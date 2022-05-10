生魚片拼盤超氣派！澎湖高人氣「露天餐酒館」 串烤美味、生蠔尚青 最適合小酌推薦
【后宮私廚】鄰近馬公南海漁港，離澎湖第三漁港很近，可以挑選到當日最新鮮的漁貨，將台式風味跟日式料理做結合，讓你可以在這品嚐到道地的日式串燒，也可以吃到台式的熱炒組合。
綜合生魚片
尚青的海鮮就在這盤，氣勢十足的綜合生魚片拼盤，將漁港當日最新鮮的漁貨做成的新鮮生魚片，每日都是不一樣的組合，還放上澎湖新鮮的生蠔，愛吃海鮮的饕客必點的菜色。
澎湖生蠔
來澎湖必吃的就是新鮮現烤的生蠔啊！生蠔汁水飽滿，鮮味十足，猶如濃郁的海味在口腔不停地打轉，令人回味無窮的好味道。
日本大干貝
從日本空運過來的大干貝，煎烤過後的大干貝外酥內嫩，口感彈牙且風味十足，令人愛不釋手。
無骨雞腿排
店家招牌的無骨雞腿排，表皮烤到金黃酥脆，雞腿排香氣十足，雞肉肉汁飽滿口感扎實，讓人一吃就愛上。
【后宮私廚】
店家地址 : 澎湖縣馬公市新生路68號
店家電話 : 0938 098 820
營業時間 : 18:00–00:00
停車資訊 : 路邊停車
粉絲專頁 : https://bit.ly/3sEPDoE
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