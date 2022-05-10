快訊

確診數再上升…柯文哲估疫情洪峰就在下周 「像打橄欖球要準備撞擊」

家長看過來！醫師整理「孩童確診可用藥」 非常時期快備起來

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

生魚片拼盤超氣派！澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味、生蠔尚青 最適合小酌推薦

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【后宮私廚】鄰近馬公南海漁港，離澎湖第三漁港很近，可以挑選到當日最新鮮的漁貨，將台式風味跟日式料理做結合，讓你可以在這品嚐到道地的日式串燒，也可以吃到台式的熱炒組合。

▲店內是戶外露天的座位，用餐區座位舒適，可以盡情的狂歡，一到用餐時間店內總是擠滿了飢腸轆轆的饕客，想來這用餐的民眾可以先打電話預約訂位。
▲店內是戶外露天的座位，用餐區座位舒適，可以盡情的狂歡，一到用餐時間店內總是擠滿了飢腸轆轆的饕客，想來這用餐的民眾可以先打電話預約訂位。

▲店家提供各種燒烤、熱炒、炸物等餐點，多樣化的酒類跟調酒也是不能錯過的，晚餐不知道要吃什麼嗎?就來【后宮私廚】。
▲店家提供各種燒烤、熱炒、炸物等餐點，多樣化的酒類跟調酒也是不能錯過的，晚餐不知道要吃什麼嗎?就來【后宮私廚】。

▲老闆招待的小菜，由老闆母親自製的道地韓式泡菜，香辣帶酸，單吃或是配肉都很適合。
▲老闆招待的小菜，由老闆母親自製的道地韓式泡菜，香辣帶酸，單吃或是配肉都很適合。

綜合生魚片

尚青的海鮮就在這盤，氣勢十足的綜合生魚片拼盤，將漁港當日最新鮮的漁貨做成的新鮮生魚片，每日都是不一樣的組合，還放上澎湖新鮮的生蠔，愛吃海鮮的饕客必點的菜色。

澎湖生蠔

來澎湖必吃的就是新鮮現烤的生蠔啊！生蠔汁水飽滿，鮮味十足，猶如濃郁的海味在口腔不停地打轉，令人回味無窮的好味道。

日本大干貝

從日本空運過來的大干貝，煎烤過後的大干貝外酥內嫩，口感彈牙且風味十足，令人愛不釋手。

無骨雞腿排

店家招牌的無骨雞腿排，表皮烤到金黃酥脆，雞腿排香氣十足，雞肉肉汁飽滿口感扎實，讓人一吃就愛上。

▲除了炸物跟熱炒外，店家的日式串燒系列也是不能錯過的絕妙下酒菜，豬培根青蔥串鹹香十足，濃郁的蔥味可以化解培根的油膩感。
▲除了炸物跟熱炒外，店家的日式串燒系列也是不能錯過的絕妙下酒菜，豬培根青蔥串鹹香十足，濃郁的蔥味可以化解培根的油膩感。

▲豬培根番茄串鹹香濃郁，番茄跟培根真是絕配。
▲豬培根番茄串鹹香濃郁，番茄跟培根真是絕配。

▲牛五花青蔥串鹹味恰到好處，非常下酒。
▲牛五花青蔥串鹹味恰到好處，非常下酒。

【后宮私廚】

店家地址 : 澎湖縣馬公市新生路68號

店家電話 : 0938 098 820

營業時間 : 18:00–00:00

停車資訊 : 路邊停車

粉絲專頁 : https://bit.ly/3sEPDoE


延伸閱讀>>大推澎湖精製牛排平價享受！雞腿排搭配滿滿松露蹦出新滋味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澎湖 生魚片 海鮮

延伸閱讀

蔡易餘兌現下周將划到澎湖 龍舟非法定水域浮具待請示

澎湖花火雨中綻放 天候不佳無人機秀喊停

澎湖+13例 輕症8旬嬤沒打過疫苗、年紀大住院照護

提升兒童保護力 澎湖9日起分批到校施打疫苗

相關新聞

生魚片拼盤超氣派！澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味、生蠔尚青 最適合小酌推薦

澎湖高人氣的戶外露天餐酒館─【后宮私廚】，店內所有食材均有主廚每日親自從澎湖第三漁港採購，保證食材新鮮，除了常駐菜單外，主廚會將澎湖當季食材結合自己的巧思，做出限定的無菜單私房料理，搭配創意調酒，適合與三五好友們一同聚餐小酌。

高雄左營小吃「雞蛋酥」只要25元　銅板價蔥肉餅趁熱吃最療癒

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋

高雄「包餡雞排」驚為天人的組合！泰式雞蛋豆腐、肥腸入料，隱藏版口味老饕更愛

udn走跳美食／美食好芃友 雞排不就雞排，雞排還可以包餡喔？沒錯，以高雄包餡雞排打下口碑的迷路炸物店，從光華夜市起家，2021下半年在新崛江、玉竹商圈一帶開了第二間迷路炸物店原宿店啦！

偽出國金門旅行趣！ 3種異國風情推薦行程 帶你一覽北非摩洛哥、小威尼斯熱門打卡點

提到金門，多數人對金門印象僅止於戰地風景、風獅爺的故鄉、金門高粱、金門貢糖，以及由砲彈製成的必買菜刀！但金門的美可不只是這樣，細數韻味十足、保存良好的閩南式古厝和老街聚落、超過200棟的百年異國洋樓群，甚至是營造魔幻氣息如陳列在沙灘、海口、田野裡的裝置藝術與季節限定藍眼淚等，都讓金門自助環島旅行正在刷新一波IG照片牆，成為人人必追偽出國異域旅行熱點。

超過600款飲品多到炸！高雄火車站在地飲料店　選擇困難症來杯「隨便泡」

udn走跳美食／Irene 這次高雄之旅住宿的飯店位於高雄火車站前，出發前搜尋了一下高雄火車站周圍美食，發現這家在地飲料店神農本舖，鄰近高雄火車站，出站後步行約5分鐘即可抵達，位於巷子裡，雖

絕對萌翻你心！米飛兔「67周年限定店」高雄8大展區免費拍 兔兔生吐司不能錯過

米飛兔的粉絲們絕不能錯過！高雄夢時代為了迎接米飛兔的67周年，特地舉辦《米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店》，全新的百坪展區皆「免費」入場參觀，可愛的米飛兔無所不在，萌翻所有大朋友小朋友們的心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。