加強鈣質攝取，且持續研商最適合萊恩的治療方案。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

動物園 非洲

延伸閱讀

非洲小哥累瘋！上海疫情祝福影片爆單 買家要求跳舞「問候」官員

影／怕怕的！高雄壽山動物園非洲獅洗牙秀登場

壽山動物園為非洲獅洗牙 獸醫師保育員大陣仗健檢

最爛超級英雄片？「綠光戰警」導演再認錯：不應該拍！

相關新聞

高雄左營小吃「雞蛋酥」只要25元　銅板價蔥肉餅趁熱吃最療癒

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋

高雄「包餡雞排」驚為天人的組合！泰式雞蛋豆腐、肥腸入料，隱藏版口味老饕更愛

udn走跳美食／美食好芃友 雞排不就雞排，雞排還可以包餡喔？沒錯，以高雄包餡雞排打下口碑的迷路炸物店，從光華夜市起家，2021下半年在新崛江、玉竹商圈一帶開了第二間迷路炸物店原宿店啦！

偽出國金門旅行趣！ 3種異國風情推薦行程 帶你一覽北非摩洛哥、小威尼斯熱門打卡點

提到金門，多數人對金門印象僅止於戰地風景、風獅爺的故鄉、金門高粱、金門貢糖，以及由砲彈製成的必買菜刀！但金門的美可不只是這樣，細數韻味十足、保存良好的閩南式古厝和老街聚落、超過200棟的百年異國洋樓群，甚至是營造魔幻氣息如陳列在沙灘、海口、田野裡的裝置藝術與季節限定藍眼淚等，都讓金門自助環島旅行正在刷新一波IG照片牆，成為人人必追偽出國異域旅行熱點。

超過600款飲品多到炸！高雄火車站在地飲料店　選擇困難症來杯「隨便泡」

udn走跳美食／Irene 這次高雄之旅住宿的飯店位於高雄火車站前，出發前搜尋了一下高雄火車站周圍美食，發現這家在地飲料店神農本舖，鄰近高雄火車站，出站後步行約5分鐘即可抵達，位於巷子裡，雖

絕對萌翻你心！米飛兔「67周年限定店」高雄8大展區免費拍 兔兔生吐司不能錯過

米飛兔的粉絲們絕不能錯過！高雄夢時代為了迎接米飛兔的67周年，特地舉辦《米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店》，全新的百坪展區皆「免費」入場參觀，可愛的米飛兔無所不在，萌翻所有大朋友小朋友們的心。

打造城市中綠洲！ 2022「PARK2草悟廣場」　集結植物、藝術、生活的大人系Chill樂園

2022年台中人最欣喜的公園終於開幕，「PARK2草悟廣場」是一處集結植物、藝術、運動、文化、生活。1樓景觀設計與台灣第一間專為塊根植物所建立的品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，以「城市綠洲的獨立的沙漠島」概念在都市叢林中創造出一片神秘的荒漠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。