快訊

她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻 秒離職換新房

12大藝術打卡點！ 騎單車悠遊大鵬灣「藝術散步地圖」 環灣遊憩啖美食

欣傳媒 / 欣傳媒
大鵬灣國家風景區邀請臺灣知名藝術家為景點作畫，規劃成藝術散步地圖；圖片／大鵬灣國家風景區提供
大鵬灣國家風景區邀請臺灣知名藝術家為景點作畫，規劃成藝術散步地圖；圖片／大鵬灣國家風景區提供

大鵬灣以著天然特殊的潟湖景觀和生態環境著稱，近年更以帆船遊艇休憩活動、單車環灣、以及串遊東港、林邊，結合宗教節慶、大啖海鮮美食，引起熱潮。有鑑於歐美藝術名家慧心巧手所創作的經典作品，讓當地景物永恆長存，同時也被製作成地標式打卡點，大鵬灣國家風景區首開先例將藝術引入景點，特別邀請臺灣當代藝術界極具盛名的知名藝術家為景點作畫，並規劃成打卡點，共有12個景點的藝術散步地圖，與腳踏車賞景路線做結合，帶領遊客深入景點一探究竟。

邀請的藝術家包括，出生於東港的國家文藝獎美術類得主－林磐聳、國立高雄師範大學藝術學院前院長－盧明德、國立臺北藝術大學美術學院前院長－林章湖、台灣美術院執行長－李振明、國立臺灣師範大學美術系前主任－程代勒、馬賽克鑲嵌藝術作品遍佈全台的國立高雄師範大學視覺設計學系前主任－李億勳、111年中華民國虎年郵票的設計師：國立臺灣師範大學美術學院前院長－林俊良以及國立臺灣師範大學美術學系前主任－莊連東，共8位藝術家，至大鵬灣及鄰近鄉鎮寫生，共同為12景點精心創作，將美好的景色透過不同媒材描繪出來，為大鵬灣的風光景致留下剎那永恆，結合社群媒體應用強化多元的行銷方式，推廣大鵬灣的景色。

大鵬灣國家風景區的濱灣碼頭「濱灣之心」，被稱為「海上巨蛋」；圖片／欣傳媒
大鵬灣國家風景區的濱灣碼頭「濱灣之心」，被稱為「海上巨蛋」；圖片／欣傳媒

大鵬灣可與東港鎮的東隆宮串遊；圖片／欣傳媒
大鵬灣可與東港鎮的東隆宮串遊；圖片／欣傳媒

====================

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203299

觀光 海鮮 漁村

延伸閱讀

台中是文化沙漠？ 議員：整合資源創造台中品牌

藝術教育貢獻獎徵件 受理優秀團體與個人推薦

時尚界譁然！32歲雜誌主編成Off-White新任藝術總監

陶藝獎得主徐永旭 5米作品開啟創作回顧展

相關新聞

高雄左營小吃「雞蛋酥」只要25元　銅板價蔥肉餅趁熱吃最療癒

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋

高雄「包餡雞排」驚為天人的組合！泰式雞蛋豆腐、肥腸入料，隱藏版口味老饕更愛

udn走跳美食／美食好芃友 雞排不就雞排，雞排還可以包餡喔？沒錯，以高雄包餡雞排打下口碑的迷路炸物店，從光華夜市起家，2021下半年在新崛江、玉竹商圈一帶開了第二間迷路炸物店原宿店啦！

偽出國金門旅行趣！ 3種異國風情推薦行程 帶你一覽北非摩洛哥、小威尼斯熱門打卡點

提到金門，多數人對金門印象僅止於戰地風景、風獅爺的故鄉、金門高粱、金門貢糖，以及由砲彈製成的必買菜刀！但金門的美可不只是這樣，細數韻味十足、保存良好的閩南式古厝和老街聚落、超過200棟的百年異國洋樓群，甚至是營造魔幻氣息如陳列在沙灘、海口、田野裡的裝置藝術與季節限定藍眼淚等，都讓金門自助環島旅行正在刷新一波IG照片牆，成為人人必追偽出國異域旅行熱點。

超過600款飲品多到炸！高雄火車站在地飲料店　選擇困難症來杯「隨便泡」

udn走跳美食／Irene 這次高雄之旅住宿的飯店位於高雄火車站前，出發前搜尋了一下高雄火車站周圍美食，發現這家在地飲料店神農本舖，鄰近高雄火車站，出站後步行約5分鐘即可抵達，位於巷子裡，雖

絕對萌翻你心！米飛兔「67周年限定店」高雄8大展區免費拍 兔兔生吐司不能錯過

米飛兔的粉絲們絕不能錯過！高雄夢時代為了迎接米飛兔的67周年，特地舉辦《米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店》，全新的百坪展區皆「免費」入場參觀，可愛的米飛兔無所不在，萌翻所有大朋友小朋友們的心。

打造城市中綠洲！ 2022「PARK2草悟廣場」　集結植物、藝術、生活的大人系Chill樂園

2022年台中人最欣喜的公園終於開幕，「PARK2草悟廣場」是一處集結植物、藝術、運動、文化、生活。1樓景觀設計與台灣第一間專為塊根植物所建立的品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，以「城市綠洲的獨立的沙漠島」概念在都市叢林中創造出一片神秘的荒漠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。