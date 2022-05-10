生魚片拼盤超氣派！澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味、生蠔尚青 最適合小酌推薦

【后宮私廚】鄰近馬公南海漁港，離澎湖第三漁港很近，可以挑選到當日最新鮮的漁貨，將台式風味跟日式料理做結合，讓你可以在這品嚐到道地的日式串燒，也可以吃到台式的熱炒組合。

▲店內是戶外露天的座位，用餐區座位舒適，可以盡情的狂歡，一到用餐時間店內總是擠滿了飢腸轆轆的饕客，想來這用餐的民眾可以先打電話預約訂位。

▲店家提供各種燒烤、熱炒、炸物等餐點，多樣化的酒類跟調酒也是不能錯過的，晚餐不知道要吃什麼嗎?就來【后宮私廚】。

▲老闆招待的小菜，由老闆母親自製的道地韓式泡菜，香辣帶酸，單吃或是配肉都很適合。

綜合生魚片

尚青的海鮮就在這盤，氣勢十足的綜合生魚片拼盤，將漁港當日最新鮮的漁貨做成的新鮮生魚片，每日都是不一樣的組合，還放上澎湖新鮮的生蠔，愛吃海鮮的饕客必點的菜色。

澎湖生蠔

來澎湖必吃的就是新鮮現烤的生蠔啊！生蠔汁水飽滿，鮮味十足，猶如濃郁的海味在口腔不停地打轉，令人回味無窮的好味道。

日本大干貝

從日本空運過來的大干貝，煎烤過後的大干貝外酥內嫩，口感彈牙且風味十足，令人愛不釋手。

無骨雞腿排

店家招牌的無骨雞腿排，表皮烤到金黃酥脆，雞腿排香氣十足，雞肉肉汁飽滿口感扎實，讓人一吃就愛上。

▲除了炸物跟熱炒外，店家的日式串燒系列也是不能錯過的絕妙下酒菜，豬培根青蔥串鹹香十足，濃郁的蔥味可以化解培根的油膩感。

▲豬培根番茄串鹹香濃郁，番茄跟培根真是絕配。

▲牛五花青蔥串鹹味恰到好處，非常下酒。

【后宮私廚】

店家地址 : 澎湖縣馬公市新生路68號

店家電話 : 0938 098 820

營業時間 : 18:00–00:00

停車資訊 : 路邊停車

粉絲專頁 : https://bit.ly/3sEPDoE





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