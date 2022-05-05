12大藝術打卡點！ 騎單車悠遊大鵬灣「藝術散步地圖」 環灣遊憩啖美食

大鵬灣以著天然特殊的潟湖景觀和生態環境著稱，近年更以帆船遊艇休憩活動、單車環灣、以及串遊東港、林邊，結合宗教節慶、大啖海鮮美食，引起熱潮。有鑑於歐美藝術名家慧心巧手所創作的經典作品，讓當地景物永恆長存，同時也被製作成地標式打卡點，大鵬灣國家風景區首開先例將藝術引入景點，特別邀請臺灣當代藝術界極具盛名的知名藝術家為景點作畫，並規劃成打卡點，共有12個景點的藝術散步地圖，與腳踏車賞景路線做結合，帶領遊客深入景點一探究竟。

邀請的藝術家包括，出生於東港的國家文藝獎美術類得主－林磐聳、國立高雄師範大學藝術學院前院長－盧明德、國立臺北藝術大學美術學院前院長－林章湖、台灣美術院執行長－李振明、國立臺灣師範大學美術系前主任－程代勒、馬賽克鑲嵌藝術作品遍佈全台的國立高雄師範大學視覺設計學系前主任－李億勳、111年中華民國虎年郵票的設計師：國立臺灣師範大學美術學院前院長－林俊良以及國立臺灣師範大學美術學系前主任－莊連東，共8位藝術家，至大鵬灣及鄰近鄉鎮寫生，共同為12景點精心創作，將美好的景色透過不同媒材描繪出來，為大鵬灣的風光景致留下剎那永恆，結合社群媒體應用強化多元的行銷方式，推廣大鵬灣的景色。

大鵬灣國家風景區的濱灣碼頭「濱灣之心」，被稱為「海上巨蛋」；圖片／欣傳媒

大鵬灣可與東港鎮的東隆宮串遊；圖片／欣傳媒

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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